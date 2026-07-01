Kauan Maranhão retorna ao Náutico após empréstimo e reforça ataque para sequência da Série B

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Após marcar 16 gols em 29 jogos pelo Piauí, Kauan Maranhão retorna ao Náutico valorizado para reforçar o ataque na sequência da Série B

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O Náutico terá um reforço importante para a sequência da temporada. Após o fim da participação do Piauí na Série D do Campeonato Brasileiro, o atacante Kauan Maranhão está de volta aos Aflitos e será integrado ao elenco alvirrubro ainda nesta semana.

O jogador, de 22 anos, retorna valorizado depois de viver a melhor fase da carreira. Emprestado ao clube piauiense desde outubro de 2025, Kauan disputou 29 partidas, marcou 16 gols e se consolidou como um dos principais destaques da equipe na temporada.

Na Série D, o atacante teve desempenho ainda mais expressivo. Foram 10 gols em apenas 12 jogos, números que o colocaram na artilharia da competição ao lado de Rian, do CSA.

Apesar da campanha individual de destaque, o Piauí acabou eliminado pelo Maguary, encerrando sua participação no torneio.

Com isso, Kauan fica novamente à disposição do Náutico e poderá ser inscrito na equipe a partir da próxima segunda-feira, quando será aberta a janela extraordinária de transferências destinada aos clubes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

Kauan Maranhão, atacante do Náutico - Divulgação | Instagram

Cria da base alvirrubra busca nova oportunidade

Revelado nas categorias de base do Náutico, Kauan Maranhão recebeu sua primeira oportunidade no elenco principal em 2022, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos.

O atacante chamou atenção logo nos primeiros jogos como profissional. Em sua segunda partida pela equipe principal, marcou um gol no clássico contra o Sport, nos Aflitos, e passou a ser visto como uma das promessas do clube.

Desde então, acumulou 25 partidas e três gols com a camisa alvirrubra antes de ser emprestado para ganhar mais minutagem.

Agora, retorna mais experiente e embalado por uma temporada de alto nível, credenciado para disputar espaço no setor ofensivo do Timbu.

Ataque do Náutico vive momento de instabilidade

O retorno de Kauan Maranhão acontece justamente em um momento em que o setor ofensivo do Náutico tem sido um dos principais desafios da comissão técnica.

Principal referência do ataque, Paulo Sérgio convive com problemas físicos desde o início da temporada e ainda não conseguiu manter uma sequência longa de jogos em alto nível.

As constantes limitações obrigaram a comissão técnica a buscar alternativas durante a Série B.

Outro nome da posição, Derek, recebeu oportunidades ao longo da temporada, mas ainda não conseguiu se firmar como uma solução definitiva.

Apesar de participações importantes, o atacante não apresentou a regularidade esperada para assumir o protagonismo no comando de ataque.

Perfil de Kauan Maranhão

Nome: Kauan Almeida da Costa;

Kauan Almeida da Costa; Naturalidade: Balsas-MA;

Balsas-MA; Idade: 21 anos;

21 anos; Posição: atacante;

atacante; Clubes onde atuou: Náutico, Botafogo (sub-20) e Piauí;

Náutico, Botafogo (sub-20) e Piauí; Conquistas: Campeonato Pernambucano Sub-20 (2021), Campeonato Pernambucano Sub-20 (2022), Torneio Otávio Pinto Guimarães (2022) e Campeonato Piauiense (2026).

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