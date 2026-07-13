Perto do Z-4 da Série B, Náutico vive dia decisivo com pronunciamento do presidente Bruno Becker

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Pronunciamento do mandatário ocorre em meio a jejum de quase dois meses sem vitórias e forte cobrança sobre o futebol do clube alvirrubro

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A crise do Náutico na temporada ganhou um novo capítulo para esta terça-feira (14). Após a derrota para o Avaí, na Ressacada, no último domingo, a assessoria de comunicação anunciou que o presidente alvirrubro, Bruno Becker, concederá uma entrevista coletiva.

O assunto não foi divulgado. Assim, o pronunciamento do mandatário é cercado de forte expectativa, ocorrendo em um momento de extrema turbulência técnica e cobrança por parte da torcida.

A delegação alvirrubra desembarcou no Recife nesta segunda-feira (13) e a tendência é que a cúpula de futebol realize uma avaliação profunda sobre o momento do clube. No centro das discussões, nos bastidores, está o futuro da comissão técnica.

Sob o modelo de gestão atual do departamento de futebol do Timbu, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos possuem "carta branca" em suas decisões e respondem diretamente apenas ao presidente Bruno Becker.

Os números nos últimos jogos refletem a turbulência que vive o clube alvirrubro. Com o revés em Santa Catarina, o Náutico atingiu a marca de sete jogos consecutivos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro.

Neste período de seca, o desempenho dentro de campo despencou, resultando em cinco derrotas, dois empates e uma sequência de atuações muito abaixo do esperado pelo torcedor.

A última vez que o Alvirrubro comemorou uma vitória foi há quase dois meses, no dia 22 de maio de 2026, quando bateu o Cuiabá por 1 a 0 nos Aflitos.

Desde então, o time caiu "ladeira abaixo" na competição nacional: perdeu os clássicos e confrontos diretos contra Sport e Fortaleza, empatou com o Novorizontino, acumulou novas derrotas para Vila Nova e Goiás, buscou um empate com o Juventude e, por fim, foi superado pelo Avaí.

Situação do Náutico na Série B

Essa sequência negativa empurrou o Náutico para a incômoda 13ª colocação na tabela de classificação, com 21 pontos conquistados. A distância para a zona de rebaixamento encurtou perigosamente, estando agora a apenas quatro pontos do Ceará, primeiro clube dentro do Z-4.

Por outro lado, o G-6, atualmente fechado pelo Fortaleza (6º colocado), ficou mais distante, a sete pontos de diferença. A coletiva do presidente Bruno Becker nesta terça-feira será o divisor de águas para determinar se o Náutico buscará uma reação com o atual planejamento ou se iniciará uma nova rota para o restante da temporada de 2026.