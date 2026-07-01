Luiz Paulo celebra retorno ao Náutico após mais de um ano afastado: "Passa um filme"
Após um ano, um mês e 18 dias afastado por lesão, Luiz Paulo voltou a jogar pelo Náutico na derrota por 1 a 0 para o Goiás, nos Aflitos
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Depois de um ano, um mês e 18 dias longe dos gramados, o lateral-esquerdo Luiz Paulo voltou a vestir a camisa do Náutico.
O retorno aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Goiás, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, encerrando um longo período de recuperação iniciado após a grave lesão sofrida em maio de 2025.
Embora o resultado não tenha sido o esperado, o jogador comemorou a oportunidade de voltar a atuar e relembrou a difícil trajetória até a reestreia.
"É uma sensação única. Infelizmente não foi do jeito que eu queria, porque não foi com a vitória, que era o mais importante. Foi um misto de frustração e alegria. Alegria por estar de volta e frustração por não ter conseguido os três pontos", afirmou.
Recuperação teve novas lesões e exigiu resiliência
Luiz Paulo revelou que a recuperação foi ainda mais complicada do que imaginava. Além da cirurgia, o lateral enfrentou duas novas lesões durante o processo de reabilitação, o que atrasou seu retorno aos gramados.
Segundo o atleta, a lesão sofrida é uma das mais temidas entre os jogadores e exigiu muita força mental para superar os obstáculos.
"É uma lesão muito difícil. Todos nós jogadores sabemos que é a mais temida entre nós. Tive uma reabilitação muito boa, com muito apoio de todos, mas também tive duas lesões que atrapalharam minha volta. Foi um período de bastante resiliência e muita força."
O defensor também destacou a felicidade por voltar a conceder uma entrevista coletiva após quase dois anos.
"Estou muito feliz por estar aqui novamente. Agora é focar no trabalho."
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"Quando fui chamado, passou um filme"
Um dos momentos mais emocionantes da coletiva aconteceu quando Luiz Paulo relembrou o instante em que foi chamado para entrar em campo diante do Goiás.
O lateral disse que imediatamente voltou a lembrar da partida contra o Confiança, pela Série C de 2025, quando sofreu a grave lesão que o afastou dos gramados.
"Passa um filme. Eu lembro do jogo da lesão contra o Confiança. Nunca mais vai sair da minha cabeça essa cena. Você quer estar com seus companheiros e não pode ajudar. Quando o professor Guilherme me chamou, eu estava totalmente ligado e querendo ajudar."
Segundo ele, as orientações da comissão técnica foram claras antes da entrada em campo.
"O professor pediu muita intensidade e concentração. Tanto ele quanto o professor Hélio me deram total confiança. Eu treinei bastante para estar preparado."
Lateral afirma estar totalmente recuperado
Apesar do longo período afastado, Luiz Paulo garantiu que está completamente recuperado e pronto para disputar espaço no elenco alvirrubro.
O jogador destacou o respeito pelos companheiros da posição, mas afirmou que seguirá trabalhando para conquistar novas oportunidades.
"Já estou 100%, sem nenhuma restrição. Agora é trabalhar no dia a dia. Sei que a oportunidade pode aparecer e vou estar preparado."
Acesso à Série B foi o momento mais difícil da recuperação
Durante o período em que esteve lesionado, Luiz Paulo acompanhou de fora a campanha que terminou com o acesso do Náutico à Série B.
O lateral revelou que viver aquele momento sem poder ajudar dentro de campo foi a lembrança mais marcante da recuperação.
"Com certeza foi o jogo do acesso. Eu queria muito estar com meus companheiros em um momento tão importante. Foi positivo porque conseguimos o objetivo, mas também foi muito difícil por não poder participar."
Agora totalmente recuperado, Luiz Paulo inicia uma nova etapa no Náutico.
Com mais opções para a lateral esquerda, a comissão técnica passa a contar novamente com um jogador que conhece o clube e busca recuperar espaço no elenco durante a sequência da Série B.