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De volta ao Náutico, Jean Carlos admite sondagem do Sport e foca no acesso à Série A

O jogador, que estava disputando a Primeira Divisão do Brasileirão, foi o grande reforço do Timbu para a janela de transferências do meio da temporada

Por Davi Saboya Publicado em 09/07/2026 às 5:14
Jean Carlos em treino no CT do Náutico
Jean Carlos em treino no CT do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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Após quatro temporadas longe dos Aflitos, o meia Jean Carlos retornou ao Náutico e resgatou a esperança da torcida alvirrubra na disputa da Série B. Em entrevista coletiva, o mais novo reforço não escondeu o jogo sobre os bastidores do mercado e confirmou que seu nome chegou a circular nos arredores da Ilha do Retiro antes de selar o retorno ao Timbu.

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"Teve procura sim do Sport, com os meus agentes. Isso é normal da temporada, as procuras chegam. Só que proposta oficial mesmo só teve do Náutico. Inclusive, foi a que aceitamos e estou aqui", revelou o jogador, colocando fim às especulações e reforçando a identificação com o clube alvirrubro.

Mais experiente, o meio-campista fez questão de tranquilizar a torcida quanto ao vigor físico e técnico. Jean Carlos garantiu que o hiato longe de Pernambuco não diminuiu o ritmo de jogo e utilizou o histórico recente na Chapecoense como prova de regularidade e comprometimento profissional.

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"Chego o mesmo Jean, com os mesmos números de intensidade. O mesmo profissionalismo e a mesma vontade de vencer em campo. Sempre procurei e foi o que eu fiz quando não estive aqui. Fui o único jogador que disputou todas as partidas da temporada na Chapecoense", enfatizou.

Foco no Náutico

De olho no cenário atual do time na Série B, o meia traçou um objetivo claro e ambicioso para esta nova passagem. Ciente das dificuldades da competição, Jean Carlos declarou que o foco principal é alcançar a glória que não conseguiu nos anos anteriores pelo clube.

"Quero ajudar a colocar o Náutico na Série A. Não está sendo fácil a Série B, mas quero conseguir o que não conquistei nos outros anos que estive no clube", concluiu o ídolo alvirrubro, motivado para escrever mais um capítulo vitorioso nos Aflitos.

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