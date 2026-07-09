Náutico notifica Dodô após a ausência no treino e promete aplicar punições
O meia não compareceu ao treino desta quinta-feira e não deve participar do jogo contra o Avaí, neste domingo (12), em jogo válido pela Série B
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O Náutico vive um momento de turbulência nos bastidores após o não comparecimento do meia Dodô ao treino programado para esta quinta-feira (9), no Centro de Treinamento Wilson Campos. A ausência do atleta ocorre em meio a um imbróglio contratual deflagrado após o Coimbra Sports, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, comunicar o Timbu sobre uma proposta do exterior pelo atleta.
Em resposta à oferta estrangeira, a diretoria alvirrubra acionou a cláusula contratual e exerceu a opção de compra do meia dentro do prazo estipulado. clube pernambucano garante que a operação foi realizada em estrita conformidade com o vínculo firmado entre as partes e assegura que adotará todas as medidas cabíveis para resguardar seus direitos institucionais.
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Diante do sumiço, Dodô foi formalmente notificado pela cúpula alvirrubra para retomar imediatamente as suas atividades no CT. Caso o jogador não se apresente, o Náutico promete aplicar punições disciplinares, trabalhistas e contratuais previstas na legislação vigente.
Em nota oficial, o Timbu reafirmou o compromisso com o cumprimento dos contratos e garantiu que conduzirá o caso de forma rigorosa em defesa dos interesses do clube.
Fora do próximo jogo
Com a ausência no treino, o meia Dodô não deve participar do jogo do Náutico contra o Avaí, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Ressacada, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. Assim, cresce a expectativa para a estreia do também meia Jean Carlos, que foi repatriado recentemente.
Veja a nota oficial do Náutico
O Clube Náutico Capibaribe informa que o meia Dodô não compareceu à atividade programada para esta quinta-feira (09), no Centro de Treinamento Wilson Campos.
O Náutico esclarece que, após ser comunicado pelo Coimbra Sports sobre uma proposta de um clube do exterior pelo atleta, exerceu, dentro do prazo previsto em contrato, a opção de compra estabelecida entre as partes.
O Clube reafirma que exerceu a opção de compra em conformidade com o contrato firmado entre as partes e seguirá adotando as medidas cabíveis para defender seus direitos.
O jogador foi formalmente notificado para retomar imediatamente suas atividades junto ao Clube. Caso o atleta não retome suas atividades, o Náutico adotará as medidas disciplinares, trabalhistas e contratuais cabíveis, conforme previsto na legislação e nos instrumentos firmados entre as partes.
O Náutico reafirma seu compromisso com o cumprimento dos contratos firmados e seguirá conduzindo o caso pelos meios adequados, sempre em defesa dos interesses do Clube.