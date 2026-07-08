Jean Carlos revela emoção em retorno ao Náutico, projeta acesso e diz querer fazer mais do que na primeira passagem
Ídolo recente da torcida alvirrubra, Jean Carlos está de volta ao clube após quase quatro anos e já poderá estrear na próxima partida, diante do Avaí
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Apresentado oficialmente pelo Náutico nesta quarta-feira, o meia Jean Carlos falou pela primeira vez como reforço alvirrubro e não escondeu a emoção por voltar aos Aflitos após quase quatro anos.
Ídolo recente do clube, o camisa 20 afirmou que o retorno mexeu com lembranças marcantes da primeira passagem e deixou claro que chega ao Recife com um objetivo: escrever uma história ainda maior com a camisa alvirrubra.
“Quando eu cheguei aqui foi que a ficha caiu. Comecei a andar no CT e a passar aqueles filmes dos momentos bons que a gente viveu aqui. Foi um dos clubes em que vivi os melhores momentos da minha carreira, em números e em títulos”, afirmou o meia.
Jean Carlos destacou que o reencontro com o clube foi cercado de emoção desde a chegada à capital pernambucana e admitiu que o retorno tem um peso especial por tudo o que construiu entre 2019 e 2022.
Segundo ele, a meta agora é tentar superar até mesmo o desempenho da primeira passagem.
“Estou muito feliz e acho que o principal agora é poder estar em campo e vestir a camisa de verdade. Quero fazer melhor do que fiz aqui nesses anos da minha primeira passagem”, disse.
Bastidores da negociação: “Eu queria voltar”
Jean também abriu detalhes sobre a negociação que selou o retorno ao Náutico. Segundo o jogador, o desejo de voltar foi manifestado assim que recebeu o contato do executivo Guilherme dos Anjos e do técnico Hélio dos Anjos.
O meia contou que ainda tinha vínculo com a Chapecoense, mas deixou claro desde o início que queria retornar ao clube pernambucano.
“Quando o Hélio me ligou, ele foi muito direto e perguntou se eu queria voltar. E eu falei: ‘Professor, eu quero voltar’. Depois começaram as negociações, mas acho que desde o momento em que eu deixei claro que queria voltar, tudo ficou mais fácil”, contou.
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Parceria com Dodô e reencontro com Vinícius
Questionado sobre a possibilidade de atuar ao lado de Dodô, atual camisa 10 do Náutico, Jean afirmou que acredita na compatibilidade entre os dois e elogiou a temporada do companheiro. Para ele, jogadores de qualidade podem dividir o meio-campo e aumentar o nível técnico da equipe.
“Acho que dá para jogar junto, sim. Jogador inteligente e bom todo mundo quer ter ao lado. Se o Hélio decidir por isso, acho que quem ganha é o Náutico”, comentou.
Outro ponto lembrado pelo meia foi o reencontro com Vinícius, um dos seus grandes parceiros da primeira passagem pelo clube.
Jean revelou que o atacante acompanhou de perto toda a negociação e foi um dos mais ansiosos por sua volta.
“Ele me ligava, mandava mensagem todo dia. Quando deu tudo certo, ele foi uma das primeiras pessoas para quem eu avisei. Tenho uma amizade muito grande com o Vinícius e espero que a gente possa fazer essa dupla dar certo de novo”, disse.
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Jean Carlos pode estrear pelo Náutico diante do Avaí pela Série B
Apresentado oficialmente nesta semana, Jean Carlos já pode fazer sua reestreia com a camisa do Náutico no próximo compromisso da equipe na Série B.
O meia tem condições de jogo e deve ser uma das novidades do técnico Hélio dos Anjos para o duelo diante do Avaí, fora de casa, pela 17ª rodada da competição.
A expectativa em torno da estreia do camisa 20 é grande, principalmente pelo peso que o jogador tem na história recente do clube e pelo momento vivido pelo Timbu na temporada.
Sem vencer há seis partidas, o Náutico tenta reagir na tabela e vê na chegada de Jean Carlos um reforço importante para elevar o nível técnico da equipe no meio-campo.