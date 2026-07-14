Bruno Becker mantém confiança em Hélio e Guilherme e evita "mudanças radicais" no Náutico
Presidente do Náutico afirma que comissão técnica segue dentro do projeto e diz que clube fará ajustes sem romper modelo atual de gestão
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O presidente do Náutico, Bruno Becker, descartou, neste momento, uma mudança radical no comando do futebol alvirrubro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), no CT Wilson Campos, o mandatário afirmou que mantém a confiança no projeto liderado por Hélio e Guilherme dos Anjos, apesar da sequência negativa do Timbu na Série B.
O Náutico vive seu momento mais delicado na temporada. O time chegou a sete jogos sem vencer na competição, com cinco derrotas e dois empates, e caiu para a 13ª colocação, com 21 pontos.
Segundo Becker, o momento exige mudanças, mas não uma ruptura completa no modelo adotado pelo clube.
“A gente precisa fazer mudanças, mas não passa por mudança de projeto e de modelo. Passará por mudanças no elenco, chegadas naturais, saídas naturais e ajustes. Não é momento de mudanças radicais”, afirmou.
Questionado diretamente sobre Hélio e Guilherme dos Anjos, Bruno Becker evitou estabelecer prazo para a permanência da comissão técnica, mas reforçou que a ideia da diretoria é preservar o planejamento.
“Meu nível de confiança é no projeto. As medidas que tiverem que ser tomadas para manter o projeto vão ser tomadas. Mas não é momento de mudanças radicais. Senão, vou colocar em risco o projeto”, disse.
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O presidente também afirmou que ninguém tem permanência garantida no clube, mas defendeu que as decisões sejam tomadas com equilíbrio.
“Nem eu tenho cadeira cativa no clube. Pode parecer contraditório, mas, no racional nosso, saindo do modelo tradicional, eu não enxergo qual o limite, se uma rodada, duas ou fim do ano. Vamos fazer de tudo para manter esse projeto”, completou.
Náutico vive sequência negativa
A última vitória do Náutico na Série B foi no dia 22 de maio, contra o Cuiabá, nos Aflitos. Desde então, o time perdeu para Sport, Fortaleza, Vila Nova, Goiás e Avaí, além de empatar com Novorizontino e Juventude.
Para Bruno Becker, o momento exige indignação, mas também decisões racionais.
“Momento delicado para todos. Agora é tomar atitudes sempre com equilíbrio e resiliência. O que não podemos fazer é deixar de tomar uma atitude por inércia”, declarou.