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Náutico exerce opção de compra e garante Dodô em definitivo; veja os detalhes do acordo

Meia teve opção de compra exercida pelo clube após grande início de temporada e seguirá nos Aflitos mesmo com o retorno de Jean Carlos

Por Lucas Valle Publicado em 06/07/2026 às 12:27
Dodô, meia do Náutico, em comemoração de um dos gols sobre o Sport
Dodô, meia do Náutico, em comemoração de um dos gols sobre o Sport - Rafael Vieira/CNC

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O Náutico deu mais um passo no planejamento para manter a base do elenco que disputa a Série B de 2026. Nesta segunda-feira (06), o clube confirmou a permanência definitiva do meia Dodô, camisa 10 do Timbu na temporada, ao exercer a opção de compra prevista em contrato junto ao Coimbra.

Dodô vinha sendo uma das prioridades da diretoria para a sequência do projeto esportivo após o desempenho apresentado desde sua chegada aos Aflitos. Com a negociação concluída, o Timbu adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta e garantiu sua permanência para as próximas temporadas.

O investimento será de R$ 800 mil, valor que será pago de forma parcelada em cinco vezes. A primeira parcela vence apenas em fevereiro de 2027, conforme informou o clube.

Dodô vive grande fase em 2026

Uma das grandes referências do Náutico na temporada, Dodô vem sendo decisivo nas principais competições disputadas pelo clube. Na Série B, o camisa 10 já marcou cinco gols e distribuiu duas assistências.

Enquanto no Campeonato Pernambucano, o meia terminou com três gols e três assistências, sendo um dos principais nomes da campanha que levou o Náutico até a final.

Compra acontece mesmo com retorno de Jean Carlos

A decisão do Náutico de exercer a opção de compra chama atenção porque o clube também confirmou recentemente o retorno de Jean Carlos, um dos maiores ídolos recentes da torcida alvirrubra.

Mesmo com a chegada de mais um meia para o setor de criação, a diretoria entendeu que a permanência de Dodô era necessária, visando as próximas temporadas. A avaliação é que os dois atletas podem atuar juntos ou disputar posição ao longo da temporada, aumentando o nível técnico do elenco para a sequência da Série B.

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Náutico em 2026

O Timbu vive uma temporada de altos e baixos neste ano. No Campeonato Pernambucano, a equipe terminou a primeira fase com a melhor campanha da competição, passou do mata-mata e chegou a final, onde foi derrotada pelo Sport.

Já na Série B, o Náutico ocupa atualmente a 12ª colocação, com 21 pontos em 16 partidas. A campanha conta com seis vitórias, três empates e sete derrotas, além de 21 gols marcados e 19 sofridos.

Apesar de ter saído momentaneamente da zona de classificação para os playoffs de acesso, o Náutico segue próximo do grupo dos seis primeiros colocados. Segundo as projeções do Chance de Gol, o Timbu tem 21,7% de chances de disputar os playoffs e 2,2% de conquistar uma das duas vagas de acesso direto à Série A de 2027.

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Próximo jogo do Náutico

O Náutico volta a campo no próximo sábado (12), às 16h, quando enfrenta o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 17ª rodada da Série B.

O Náutico busca encerrar a sequência de seis partidas sem vitória para voltar a se aproximar da zona de classificação aos playoffs. Já o Avaí ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e venceu apenas uma das últimas 11 partidas na competição.

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