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Náutico empata com Juventude em noite de baixo público após jogo do Brasil na Copa

Timbu cria boas chances após o intervalo, para em Jandrei e chega a seis jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro; Juventude é o quinto

Por Thiago Seabra Publicado em 05/07/2026 às 20:30 | Atualizado em 05/07/2026 às 22:30
Imagem de Náutico x Juventude, pela Série B
Imagem de Náutico x Juventude, pela Série B - Jailton Jr./JC Imagem

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O Náutico empatou com o Juventude por 0x0, neste domingo (5), no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de poucas emoções no primeiro tempo e mais movimentado na etapa final, o Timbu tentou pressionar, mas não conseguiu transformar as chances em gol.

Detalhe para o baixo público nos Aflitos. Cerca de 2 mil e 700 pessoas. Reflexo claro da marcação do jogo logo após a partida do Brasil, pela Copa do Mundo, também neste domingo.

Com o resultado, o Náutico chegou aos 21 pontos e segue tentando se reaproximar da zona de acesso, está em 12º. O time alvirrubro ampliou a sequência sem vitórias na Série B, agora com quatro derrotas e dois empates nas últimas seis rodadas.

O Juventude, que iniciou a partida com 25 pontos, foi aos 26 e segue na disputa direta pelo G-6 da competição. É o quinto.  Na próxima rodada, o Náutico encara o Avaí, fora de casa, no domingo (12). Já o Juventude recebe o Vila Nova, na sexta-feira (10).

Como foi o jogo

O primeiro tempo terminou sem gols nos Aflitos, mas com chances para os dois lados. O Náutico tentou controlar a posse de bola, enquanto o Juventude foi mais perigoso nos contra-ataques e nas chegadas em velocidade.

Logo no início, Messias se lesionou e precisou deixar o campo de maca, mas retornou pouco depois. O time gaúcho criou boas oportunidades com Patryck, que obrigou Muriel a fazer duas defesas, e Alisson Safira, em chute perigoso da entrada da área.

O Náutico respondeu com Victor Andrade e Matheus Ribeiro, ambos parando em Jandrei. O Timbu também desperdiçou um contra-ataque promissor, quando Victor preferiu finalizar em vez de tocar para Júnior Todinho. Nos acréscimos, o Juventude perdeu a melhor chance da etapa: MP apareceu livre na pequena área, mas finalizou em cima de Muriel.

No segundo tempo, o Náutico voltou melhor e pressionou mais. Aos 11, Reginaldo cruzou para Victor Andrade cabecear perto da trave. Pouco depois, Igor Fernandes finalizou forte e obrigou Jandrei a fazer grande defesa.

O Timbu seguiu em cima. Wenderson teve duas boas chegadas: primeiro finalizou perto da trave; depois cruzou rasteiro, mas Derek não acompanhou a jogada para completar. Aos 32, Dodô cobrou falta com categoria e acertou a trave de Jandrei, na melhor chance alvirrubra.

O Juventude respondeu com perigo aos 34, quando Luis Mandaca recebeu livre na área e bateu firme para defesa de Muriel. Pouco depois, o próprio Mandaca tentou surpreender em chute pela linha de fundo, mas Igor Fernandes afastou o perigo com o peito.

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Na reta final, o Náutico ainda tentou pressionar em bolas paradas, mas não conseguiu furar a defesa gaúcha. O placar ficou mesmo no 0x0 nos Aflitos.

Ficha do jogo - Náutico 0x0 Juventude

Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique (Léo Jance), Wanderson e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Júnior Todinho (Reginaldo) e Derek (Luiz Cláudio). Técnico: Hélio dos Anjos.

Juventude

Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro (Luan Martins), Rai Silva (Luis Mandaca) e Patryck Lanza (Wadson); Fábio Lima (Manuel Castro), MP (Allanzinho) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE. Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC). Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex Sandro Quadros Thome (RR). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP). Cartões amarelos: Jandrei e Alisson Safira (Juventude); Derek, Wenderson e Matheus Ribeiro (Náutico). Público: 2.701 torcedores.

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