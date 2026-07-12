Demissão de Hélio dos Anjos? Presidente do Náutico convoca entrevista coletiva
Após a derrota para o Avaí, o clube alvirrubro informou que o presidente Bruno Becker irá conceder uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira
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O presidente alvirrubro Bruno Becker irá conceder uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (14). A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do Náutico após a derrota para o Avaí, neste domingo, na Ressacada.
A delegação alvirrubra retorna de Santa Catarina nesta segunda-feira (13). A tendência é que a cúpula de futebol se reúna para realizar uma avaliação do momento da equipe.
No formato atual do departamento, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos possuem "carta branca" nas decisões e respondem apenas ao presidente Bruno Becker.
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O Náutico chegou a sete jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e aumentou a crise que vive o clube na temporada. Nesse recorte, o Timbu acumulou cinco derrotas, dois empates e uma série de performances fracas.
Situação do Náutico
Na classificação da Série B, o Náutico está na 13ª colocação com 21 pontos, quatro a mais que o Ceará, que abre a zona de rebaixamento, e sete a menos que o Fortaleza, 6º colocado e dentro do G-6.
A última vitória do clube alvirrubro aconteceu no dia 22 de maio de 2026. Na ocasião, o Náutico venceu por 1x0 o Cuiabá, no estádio dos Aflitos. Em seguida, entrou em queda:
- Derrota para o Sport
- Derrota para o Fortaleza
- Empate com o Novorizontino
- Derrota para o Vila Nova
- Derrota para o Goiás
- Empate com o Juventude
- Derrota para o Avaí