Luiz Paulo celebra retorno ao Náutico após mais de um ano afastado: "Passa um filme"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após um ano, um mês e 18 dias afastado por lesão, Luiz Paulo voltou a jogar pelo Náutico na derrota por 1 a 0 para o Goiás, nos Aflitos

Clique aqui e escute a matéria

Depois de um ano, um mês e 18 dias longe dos gramados, o lateral-esquerdo Luiz Paulo voltou a vestir a camisa do Náutico.

O retorno aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Goiás, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, encerrando um longo período de recuperação iniciado após a grave lesão sofrida em maio de 2025.

Embora o resultado não tenha sido o esperado, o jogador comemorou a oportunidade de voltar a atuar e relembrou a difícil trajetória até a reestreia.

"É uma sensação única. Infelizmente não foi do jeito que eu queria, porque não foi com a vitória, que era o mais importante. Foi um misto de frustração e alegria. Alegria por estar de volta e frustração por não ter conseguido os três pontos", afirmou.

Recuperação teve novas lesões e exigiu resiliência

Luiz Paulo revelou que a recuperação foi ainda mais complicada do que imaginava. Além da cirurgia, o lateral enfrentou duas novas lesões durante o processo de reabilitação, o que atrasou seu retorno aos gramados.

Segundo o atleta, a lesão sofrida é uma das mais temidas entre os jogadores e exigiu muita força mental para superar os obstáculos.

"É uma lesão muito difícil. Todos nós jogadores sabemos que é a mais temida entre nós. Tive uma reabilitação muito boa, com muito apoio de todos, mas também tive duas lesões que atrapalharam minha volta. Foi um período de bastante resiliência e muita força."

O defensor também destacou a felicidade por voltar a conceder uma entrevista coletiva após quase dois anos.

"Estou muito feliz por estar aqui novamente. Agora é focar no trabalho."

"Quando fui chamado, passou um filme"

Um dos momentos mais emocionantes da coletiva aconteceu quando Luiz Paulo relembrou o instante em que foi chamado para entrar em campo diante do Goiás.

O lateral disse que imediatamente voltou a lembrar da partida contra o Confiança, pela Série C de 2025, quando sofreu a grave lesão que o afastou dos gramados.

"Passa um filme. Eu lembro do jogo da lesão contra o Confiança. Nunca mais vai sair da minha cabeça essa cena. Você quer estar com seus companheiros e não pode ajudar. Quando o professor Guilherme me chamou, eu estava totalmente ligado e querendo ajudar."

Segundo ele, as orientações da comissão técnica foram claras antes da entrada em campo.

"O professor pediu muita intensidade e concentração. Tanto ele quanto o professor Hélio me deram total confiança. Eu treinei bastante para estar preparado."

Lateral afirma estar totalmente recuperado

Apesar do longo período afastado, Luiz Paulo garantiu que está completamente recuperado e pronto para disputar espaço no elenco alvirrubro.

O jogador destacou o respeito pelos companheiros da posição, mas afirmou que seguirá trabalhando para conquistar novas oportunidades.

"Já estou 100%, sem nenhuma restrição. Agora é trabalhar no dia a dia. Sei que a oportunidade pode aparecer e vou estar preparado."

Acesso à Série B foi o momento mais difícil da recuperação

Durante o período em que esteve lesionado, Luiz Paulo acompanhou de fora a campanha que terminou com o acesso do Náutico à Série B.

O lateral revelou que viver aquele momento sem poder ajudar dentro de campo foi a lembrança mais marcante da recuperação.

"Com certeza foi o jogo do acesso. Eu queria muito estar com meus companheiros em um momento tão importante. Foi positivo porque conseguimos o objetivo, mas também foi muito difícil por não poder participar."

Agora totalmente recuperado, Luiz Paulo inicia uma nova etapa no Náutico.

Com mais opções para a lateral esquerda, a comissão técnica passa a contar novamente com um jogador que conhece o clube e busca recuperar espaço no elenco durante a sequência da Série B.