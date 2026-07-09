Volante ou zagueiro? Léo Índio explica posição e garante condições de estrear pelo Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo contratado do Náutico destaca versatilidade, relembra início da carreira como zagueiro e garante estar em condições de estrear

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (9), o zagueiro Léo Índio, novo reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser conhecido pela atuação no meio-campo, o jogador chega aos Aflitos para desempenhar a função de zagueiro e garantiu estar pronto para estrear já na próxima rodada.

O zagueiro Léo Índio, de 30 anos, foi anunciado oficialmente pelo Náutico na última terça-feira (7). Apesar de ter sido apresentado como reforço para a defesa, o jogador explicou durante a entrevista coletiva que iniciou a carreira atuando como zagueiro, mas passou a desempenhar a função de volante nos últimos clubes por onde passou.

"Muita gente me conhece de volante, mas o meu começo de carreira foi de zagueiro. Nos outros clubes em que joguei nunca foi problema atuar na zaga, até porque comecei ali. No meu clube anterior também fiz metade dos jogos como zagueiro. Minha vinda para cá é para jogar de zagueiro ou de volante, como preferirem. Onde tiver que ajudar o Hélio e o Guilherme, estarei disponível para dar o meu melhor."

Volante ou zagueiro? Léo Índio revela preferência

Embora tenha deixado claro que está à disposição para atuar nas duas funções, Léo Índio afirmou que a sequência de jogos é o principal fator para se sentir confortável em campo.

O jogador explicou que acumulou mais partidas como volante nos últimos anos, mas destacou que também atuou com frequência na zaga pelo Juventude, o que lhe dá confiança para desempenhar qualquer uma das posições.

"Acho que vai muito da sequência. Como volante eu tive uma sequência muito grande, então a gente acaba se adaptando melhor. Mas também fiz muitos jogos de zagueiro no Juventude. A sequência deixa a cabeça tranquila, sabendo o que fazer e jogando com confiança. Não vejo problema em atuar como volante ou zagueiro."

Reforço garante que pode estrear contra o Avaí

Questionado sobre a possibilidade de já entrar em campo no próximo compromisso do Náutico, diante do Avaí, Léo Índio afirmou que chega em boas condições físicas. O volante explicou que ficou apenas cinco dias sem atividades no clube anterior, mas manteve a preparação individual durante o período.

"Fiquei parado cinco dias, que foi desde o meu último treino no Juventude até acertar tudo para vir para cá. Mas nesses cinco dias continuei treinando e me vejo em condições de atuar. Se o professor optar por me colocar desde o início ou durante o jogo, para mim não tem problema. Me vejo em plenas condições físicas para ajudar o elenco e a comissão."

Entre no canal do WhatsApp do Náutico!

Náutico em 2026



O Timbu vive uma temporada de altos e baixos neste ano. No Campeonato Pernambucano, a equipe terminou a primeira fase com a melhor campanha da competição, passou do mata-mata e chegou a final, onde foi derrotada pelo Sport.

Já na Série B, o Náutico ocupa atualmente a 12ª colocação, com 21 pontos em 16 partidas. A campanha conta com seis vitórias, três empates e sete derrotas, além de 21 gols marcados e 19 sofridos.

Apesar de ter saído momentaneamente da zona de classificação para os playoffs de acesso, o Náutico segue próximo do grupo dos seis primeiros colocados. Segundo as projeções do Chance de Gol, o Timbu tem 21,7% de chances de disputar os playoffs e 2,2% de conquistar uma das duas vagas de acesso direto à Série A de 2027.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!