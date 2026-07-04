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Náutico x Juventude ao vivo (05/07): onde assistir, horário e escalações

O clube alvirrubro precisa voltar a vencer na Série B para não ficar distante do G-6 e também não correr risco de entrar na zona de rebaixamento

Por Davi Saboya Publicado em 04/07/2026 às 12:46
Lance do meia Dod&ocirc; no jogo entre N&aacute;utico x Go&iacute;as na &uacute;ltima rodada da S&eacute;rie B
Lance do meia Dodô no jogo entre Náutico x Goías na última rodada da Série B - Rafael Vieira/CNC

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Os alvirrubros terão um domingo incomum, neste dia 5 de julho de 2026. Após o jogo entre Brasil x Noruega, o Náutico entra em campo para enfrentar o Juventude, às 20h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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A direção do Timbu tentou alterar o dia do jogo para evitar um prejuízo com o possível público baixo na partida. Porém, não teve jeito, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) só adiou em uma hora e meia a partida. Para os torcedores que quiserem assistir ao jogo da Seleção Brasileira, o clube disponibilizou um telão na sede social.

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Em campo, o Náutico entra pressionado para voltar a vencer na Série B. Isso porque acumula quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Um triunfo melhora a situação do clube alvirrubro, que possui 25 pontos, tanto em relação ao G-6 quanto sobre a zona de rebaixamento.

Timbu

Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos devem alterar novamente o time titular do Náutico. Isso porque possuem mais desfalques na equipe. O volante Luiz Felipe cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Vinícius sofreu uma lesão grau três na coxa na rodada passada - a derrota para o Goiás por 1x0.

Já o zagueiro Betão segue no departamento médico em recuperação de uma contusão na região do púbis. Por outro lado, o lateral-direito Arnaldo e os atacantes Paulo Sérgio e Júnior Todinho foram liberados pelo departamento médico, mas devem ficar no banco de reservas. Diante da necessidade, o prata da casa e centroavante Luiz Cláudio pode aparecer na equipe principal.

"Foi o pior jogo que eu comandei aqui dentro dos Aflitos. O desequilíbrio foi você ter três jogadores normais, na minha visão. Não vou citar nomes, mas jogadores normais tecnicamente e que fazem a função, mas que não são totalmente decisivos. Jogadores de complemento",  afirmou o técnico Hélio dos Anjos, após a derrota para o Goiás.

"Tendo um desequilíbrio técnico tão grande, é mais do que nunca responsabilidade do treinador. Não tivemos capacidade e nem tivemos lucidez, a gente sabe quem são os responsáveis pela lucidez. E eu sei que o responsável por eles estarem lá dentro sou eu", completou.

Adversário

Embalado pela vitória por 2x0 sobre o Ceará, o Juventude entra em campo focado em se consolidar no G-6. O Alviverde ocupa a sexta posição na classificação com 25 pontos, colado no São Bernardo (5º), Criciúma (4º), Novorizontino (3º), Fortaleza (2º) e ainda do líder Vila Nova.

Para o duelo, o técnico Maurício Barbieri não tem problemas com cartões, mas precisará lidar com três baixas médicas e de mercado.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, tratando uma lesão na coxa, está vetado. No meio-campo, Luis Mandaca fica de fora por estar apalavrado com o Grêmio. Já no setor ofensivo, Alan Kardec segue entregue ao departamento médico, abrindo espaço para Alison Safira assumir o comando de ataque.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x Juventude

Náutico

Muriel; Reginaldo, Wanderson, Índio e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Derek e Luiz Cláudio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Juventude

Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Wadson; MP, Fábio Lima e Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

  • Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
  • Horário: 20h30 (de Brasília).
  • Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).
  • Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex Sandro Quadros Thome (RR).
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).
  • Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

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