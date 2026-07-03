Técnico do Náutico confirma mais duas contratações para a disputa da Série B

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O clube alvirrubro já oficializou o retorno do meia Jean Carlos, que conquistou os títulos estaduais pelo Timbu nos anos de 2021 e 2022

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O técnico Guilherme dos Anjos admitiu que o Náutico acertou as contratações do zagueiro Léo Índio e o atacante Borasi. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (3), ele detalhou os novos reforços e explicou como os jogadores se encaixam no planejamento tático.

Ao analisar o novo defensor, o comandante destacou a versatilidade para atuar em múltiplos setores e revelou que o clube já desejava o atleta há mais tempo. "Léo Índio vem para fazer a função do lado direito do campo e esquerdo também, como zagueiro, mas é um jogador que tem condições de fazer a lateral e volante."

Guilherme dos Anjos também pontuou que ele possui valências raras para o elenco. "É um jogador muito interessante para a nossa característica de jogo em função da velocidade e da boa saída de bola. Ele trabalhou em uma linha de 3 no Juventude, trabalhou como volante, e foi a mesma coisa na Ponte Preta. Tentamos esse atleta anteriormente, mas perdemos para o Juventude."

Além do reforço para a linha de trás, o setor ofensivo ganhou o acréscimo de Borasi, um nome que chega com o respaldo direto da comissão técnica pela disciplina em campo. Ao projetar o encaixe do atacante, Guilherme dos Anjos foi direto e garantiu que o reforço preenche uma lacuna que o clube buscava preencher no mercado.

"Borasi é um jogador da nossa confiança. Um jogador extremamente tático. Algo que a gente estava buscando também", comentou Guilherme, que ainda revelou que mais reforços devem chegar e, consequentemente, desligamentos serão feitos.

"O clube nos colocou uma condição. Não existe aumento de orçamento. Existe uma troca de jogadores, o que está acontecendo em todas as equipes. Estamos em busca dentro do mercado de mais contratações. Acho que iremos acertar com mais dois ou três atletas", disse o técnico do Náutico.

Antes de Léo Índio e Borasi, o Náutico já tinha oficializado o acerto com o meia Jean Carlos. Só o camisa 10 e Léo Índio poderão ser inscritos na janela extraordinária entre os dias 6 e 17 de julho.

Como o atacante argentino estava no San Martín Tucumán, a transferência é internacional e acontecerá após o dia 20 de julho.

Náutico x Juventude

Com a possibilidade na mudança de horário do jogo entre Brasil x Noruega, existiu a possibilidade nos bastidores que o jogo entre Náutico x Juventude fosse adiado para a segunda-feira.

Porém, com a mudança da partida da Seleção Brasileira para 17h (de Brasília), a partida do Timbu na Série B continua às 20h30, deste domingo (5), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 16ª rodada.