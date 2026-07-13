Guilherme dos Anjos aponta falta de personalidade e eficiência após derrota do Náutico: "Precisamos buscar alternativas"

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Técnico alvirrubro critica atuação da equipe, cobra mais agressividade no ataque e admite necessidade de encontrar alternativas para reagir na Série B

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A derrota por 2 a 0 para o Avaí, no último domingo (12), aumentou a sequência sem vitórias do Náutico na Série B e deixou o técnico Guilherme dos Anjos bastante insatisfeito com o desempenho da equipe.

Após a partida, o treinador fez uma análise crítica da atuação alvirrubra, destacando principalmente a falta de eficiência ofensiva e os recorrentes problemas nos minutos iniciais dos jogos. Segundo o comandante, o Timbu voltou a sofrer por entrar desligado na partida, situação que tem se repetido durante toda competição.

"Você não pode vir para um jogo fora de casa sabendo que os nossos primeiros minutos não têm sido positivos. Estatisticamente, estamos muito mal nesse quesito. Se não me engano, somos o último colocado quando consideramos os primeiros 30 minutos das partidas. Então, com frequência, estamos saindo atrás do placar."

Para Guilherme, o primeiro gol do Avaí comprometeu o planejamento da equipe, embora o Náutico tenha conseguido controlar a posse de bola em alguns momentos. Ainda assim, o treinador avaliou que faltou agressividade para transformar o domínio em oportunidades reais.

"Hoje foi um gol que, na nossa visão, surgiu praticamente do nada e acabou trazendo um problema para a equipe. Depois disso, conseguimos controlar o jogo ofensivamente, mas fomos muito pouco agressivos no fim das contas. Criamos mais, tudo bem, mas isso não adianta."

O técnico afirmou que será necessário encontrar soluções para corrigir as falhas apresentadas e cobrou mais personalidade do elenco para superar o momento negativo.

"Precisamos buscar alternativas para solucionar os nossos problemas. Também precisamos ter mais personalidade para resolver essas situações. Agora é analisar mais uma vez, trabalhar e entender que só nós vamos conseguir mudar esse cenário."

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Guilherme aponta falta de profundidade e qualidade técnica

Ao analisar especificamente o setor ofensivo, Guilherme dos Anjos explicou que o Náutico encontrou espaços pelos lados do campo, mas não conseguiu aproveitar as jogadas devido à baixa qualidade nas decisões e nos cruzamentos.

O treinador afirmou que a estratégia era explorar as fragilidades defensivas dos extremos do Avaí, mas a equipe não conseguiu transformar as chegadas em chances claras. Segundo ele, o time conseguiu chegar diversas vezes ao campo de ataque, porém pecou na execução das jogadas.

"Faltou profundidade e ataque ao espaço. Acho que também faltou um pouco mais de personalidade, de coragem para atacar esses espaços."

"Chegamos inúmeras vezes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas sem lucidez. Não conseguimos colocar uma bola de qualidade na área, encontrar o último homem ou aproveitar a presença dos nossos jogadores dentro da área."

Guilherme ainda destacou que os erros técnicos aconteceram tanto nas jogadas construídas quanto nas bolas paradas.

"Muitas bolas nem passavam pelo primeiro marcador, tanto em bolas paradas quanto com a bola rolando. Então, realmente não fomos eficientes. Faltou profundidade, mas principalmente lucidez técnica para transformar as chegadas em oportunidades reais de gol."

Com a derrota, o Náutico segue pressionado na Série B e volta a campo na próxima rodada buscando encerrar a sequência negativa na competição.

Momento do Náutico na Série B

O Timbu vive um péssimo momento na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Náutico ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos conquistados em 17 partidas. A campanha soma seis vitórias, três empates e oito derrotas, com 21 gols marcados e 21 sofridos.

Apesar de estar fora da zona de classificação para os playoffs de acesso, o Alvirrubro segue próximo do G-6. De acordo com as projeções do Chance de Gol, o clube tem 21,2% de probabilidade de disputar os playoffs e 2,1% de chances de conquistar uma das duas vagas de acesso direto à Série A de 2027.

O próximo compromisso do Náutico será nesta quinta-feira (16), às 20h, contra o CRB, fora de casa, pela 18ª rodada da Série B.

Classificação da Série B

Criciúma – 33 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Vila Nova – 31 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Operário-PR – 31 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Novorizontino – 30 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 3 derrotas

Juventude – 29 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Fortaleza – 28 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

São Bernardo – 26 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Sport – 26 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 8 empates – 3 derrotas

Goiás – 25 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 6 derrotas Atlético-GO – 24 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Cuiabá – 24 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 3 derrotas

Athletic Club – 22 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 4 derrotas*

Náutico – 21 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

Botafogo-SP – 20 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

CRB – 20 pontos – 17 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas*

Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*

Avaí – 16 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 9 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 17 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 13 derrotas

América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas*



* Ainda tem jogo a disputar na rodada.

Verde escuro: Acesso à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

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