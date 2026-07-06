Náutico oficializa a contratação do zagueiro Léo Índio, ex-Juventude
Antes de Léo Índio, o clube alvirrubro já tinha anunciado o retorno do meia Jean Carlos e ainda vai confirmar a contratação do atacante Borasi
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O Náutico oficializou a contratação do zagueiro Léo Índio para o restante da temporada 2026. O anúncio foi feito pelas redes sociais na noite desta segunda-feira (6). O defensor de 30 anos chega ao Alvirrubro em definitivo, sem custos de transferência, e assinou vínculo válido até novembro deste ano.
Integrado ao elenco e à disposição da comissão técnica para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o atleta estava no Juventude, clube pelo qual disputou 14 partidas e distribuiu duas assistências na atual temporada.
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Embora tenha versatilidade para atuar também como volante, Léo Índio foi contratado com o foco principal de reforçar o sistema defensivo do Timbu.
Revelado pela Portuguesa-RJ, o jogador possui um currículo rodado, acumulando passagens por equipes como Nova Iguaçu, Athletic, Ponte Preta, além de experiências no futebol de Israel, onde defendeu o Hapoel Ramat Gan e o Hapoel Kfar Saba.
O Timbu ainda vai anunciar a contratação do atacante Borasi, que estava no San Martín Tucumán. Ele chega por indicação dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, que trabalharam com o jogador no Paysandu.
Contratações do Náutico
Borasi, Léo Índio e Jean Carlos são os primeiros reforços do Náutico para o segundo semestre da temporada. O técnico Guilherme dos Anjos revelou que o clube alvirrubro ainda pode realizar mais contratações.