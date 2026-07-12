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Nautico | Notícia

Náutico adota cautela e Jean Carlos cumpre cronograma individual antes de retorno aos gramados

O meia alvirrubro desembarcou no Recife nessa semana, mas não estreará pelo Timbu na 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 12/07/2026 às 15:35
Jean Carlos, novo reforço do Náutico, já pode estrear como titular no meio-campo
Jean Carlos, novo reforço do Náutico, já pode estrear como titular no meio-campo - Rafael Vieira/CNC

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O meia Jean Carlos segue sob os cuidados do Departamento de Preparação Física do Náutico para recuperar a forma ideal. Após passar cerca de 20 dias afastado de qualquer atividade oficial, o atleta agora cumpre um planejamento individualizado e específico de recondicionamento.

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A comissão técnica alvirrubra trata a situação com cautela e estabeleceu que o jogador só será plenamente integrado aos trabalhos com o restante do elenco após atingir os níveis físicos estabelecidos no cronograma, garantindo um retorno seguro e sem riscos de lesões.

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A situação de Jean Carlos foi esclarecida pelo Náutico, em nota oficial, minutos antes do jogo contra o Avaí, neste domingo (12), na Ressacada.

O Náutico está escalado para enfrentar o Avaí com Muriel, Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique, Wanderson, Igor Fernandes, Leonai, Luiz Felipe, Wenderson, Júnior Todinho, Victor Andrade e Derek.

Veja a nota oficial do Náutico

Jean Carlos segue em processo de recondicionamento físico junto ao Departamento de Preparação Física. O atacante ficou cerca de 20 dias sem atividades e cumpre um planejamento individual antes de ser integrado plenamente ao elenco.

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