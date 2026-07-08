Náutico tem apenas três vitórias contra equipes acima na tabela e tenta reação antes do fim do primeiro turno
Reta final do primeiro turno pode recolocar o Timbu na briga pelo G-6, apesar do baixo aproveitamento contra os principais concorrentes
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O Náutico vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols diante do Juventude, nos Aflitos, o Timbu chegou a seis partidas consecutivas sem vitória e permaneceu na 12ª colocação, com 21 pontos.
Apesar da sequência negativa, o cenário ainda permite uma reação antes do fim do primeiro turno. Restam apenas três partidas para o Alvirrubro fechar a primeira metade da competição, contra Avaí (fora), CRB (fora) e Londrina (Aflitos). Caso consiga uma boa sequência, o clube pode terminar o turno brigando por uma vaga no G-6.
Campanha preocupa contra concorrentes diretos
Outro dado chama atenção na campanha alvirrubra. Até aqui, o Náutico venceu apenas três partidas contra equipes que estão à sua frente na tabela de classificação.
Os triunfos aconteceram diante de:
- Operário-PR (6 x 2)
- Cuiabá (1 x 0)
- Athletic Club (1 x 0)
Nos demais confrontos contra equipes do pelotão de cima, o Timbu encontrou dificuldades.
Jogos do Náutico contra times acima na tabela
- Vila Nova 4 x 3 Náutico
- Novorizontino 2 x 2 Náutico
- Náutico 0 x 1 Criciúma
- Náutico 0 x 1 Fortaleza
- Operário-PR 2 x 6 Náutico
- Náutico 0 x 0 Juventude
- Náutico 0 x 3 São Bernardo
- Sport 2 x 0 Náutico
- Náutico 0 x 1 Goiás
- Náutico 1 x 0 Cuiabá
- Athletic Club 0 x 1 Náutico
O retrospecto mostra que o Alvirrubro somou apenas 11 pontos em 33 possíveis diante das equipes que hoje ocupam posições acima na classificação.
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Sequência pode recolocar o Timbu na disputa
Mesmo ocupando a 12ª colocação, o Náutico ainda está próximo da zona de classificação para os playoffs de acesso.
Com três rodadas restantes para o fim do turno, o clube enfrentará dois adversários que aparecem abaixo na tabela, Avaí e Londrina, além do CRB, que também está fora da zona de classificação.
Uma sequência positiva pode fazer o Timbu encurtar a distância para o G-6 e iniciar o segundo turno novamente na disputa pelas primeiras posições.
Momento do Náutico na Série B
A equipe comandada por Guilherme e Hélio dos Anjos soma:
- 12º lugar
- 21 pontos
- 6 vitórias
- 3 empates
- 7 derrotas
- 21 gols marcados
- 19 gols sofridos
Segundo as projeções do Chance de Gol, o Náutico possui atualmente 21,7% de chances de disputar os playoffs de acesso e 2,2% de conquistar uma das vagas diretas para a Série A de 2027.
Próximos jogos do Náutico
- Avaí x Náutico (fora)
- CRB x Náutico (fora)
- Náutico x Londrina (Aflitos)
Os três compromissos encerram o primeiro turno da Série B e podem definir se o Timbu seguirá próximo da briga pelo acesso ou passará a olhar mais para a parte intermediária da tabela.
Classificação da Série B - 16ª rodada
- Vila Nova – 31 pontos – 16 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Novorizontino – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Criciúma – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Fortaleza – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Operário-PR – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Juventude – 26 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- São Bernardo – 25 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Sport – 25 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
- Goiás – 24 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Cuiabá – 23 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
- Athletic Club – 22 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 4 derrotas
- Náutico – 21 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 7 derrotas
- Atlético-GO – 21 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Botafogo-SP – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- CRB – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
- Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Avaí – 13 pontos – 16 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 16 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 12 derrotas
- América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas
- Verde escuro: Acesso direto à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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