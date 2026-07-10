Guilherme dos Anjos abre possibilidade de utilizar Jean Carlos e Dodô juntos no Náutico pela Série B

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Com características diferentes, Jean Carlos e Dodô podem atuar simultaneamente; treinador destaca versatilidade da dupla para o restante da temporada

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Com a contratação de Jean Carlos para reforçar o elenco na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico busca alternativas para mudar o cenário vivido na competição.

Sem vencer há seis partidas e fora da zona de classificação para os playoffs de acesso, o Timbu aposta na experiência do meia para fortalecer o setor ofensivo.

Jean Carlos pode atuar em mais de uma função

Em entrevista coletiva, o técnico alvirrubro explicou como pretende utilizar o novo reforço e revelou que Jean Carlos poderá atuar ao lado de Dodô, oferecendo novas opções táticas para a equipe.

"Olha, o Jean é um atleta extremamente tático. Ao longo da carreira, ele costuma atuar mais por dentro, fazendo essa função de sobra, e essa é a nossa visão sobre ele. Mas ele também trabalhou bastante por fora. É um jogador dedicado nesse sentido e está disponível para exercer essa função", afirmou.

Diferenças entre Jean Carlos e Dodô

Ao comparar Jean Carlos e Dodô, o comandante ressaltou que ambos podem atuar pelos lados do campo, mas desempenham funções diferentes. Segundo ele, Dodô oferece mais profundidade, enquanto Jean Carlos tende a participar mais da construção das jogadas.

"Dodô consegue nos dar mais profundidade quando joga aberto. Já o Jean, se utilizarmos ele aberto em algum momento, será um jogador que vai partir de fora para dentro, sem dar tanta profundidade. Ele é um jogador que busca os espaços vazios, trabalha por dentro para servir os companheiros e também finaliza bem."

Com isso, o treinador vê a possibilidade de escalar os dois jogadores ao mesmo tempo. Uma das alternativas que rondam as ideias do técnico é de escalar

"São alternativas positivas que permitem, inclusive, utilizarmos os dois ao mesmo tempo."

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Opções táticas para o restante da Série B

Além da dupla, o treinador afirmou que a equipe pode utilizar uma formação ainda mais ofensiva, com um volante, dois meias centralizados e dois jogadores pelos lados.

"Uma terceira alternativa, que considero extremamente ofensiva e que utilizamos na reta final da temporada passada, é atuar com um volante por trás, dois meias por dentro e dois jogadores pelos lados."

Ele reforçou, porém, que a escolha dependerá do contexto de cada partida.

"São alternativas que eles nos oferecem. Vai depender muito do jogo, do momento da nossa equipe e do adversário que vamos enfrentar. Mas, sem dúvida, ambos já demonstraram estar muito aptos e preparados para executar aquilo que entendermos como ideal."

Possível dupla pode demorar a acontecer

Embora o técnico do Náutico tenha destacado que Jean Carlos e Dodô podem atuar juntos, a formação da dupla não irá acontecer nesta rodada. Isso porque Dodô não participou do treinamento da última quinta-feira (9), após o impasse envolvendo sua situação contratual com o Náutico.

O clube notificou o jogador para retornar às atividades e informou que poderá adotar medidas disciplinares caso ele não se reapresente. Com isso, o meia não viajou com a delegação do Náutico e está está fora da partida contra o Avaí, adiando a possibilidade de atuar ao lado do novo reforço

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Momento do Náutico na Série B

O Timbu vive uma temporada de altos e baixos em 2026. No Campeonato Pernambucano, terminou a primeira fase com a melhor campanha, avançou ao mata-mata e chegou à decisão, mas acabou ficando com o vice-campeonato após derrota para o Sport.

Na Série B, o Náutico ocupa a 12ª colocação, com 21 pontos conquistados em 16 partidas. A campanha soma seis vitórias, três empates e sete derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos.

Apesar de estar fora da zona de classificação para os playoffs de acesso, o Alvirrubro segue próximo do G-6. De acordo com as projeções do Chance de Gol, o clube tem 21,7% de probabilidade de disputar os playoffs e 2,2% de chances de conquistar uma das duas vagas de acesso direto à Série A de 2027.

O próximo compromisso do Náutico será neste domingo (12), às 16h, diante do Avaí, fora de casa, pela 17ª rodada da Série B.