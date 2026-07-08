Náutico tem apenas três vitórias contra equipes acima na tabela e tenta reação antes do fim do primeiro turno

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Reta final do primeiro turno pode recolocar o Timbu na briga pelo G-6, apesar do baixo aproveitamento contra os principais concorrentes

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O Náutico vive um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols diante do Juventude, nos Aflitos, o Timbu chegou a seis partidas consecutivas sem vitória e permaneceu na 12ª colocação, com 21 pontos.

Apesar da sequência negativa, o cenário ainda permite uma reação antes do fim do primeiro turno. Restam apenas três partidas para o Alvirrubro fechar a primeira metade da competição, contra Avaí (fora), CRB (fora) e Londrina (Aflitos). Caso consiga uma boa sequência, o clube pode terminar o turno brigando por uma vaga no G-6.

Campanha preocupa contra concorrentes diretos

Outro dado chama atenção na campanha alvirrubra. Até aqui, o Náutico venceu apenas três partidas contra equipes que estão à sua frente na tabela de classificação.

Os triunfos aconteceram diante de:

Operário-PR (6 x 2)



Cuiabá (1 x 0)



Athletic Club (1 x 0)

Nos demais confrontos contra equipes do pelotão de cima, o Timbu encontrou dificuldades.

Jogos do Náutico contra times acima na tabela

Vila Nova 4 x 3 Náutico



Novorizontino 2 x 2 Náutico



Náutico 0 x 1 Criciúma



Náutico 0 x 1 Fortaleza



Operário-PR 2 x 6 Náutico



Náutico 0 x 0 Juventude



Náutico 0 x 3 São Bernardo



Sport 2 x 0 Náutico



Náutico 0 x 1 Goiás



Náutico 1 x 0 Cuiabá



Athletic Club 0 x 1 Náutico

O retrospecto mostra que o Alvirrubro somou apenas 11 pontos em 33 possíveis diante das equipes que hoje ocupam posições acima na classificação.

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Sequência pode recolocar o Timbu na disputa

Mesmo ocupando a 12ª colocação, o Náutico ainda está próximo da zona de classificação para os playoffs de acesso.

Com três rodadas restantes para o fim do turno, o clube enfrentará dois adversários que aparecem abaixo na tabela, Avaí e Londrina, além do CRB, que também está fora da zona de classificação.

Uma sequência positiva pode fazer o Timbu encurtar a distância para o G-6 e iniciar o segundo turno novamente na disputa pelas primeiras posições.

Momento do Náutico na Série B

A equipe comandada por Guilherme e Hélio dos Anjos soma:

12º lugar



21 pontos



6 vitórias



3 empates



7 derrotas



21 gols marcados



19 gols sofridos

Segundo as projeções do Chance de Gol, o Náutico possui atualmente 21,7% de chances de disputar os playoffs de acesso e 2,2% de conquistar uma das vagas diretas para a Série A de 2027.

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Próximos jogos do Náutico



Avaí x Náutico (fora)



CRB x Náutico (fora)



Náutico x Londrina (Aflitos)

Os três compromissos encerram o primeiro turno da Série B e podem definir se o Timbu seguirá próximo da briga pelo acesso ou passará a olhar mais para a parte intermediária da tabela.

Classificação da Série B - 16ª rodada



Vila Nova – 31 pontos – 16 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Novorizontino – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Criciúma – 30 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Fortaleza – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Operário-PR – 28 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Juventude – 26 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

São Bernardo – 25 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Sport – 25 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 3 derrotas

Goiás – 24 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Cuiabá – 23 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 3 derrotas

Athletic Club – 22 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 4 derrotas

Náutico – 21 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 7 derrotas

Atlético-GO – 21 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Botafogo-SP – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

CRB – 19 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

Londrina – 18 pontos – 16 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

Ceará – 17 pontos – 16 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Avaí – 13 pontos – 16 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 9 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 16 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 12 derrotas

América-MG – 6 pontos – 16 jogos – 1 vitória – 3 empates – 12 derrotas



Verde escuro: Acesso direto à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

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