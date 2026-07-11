Avaí x Náutico ao vivo (12/07): onde assistir, horário e escalações

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O Timbu chega na 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com seis jogos de jejum e busca a recuperação, neste domingo, na Ressacada

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Precisando voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Avaí, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no estádio da Ressacada. O duelo é válido pela 17ª rodada e o Timbu não vence há seis rodadas: dois empates e quatro derrotas. Na última rodada, empatou por 0x0 em casa com o Juventude.

O clube alvirrubro ainda precisa lidar com turbulências do lado de fora do campo. Isso porque surgiu nos bastidores a informação de que o Náutico tem tido dificuldade para honrar a folha salarial do time profissional.

Além disso, ainda vive um imbróglio com o meia Dodô. Após exercer o direito de compra do jogador, o Timbu foi pego de surpresa com a ausência do jogador no treino de quinta-feira. Como consequência, o atleta foi tirado da lista de relacionado.

O impasse na negociação está na forma de pagamento, já que o Coimbra, que detém os direitos econômicos, quer receber o valor à vista. Já o Náutico afirma que o combinado em contrato são cinco parcelas pagas a partir de fevereiro de 2027 de um total de R$ 800 mil.

Timbu

Em relação ao time titular do Náutico que deve enfrentar o Avaí, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos podem promover as estreias do meia Jean Carlos e ainda do zagueiro Léo Índio. Ambos foram contratados recentemente para o meio desta temporada.

"Muita gente me conhece de volante, mas o meu começo de carreira foi de zagueiro. Nos outros clubes em que joguei nunca foi problema atuar na zaga, até porque comecei ali. No meu clube anterior também fiz metade dos jogos como zagueiro", afirmou Léo Índio.

"Minha vinda para cá é para jogar de zagueiro ou de volante, como preferirem. Onde tiver que ajudar o Hélio e o Guilherme, estarei disponível para dar o meu melhor", completou.

No departamento médico, o Timbu conta com três jogadores: o lateral-direito Arnaldo, o zagueiro Betão e o atacante Vinícius. Quem realizou mais de uma semana de transição física e pode aparecer como opção no banco de reservas é o atacante Paulo Sérgio, que se recuperou de uma lesão na coxa.

Na classificação, o Náutico possui 21 pontos e está no meio da tabela. Uma vitória é importante tanto para chegar junto no G-6 quanto para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento.

Adversário

O Avaí não vive um bom momento na temporada. Comandado pelo ex-técnico do Náutico, Alan Aal, o time catarinense possui apenas 13 pontos e chega para a partida com uma vitórias e quatro jogos nos últimos cinco jogos.

Em campo, a equipe ainda possui uma série de desfalques: o volante Paulo Vitor, suspensos, e os meias Del Piage e Hyan, além dos atacante Isaías e Léo Gamalhos, todos lesionados.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais RedeTV (TV aberta), Canal Goat (Youtube) e Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Avaí x Náutico

Avaí

Igor Bohn; Wallison (Gasolina), Alisson, João Maistro e Douglas Teixeira (Willian); Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Sorriso. Técnico: Allan Aal

Náutico

Muriel; Reginaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Léo Jance; Samuel, Luiz Felipe, Wenderson e Jean Carlos; Victor Andrade e Derek. Técnico: Hélio dos Anjos.