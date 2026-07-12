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Náutico perde para Avaí e aumenta jejum de vitórias na Série B

DG abriu o placar no início do primeiro tempo, o Timbu não conseguiu reagir e acabou sofrendo o segundo gol no final da partida deste domingo (12)

Por Davi Saboya Publicado em 12/07/2026 às 16:01 | Atualizado em 12/07/2026 às 19:28
Lance do jogo entre Avaí x Náutico pela 17ª rodada da Série B
Lance do jogo entre Avaí x Náutico pela 17ª rodada da Série B - Fabiano Rateke/Avaí F.C

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Em mais uma vez fraca atuação, o Náutico perdeu por 2x0 para o Avaí, neste domingo (12), no estádio da Ressacada. O duelo foi válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da derrota alvirrubra foram marcados por DG e Daniel Penha no primeiro e segundo tempo, respectivamente.

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Com o resultado, o Náutico chegou ao 7º jogo seguido sem sentir o sabor da vitória. No total, acumulou cinco derrotas e dois empates. Assim, continua na 12ª colocação com 21 pontos.

O próximo jogo do Náutico acontece já nesta quinta-feira (16). O Timbu visita o CRB, às 20h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

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Náutico sofre gol cedo

A ausência de um autêntico meia de criação na escalação inicial custou caro ao Náutico no primeiro tempo. Com sérias dificuldades para reter a bola, o Timbu viu o Avaí assumir a iniciativa das jogadas e construir a vantagem logo no início da partida.

Aos sete minutos, após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Júnior Todinho cortou errado e gerou um bate-rebate dentro da área. O lateral Douglas Teixeira aproveitou a sobra na pequena área e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Leão da Ilha.

O gol sofrido forçou o Náutico a sair para o jogo, transformando o confronto em um embate aberto e movimentado. A resposta alvirrubra veio só aos 21, quando Júnior Todinho finalizou para uma defesa segura do goleiro Igor Bohn.

A tréplica dos catarinenses foi imediata: aos 24, Daniel Penha bateu forte da entrada da área exigindo grande intervenção de Muriel que, dois minutos mais tarde, voltou a salvar o Timbu em um escanteio fechado cobrado por Jean Lucas.

Na reta final da primeira etapa, o ritmo ofensivo de ambos os lados seguiu intenso. Embora o Náutico conseguisse incomodar a defesa mandante através de investidas pelo lado direito e jogadas aéreas, o time pernambucano sofria defensivamente com a exposição aos contra-ataques velozes do Avaí.

Sem conseguir impor o padrão de jogo e esbarrando na crônica falta de repertório criativo, os alvirrubros cederam espaços frequentes ao adversário e foram para o vestiário em desvantagem.

Não teve jeito

Disposto a mudar a postura da equipe, o técnico Hélio dos Anjos promoveu as entradas de Reginaldo e Kauan Maranhão logo na volta do intervalo.

A postura agressiva parecia dar resultado imediato: com menos de um minuto da etapa complementar, Victor Andrade recebeu pelo lado direito e bateu cruzado, assustando a meta adversária.

Embora o Timbu tenha aumentado seu volume de jogo na frente, o time continuou exposto aos perigosos contragolpes em velocidade do Avaí. Diante da queda de ritmo, a comissão técnica alvirrubra gastou suas cartadas ofensivas com as entradas do meia Felipe Cardoso e do atacante Luiz Cláudio.

Apesar das substituições, o Náutico só voltou a assustar de forma contundente aos 32 minutos. Em jogada iniciada por Reginaldo na ponta direita, Luiz Cláudio escorou bem fazendo o pivô e serviu Felipe Cardoso dentro da área, mas o meia isolou por cima do travessão.

Fabiano Rateke/Avaí F.C.
Lance do jogo entre Avaí x Náutico pela 17ª rodada da Série B - Fabiano Rateke/Avaí F.C.

O bombardeio pernambucano seguiu aos 37 minutos, em cabeçada perigosa do zagueiro Wanderson após cobrança de escanteio, e aos 43, quando Luiz Cláudio recebeu em boa posição e mandou para fora, desperdiçando o gol de empate.

A insistência do Timbu esbarrou na crônica falta de criatividade e na pontaria descalibrada de seu sistema ofensivo ao longo de todo o segundo tempo. Já nos acréscimos, o cenário parecia favorável quando o Avaí teve um jogador expulso, inflamando a pressão final do Náutico.

No entanto, a desorganização tática cobrou o preço: no último contra-ataque da partida, o clube catarinense aproveitou a defesa alvirrubra totalmente escancarada e Daniel Penha, livre e sem goleiro, empurrou para as redes, decretando o placar final.

Ficha do jogo - Avaí 2x0 Náutico

Avaí

Igor Bohn; Wallison (Wesley Gasolina), Allyson, Jefferson Maciel (Guilherme Aquino) e DG (João Maistro); Zé Ricardo, Luiz Henrique, Jean Lucas e Daniel Penha; Thayllon (Juan Rocha) Sorriso (William). Técnico: Allan Aal.

Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro (Luiz Cláudio), Wanderson, Gustavo Henrique e Igor Fernandes (Léo Jance); Leonai (Reginaldo), Luiz Felipe e Wenderson; Victor Andrade (Felipe Cardoso), Júnior Todinho e Derek (Kauan Maranhão). Técnico: Hélio dos Anjos.

  • Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.
  • Árbitro: João Vitor Gobi (SP).
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Henrique Perinelli Oliveira (ambos de SP).
  • VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).
  • Gols: Douglas Teixeira (07' do 1ºT) e Daniel Penha (49' do 2Tº).
  • Cartões amarelos: Jean Lucas (A) e Gustavo Henrique (N).
  • Cartão vermelho: William (A).

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