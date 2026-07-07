Náutico: Guilherme dos Anjos admite necessidade de evolução ofensiva e projeta novidades
O clube alvirrubro acumula a sequência amarga de seis jogos sem vencer e somou apenas dois pontos em 18 que foram disputados nas últimas rodadas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O setor ofensivo tem sido o principal foco de atenção e trabalho no Náutico. Ao avaliar o desempenho recente da equipe, o técnico Guilherme dos Anjos destacou que o time tem mostrado repertório e organização na construção das jogadas, mas esbarra no momento crucial da tomada de decisão.
Segundo ele, todos os caminhos e pontos necessários para chegar ao gol estão sendo executados com boa performance coletiva, restando ajustar a pontaria e a definição das jogadas no último terço do campo.
"Todos os pontos para chegar ao gol nós estamos conseguindo performar ofensivamente. Só que chegando lá na frente não estamos conseguindo concluir. É trabalho, trabalho, não tem outro segredo", enfatizou Guilherme, lamentando o fato de a equipe ter passado em branco no confronto contra o Juventude, apesar do volume apresentado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como ponto positivo da última atuação, o comandante destacou a postura tática de Reginaldo. Acionado de forma mais avançada, uma função que já desempenhou em outros momentos da carreira, o jogador foi elogiado por dar maior dinâmica e ajudar o time a produzir mais ofensivamente.
A expectativa para o próximo compromisso, no entanto, é de um salto de qualidade técnica com a chegada de caras novas. Guilherme dos Anjos confirmou que já poderá contar com as estreias de Léo Índio e, principalmente, do meia Jean Carlos.
A entrada de Jean é vista como um trunfo para corrigir outra deficiência crônica do time: o aproveitamento das jogadas de bola paradas. O técnico pontuou que o meia chega com o status de "um grande cobrador de bola parada" para qualificar um fundamento que a equipe até consegue cavar durante as partidas, mas não vinha convertendo em chances reais de gol.
"A partir do próximo jogo já poderemos utilizar o Jean Carlos, o Léo Índio. O Jean vai trazer para a gente a bola parada. Um grande cobrador. A gente consegue criar a bola parada, mas não aproveita", disse Guilherme.
Contratações do Náutico
Além do retorno e da integração dos novos atletas dentro das quatro linhas, a diretoria segue movimentando os bastidores. O treinador revelou que a comissão técnica está atenta às oportunidades que o mercado oferece, sempre respeitando a saúde financeira e a realidade do clube.
A expectativa por mais contratações é alta e depende apenas de trâmites internos. "Estamos esperando o aval do clube para avançar, essa semana poderemos ter novidade", concluiu o treinador, indicando que o elenco pode ganhar ainda mais corpo nos próximos dias.