Náutico anuncia o retorno de Jean Carlos; meia assina contrato até 2027
Após quatro anos longe dos aflitos, o meia experiente e um dos principais nomes da historia recente do clube alvirrubro está de volta
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O Náutico confirmou nesta terça-feira (30) o retorno do meia Jean Carlos. Aos 34 anos, o ídolo da torcida alvirrubra está de volta aos Aflitos após mais de quatro anos e assinou contrato válido até o fim da temporada de 2027.
A contratação marca o retorno de um dos principais nomes da história recente do clube.
Conhecido pelo apelido de "Jean Mágico", o camisa 10 chega para reforçar o elenco na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro e será um dos primeiros reforços do Timbu na janela de transferências.
Retorno ao Náutico após passagem por quatro clubes
Jean Carlos deixou o Náutico no fim de 2022, quando acertou sua transferência para o Ceará. Desde então, também defendeu Juventude, Criciúma e Chapecoense.
Pela equipe catarinense, o meia disputou 34 partidas na atual temporada, marcou cinco gols e distribuiu três assistências, sendo um dos destaques do setor ofensivo.
Antes do anúncio oficial, o jogador utilizou as redes sociais para se despedir da Chapecoense.
Na mensagem, agradeceu ao clube, aos companheiros, funcionários, torcedores e à cidade de Chapecó pelo período vivido, afirmando que leva "muita gratidão" pela experiência.
Identificação com a torcida alvirrubra
Jean Carlos retorna ao clube onde viveu o melhor momento da carreira. Entre 2019 e 2022, o meia disputou 151 partidas com a camisa alvirrubra, marcou 36 gols e deu 25 assistências.
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Durante sua primeira passagem, tornou-se uma das principais referências técnicas da equipe e conquistou o carinho da torcida graças aos gols decisivos, assistências e atuações marcantes.
Foi peça importante na campanha do título da Série C de 2019 e também participou das conquistas do Campeonato Pernambucano de 2021 e 2022, consolidando seu nome entre os grandes ídolos recentes do clube.
Reforço para a sequência da temporada
A diretoria alvirrubra aposta na experiência e na qualidade técnica de Jean Carlos para fortalecer o elenco na disputa da Série B.
O meia chega para reforçar o setor de criação, que já conta com Dodô, e ficará à disposição da comissão técnica após a abertura da janela de transferências e a regularização de sua inscrição no BID da CBF.