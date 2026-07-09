Náutico notifica Dodô após a ausência no treino e promete aplicar punições

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O meia não compareceu ao treino desta quinta-feira e não deve participar do jogo contra o Avaí, neste domingo (12), em jogo válido pela Série B

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O Náutico vive um momento de turbulência nos bastidores após o não comparecimento do meia Dodô ao treino programado para esta quinta-feira (9), no Centro de Treinamento Wilson Campos. A ausência do atleta ocorre em meio a um imbróglio contratual deflagrado após o Coimbra Sports, clube detentor dos direitos econômicos do jogador, comunicar o Timbu sobre uma proposta do exterior pelo atleta.

Em resposta à oferta estrangeira, a diretoria alvirrubra acionou a cláusula contratual e exerceu a opção de compra do meia dentro do prazo estipulado. clube pernambucano garante que a operação foi realizada em estrita conformidade com o vínculo firmado entre as partes e assegura que adotará todas as medidas cabíveis para resguardar seus direitos institucionais.

Diante do sumiço, Dodô foi formalmente notificado pela cúpula alvirrubra para retomar imediatamente as suas atividades no CT. Caso o jogador não se apresente, o Náutico promete aplicar punições disciplinares, trabalhistas e contratuais previstas na legislação vigente.

Em nota oficial, o Timbu reafirmou o compromisso com o cumprimento dos contratos e garantiu que conduzirá o caso de forma rigorosa em defesa dos interesses do clube.

Fora do próximo jogo

Com a ausência no treino, o meia Dodô não deve participar do jogo do Náutico contra o Avaí, neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Ressacada, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. Assim, cresce a expectativa para a estreia do também meia Jean Carlos, que foi repatriado recentemente.

Veja a nota oficial do Náutico

O Clube Náutico Capibaribe informa que o meia Dodô não compareceu à atividade programada para esta quinta-feira (09), no Centro de Treinamento Wilson Campos.

O Náutico esclarece que, após ser comunicado pelo Coimbra Sports sobre uma proposta de um clube do exterior pelo atleta, exerceu, dentro do prazo previsto em contrato, a opção de compra estabelecida entre as partes.

O Clube reafirma que exerceu a opção de compra em conformidade com o contrato firmado entre as partes e seguirá adotando as medidas cabíveis para defender seus direitos.

O jogador foi formalmente notificado para retomar imediatamente suas atividades junto ao Clube. Caso o atleta não retome suas atividades, o Náutico adotará as medidas disciplinares, trabalhistas e contratuais cabíveis, conforme previsto na legislação e nos instrumentos firmados entre as partes.

O Náutico reafirma seu compromisso com o cumprimento dos contratos firmados e seguirá conduzindo o caso pelos meios adequados, sempre em defesa dos interesses do Clube.