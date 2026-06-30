Copa do Mundo 2026: Veja os resultados dos jogos desta terça-feira (30/06)

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O dia marcou a definição do adversário do Brasil. Noruega venceu a Costa do Marfim, com gol de Haaland, e avançou para as oitavas de final

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O grande destaque desta terça-feira (30) na Copa do Mundo 2026 foi a definição do adversário do Brasil nas oitavas de final. A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2x1, em Dallas, e será a próxima adversária da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, também nos Estados Unidos. A classificação dos noruegueses foi garantida graças ao faro de gol de Erling Haaland.

O atacante, que teve pouco espaço no jogo, precisou de apenas uma chance para marcar seu quinto gol na competição, encostando no artilheiro Lionel Messi, no fim da partida.

O confronto decisivo recoloca a Seleção Brasileira diante de seu único "fantasma" histórico, já que os noruegueses são os únicos adversários que o Brasil nunca derrotou.

O retrospecto aponta duas vitórias escandinavas e dois empates em quatro partidas. O último duelo em Mundiais aconteceu há 28 anos, na França, quando a Noruega bateu o Brasil de virada por 2 a 1 na fase de grupos.

França x Suécia

A França não deu chances à Suécia, carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 com uma vitória contundente por 3x0. O grande nome do triunfo em Nova Jersey (EUA) foi Kylian Mbappé. Autor de dois gols na partida, o camisa 10 alcançou a histórica marca de 10 gols em fases eliminatórias, tornando-se o maior artilheiro do mata-mata na história dos Mundiais. O meio-campista Barcola completou o placar para os Les Bleus.

Agora, os comandados de Didier Deschamps se preparam para enfrentar o Paraguai na próxima fase. O confronto decisivo está marcado para o próximo sábado (4), às 18h (horário de Brasília), na Filadélfia (EUA).

México x Equador

O México continua vivo e embalado na Copa do Mundo de 2026. Empurrados por um Estádio Azteca lotado com mais de 80 mil torcedores, os donos da casa foram avassaladores no início da partida, dominando completamente o Equador para construir a vitória por 2 a 0 com gols de Quiñones e Raúl Jiménez.

Após a vantagem precoce, a seleção mexicana mudou a estratégia, cedeu a posse de bola ao rival e controlou o ritmo do jogo com inteligência até o apito final.

Com a vaga assegurada, os mexicanos agora aguardam a definição do cruzamento entre Inglaterra e República Democrática do Congo para conhecerem seu oponente nas oitavas de final.

Jogos desta quarta

O calendário de jogos da Copa do Mundo 2026 para esta quarta-feira, 1º de julho, aponta para mais três jogos na fase de 16 avos: Inglaterra x Congo (13h, de Brasília), Bélgica x Senegal (17h) e Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina (21h).