Náutico possui acerto com zagueiro e atacante, diz Hélio dos Anjos

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Além do meia Jean Carlos, o comandante alvirrubro revelou que o Timbu deve anunciar mais duas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro

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O Náutico não deve anunciar em breve apenas a contratação do meia Jean Carlos. Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos confirmou que o clube fechou a contratação de dois novos reforços que já estão prontos para integrar o grupo. Hélio ainda comemorou a abertura da janela extraordinária para inscrever jogadores entre os dias 6 e 17 de julho.

A medida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atinge apenas as Séries B e C. No dia 20 de julho, abre a janela de transferências para todas as divisões do Campeonato Brasileiro.

"Nós temos acertado mais um zagueiro e mais um beirada (atacante). Já estão com os contratos assinados. Já antecipamos a vinda dos jogadores com a antecipação da janela de transferências. Estamos estudando, estamos em busca de qualificar os setores", revelou o comandante, após a derrota para o Goiás, indicando que a busca por evolução no plantel continua ativa.

Entre as novidades, a chegada do atacante de lado de campo - o popular "beirada" - gera grande expectativa na comissão técnica. O treinador destacou que o novo reforço foi escolhido a dedo por trazer características únicas que faltavam ao atual elenco, prometendo dar mais agressividade ao setor ofensivo da equipe.

"Estou trazendo um beirada, que vai nos proporcionar um ímpeto muito grande. Procurei contratar ele porque apresenta um perfil diferente dos demais jogadores que tenho para o setor", explicou o técnico, demonstrando confiança no impacto imediato do atleta.

Além dos novos nomes, o treinador também comentou sobre como pretende utilizar as peças que já tem à disposição para dar mais versatilidade tática ao time. Ele citou especificamente os jogadores Jean e Vinícius, sinalizando possíveis mudanças no posicionamento do ataque para extrair o melhor de cada individualidade.

Hélio dos Anjos também enalteceu as alternativas que serão criadas na equipe com a chegada do meia Jean Carlos, que ainda não foi anunciado oficialmente pelo Náutico. Além disso, ele ainda explicou como pretende usar o atacante Vinícius nos próximos jogos.

"Jean vai me proporcionar um leque maior ofensivo. Pode falar o que quiser: Vinícius se sente bem flutuando no ataque. Não vai ser novidade se eu usar isso. Preciso encaixar meu time. Jogador bom é bom dentro de campo", concluiu, deixando claro que não hesitará em mudar o esquema para colocar os melhores atletas juntos em ação.

Agenda do Náutico

O próximo jogo do Náutico está previsto para o dia 5 de julho (domingo), mas a data do jogo contra o Juventude deve ser alterada. Isso porque o Brasil joga no mesmo dia pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, às 17h (de Brasília), duas horas antes da previsão para o início do jogo do Timbu.

Como a CBF não tem marcado jogos para os dias dos confrontos da Seleção Brasileira, é questão de tempo para a mudança ser confirmada. O duelo entre Náutico x Juventude é válido pela 16ª rodada da Série B.

