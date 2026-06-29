Náutico possui acerto com zagueiro e atacante, diz Hélio dos Anjos
Além do meia Jean Carlos, o comandante alvirrubro revelou que o Timbu deve anunciar mais duas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro
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O Náutico não deve anunciar em breve apenas a contratação do meia Jean Carlos. Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos confirmou que o clube fechou a contratação de dois novos reforços que já estão prontos para integrar o grupo. Hélio ainda comemorou a abertura da janela extraordinária para inscrever jogadores entre os dias 6 e 17 de julho.
A medida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atinge apenas as Séries B e C. No dia 20 de julho, abre a janela de transferências para todas as divisões do Campeonato Brasileiro.
"Nós temos acertado mais um zagueiro e mais um beirada (atacante). Já estão com os contratos assinados. Já antecipamos a vinda dos jogadores com a antecipação da janela de transferências. Estamos estudando, estamos em busca de qualificar os setores", revelou o comandante, após a derrota para o Goiás, indicando que a busca por evolução no plantel continua ativa.
Entre as novidades, a chegada do atacante de lado de campo - o popular "beirada" - gera grande expectativa na comissão técnica. O treinador destacou que o novo reforço foi escolhido a dedo por trazer características únicas que faltavam ao atual elenco, prometendo dar mais agressividade ao setor ofensivo da equipe.
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"Estou trazendo um beirada, que vai nos proporcionar um ímpeto muito grande. Procurei contratar ele porque apresenta um perfil diferente dos demais jogadores que tenho para o setor", explicou o técnico, demonstrando confiança no impacto imediato do atleta.
Além dos novos nomes, o treinador também comentou sobre como pretende utilizar as peças que já tem à disposição para dar mais versatilidade tática ao time. Ele citou especificamente os jogadores Jean e Vinícius, sinalizando possíveis mudanças no posicionamento do ataque para extrair o melhor de cada individualidade.
Hélio dos Anjos também enalteceu as alternativas que serão criadas na equipe com a chegada do meia Jean Carlos, que ainda não foi anunciado oficialmente pelo Náutico. Além disso, ele ainda explicou como pretende usar o atacante Vinícius nos próximos jogos.
"Jean vai me proporcionar um leque maior ofensivo. Pode falar o que quiser: Vinícius se sente bem flutuando no ataque. Não vai ser novidade se eu usar isso. Preciso encaixar meu time. Jogador bom é bom dentro de campo", concluiu, deixando claro que não hesitará em mudar o esquema para colocar os melhores atletas juntos em ação.
Agenda do Náutico
O próximo jogo do Náutico está previsto para o dia 5 de julho (domingo), mas a data do jogo contra o Juventude deve ser alterada. Isso porque o Brasil joga no mesmo dia pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, às 17h (de Brasília), duas horas antes da previsão para o início do jogo do Timbu.
Como a CBF não tem marcado jogos para os dias dos confrontos da Seleção Brasileira, é questão de tempo para a mudança ser confirmada. O duelo entre Náutico x Juventude é válido pela 16ª rodada da Série B.