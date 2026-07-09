Guilherme dos Anjos admite atrasos salariais no Náutico e cobra reação em meio à má fase na Série B

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Sem vencer há seis jogos e em 12º na Série B, o Náutico tenta reagir em campo enquanto convive com atrasos salariais e pressão nos bastidores

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Em meio ao momento delicado vivido pelo Náutico na Série B, o técnico Guilherme dos Anjos comentou a situação dos atrasos salariais no clube e tentou minimizar o impacto do problema no ambiente alvirrubro.

Sem vencer há seis partidas e ocupando a 12ª colocação, o Timbu tenta virar a chave dentro de campo enquanto convive com dificuldades de fluxo de caixa nos bastidores.

Ao ser questionado sobre os pagamentos ao elenco, Guilherme confirmou a existência de atrasos, mas classificou o cenário como algo ainda administrável dentro da realidade da competição.

“São atrasos normais. Todos os meses aqui foi dois dias, três dias, cinco dias, no máximo batendo 10 dias. Acho que é uma coisa que ainda está totalmente dentro do normal”, afirmou.

O dirigente destacou que a situação não é exclusiva do Náutico e citou as dificuldades financeiras enfrentadas por boa parte dos clubes da Série B.

“É uma realidade de dificuldade da divisão como um todo. Não é fácil fazer futebol dessa forma. É difícil essa questão de fluxo de caixa”, disse.

Apesar do problema extracampo, Guilherme reforçou que o clube tem mantido diálogo com o elenco e que a diretoria tem sido transparente sobre o tema.

“O clube é muito direto. Vem, senta, demonstra, normalmente coloca uma data, coloca algumas coisas e cumpre. E vem sendo assim”, pontuou.

Confiança vira foco para encerrar jejum

Dentro de campo, o Náutico chega pressionado para o duelo contra o Avaí após seis jogos sem vencer. Para Guilherme, além de ajustes táticos, o principal trabalho da semana foi recuperar a confiança do elenco em meio à sequência negativa.

“Eu acho que tem uma relação muito grande hoje com confiança. Quando o seu time está confiante, as coisas fluem de uma forma diferente. Essa semana foi muito voltada para essa questão de confiança”, explicou.

Segundo ele, o time tem criado chances, mas esbarra na falta de tranquilidade para concluir melhor as jogadas.

“Faltou mais uma vez o poder de finalização, o terminar melhor a jogada, mas sem dúvida nenhuma nos faltou um pouco mais de confiança e coragem em alguns lances”, avaliou.

Guilherme dos Anjos e Jean Carlos no CT do Náutico - Paulo Matheus/CNC

Janela e reformulação do elenco

Guilherme também confirmou que o Náutico seguirá fazendo ajustes no elenco durante a janela do meio do ano.

O executivo afirmou que a reformulação já vinha sendo planejada e não é apenas consequência do momento ruim na tabela.

“Quando a janela viesse, nós iríamos fazer algumas trocas, vai existir uma movimentação ao natural”, disse.

Até agora, o clube já anunciou Jean Carlos, Léo Índio e Borasi, enquanto outros jogadores podem deixar os Aflitos nas próximas semanas.

A expectativa da diretoria é fechar o primeiro turno o mais perto possível dos 30 pontos, para seguir com margem de reação no campeonato.

“Fundamental esses três jogos e a gente terminar o mais próximo possível dos 30 pontos”, afirmou.

Entre problemas financeiros, pressão por resultados e mudanças no elenco, o Náutico tenta reencontrar o caminho das vitórias para não se distanciar de vez da parte de cima da Série B.