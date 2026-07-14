Náutico desliga quatro jogadores: "Início de um processo de readequação do elenco"
O anúncio das saídas dos atletas já tinha sido sinalizado pelo presidente Bruno Becker, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (14)
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O Náutico oficializou o início de um processo de reformulação no elenco profissional para a sequência da temporada. Em comunicado oficial divulgado pelo clube alvirrubro, a diretoria anunciou o desligamento de quatro atletas: o goleiro Arthur, o volante Ramon Carvalho, o meia Felipe Cardoso e o atacante Felipe Saraiva, que já não fazem mais parte do plantel do Timbu.
De acordo com a nota divulgada, as rescisões contratuais dão o pontapé inicial em um planejamento de readequação do grupo de jogadores.
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A diretoria do Náutico agradeceu publicamente aos quatro atletas pelos serviços prestados durante suas respectivas passagens pelos Aflitos e desejou sucesso para a continuidade de suas carreiras profissionais.
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Com as saídas, a comissão técnica agora trabalha na reestruturação do time com as peças restantes e deve ir ao mercado para buscar mais contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Para a janela de transferências do meio desta temporada, o Náutico acertou as contratações do zagueiro Léo Índio, o meia Jean Carlos e o atacante Borasi.
Veja a nota oficial do Náutico na íntegra
O Clube Náutico Capibaribe comunica o desligamento do goleiro Arthur, do volante Ramon Carvalho, do meia Felipe Cardoso e do atacante Felipe Saraiva, que não fazem mais parte do elenco profissional.
As rescisões marcam o início de um processo de readequação do elenco profissional para a sequência da temporada.
O Náutico agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras.