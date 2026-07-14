Bruno Becker confirma saídas no elenco do Náutico: "Espero comunicar ainda hoje"

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Presidente afirma que mudanças no grupo serão feitas, mas evita citar nomes e posições para não antecipar negociações; Reforços também chegarão

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O presidente do Náutico, Bruno Becker, confirmou que o elenco alvirrubro passará por mudanças após a sequência negativa na Série B. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), no CT Wilson Campos, o mandatário afirmou que haverá saídas e chegadas no grupo, mas evitou detalhar nomes ou posições.

O Timbu vive uma série de sete jogos sem vencer na competição e ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos. Apesar do momento de pressão, Becker descartou uma mudança radical no projeto do futebol, mas admitiu ajustes no elenco.

“A gente precisa fazer mudanças, mas não passa por mudança de projeto e de modelo. Passará por mudança no elenco, chegadas naturais, saídas naturais e ajustes”, afirmou.

Ao falar sobre reforços e reformulação, Bruno Becker preferiu não prometer número de contratações. O presidente explicou que citar posições poderia indicar quais jogadores deixarão o clube.

“Se eu chegar aqui e falar quantidade e não atender, vou ser mentiroso. Se eu falar posições, vocês vão saber quem sai do clube”, disse.

Mesmo sem abrir nomes, o presidente confirmou que desligamentos estão em andamento.

“O que posso assegurar é que haverá saídas. Algumas delas espero que sejam comunicadas ainda hoje”, afirmou.

Ajustes sem ruptura no projeto

Becker destacou que as mudanças no elenco fazem parte de uma reação ao momento ruim, mas voltou a dizer que o Náutico não pretende romper com o modelo atual do departamento de futebol.

“Não é momento de mudanças radicais. Ajustes, sim, sempre vamos implementar. As mudanças que enxergamos, que começamos a tomar a partir de hoje, são necessárias”, declarou.

O presidente também afirmou que as decisões serão tomadas dentro de uma lógica racional, mesmo diante da cobrança da torcida.

“Momento que requer atenção, indignação, mas requer tomadas de decisões dentro do que entendemos que é adequado para o clube”, completou.

O Náutico volta a campo pressionado na Série B, tentando encerrar a sequência negativa e evitar maior aproximação da zona de rebaixamento.