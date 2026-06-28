Náutico joga mal, perde para Goiás e amarga cinco jogos sem vencer na Série B

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O Timbu voltou a apresentar um mau futebol, sofreu o gol do Esmeraldino no 1º tempo com Djalma e não conseguir reagir no jogo válido pela 15ª rodada

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O Náutico voltou a jogar mal e perdeu por 1x0 para o Goiás, neste domingo (28), no estádio dos Aflitos. O duelo foi válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da derrota alvirrubra aconteceu ainda no primeiro tempo com Djalma após belo passe de Lucas Lima.

O resultado aumentou o jejum de vitórias do Náutico na Série B. Agora, são quatro derrotas (Sport, Fortaleza, Vila Nova e Goiás) e um empate (Novorizontino). Com esse desempenho, o Timbu ficou distante do G-6.

Na classificação, o time alvirrubro caiu para a 15ª posição com 20 pontos, cinco pontos a menos que o 6º colocado Operário-PR. Em relação a parte de baixo da tabela, o Londrina abre a zona de rebaixamento com 15 pontos.

Próximo jogo do Náutico

O próximo do Náutico acontece no domingo (5). O Timbu recebe o Juventude, às 19h (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B.

Goiás sai na frente

Modificado e com dificuldades para impor seu ritmo em casa, o Náutico viu o Goiás dominar os minutos iniciais e abrir o placar aos 25 minutos, quando Djalma recebeu grande passe de Lucas Lima e bateu na saída de Muriel, gerando vaias nos Aflitos. O Timbu até equilibrou a posse de bola no campo ofensivo, mas faltou criatividade.

A reação alvirrubra só veio aos 34 minutos com Vinícius, único destaque do ataque, que assustou em dois chutes de longe defendidos por Thiago Rodrigues. Apesar da leve melhora na reta final, a equipe seguiu pecando nas finalizações e foi para o intervalo em desvantagem.

Sem reação

Buscando o empate, Hélio dos Anjos colocou Victor Andrade no lugar de Felipe Saraiva, mas a postura exposta do Náutico cedeu contra-ataques perigosos ao Goiás. Mesmo com as entradas de Matheus Ribeiro e Luiz Cláudio antes dos 15 minutos, o Timbu seguiu sem criatividade, facilitando a estratégia esmeraldina de amarrar a partida.

As melhores chances alvirrubras surgiram na reta final: aos 32, Luiz Felipe cabeceou rente à trave após escanteio e, aos 38, Dodô parou no goleiro adversário. Sem força ofensiva e com Vinícius lesionado nos acréscimos, deixando o time com um a menos, o Náutico não evitou a derrota. Placar final: 1x0 para o Goiás.

Ficha do jogo - Náutico 0x1 Goiás

Náutico

Muriel; Reginaldo (Mateus Ribeiro), Índio (Wanderson), Igor Fernandes e Léo Jance (Luiz Paulo); Wenderson, Luiz Felipe e Dodô; Vinícius, Felipe Saraiva (Victor Andrade) e Derek (Luiz Cláudio). Técnico: Hélio dos Anjos.

Goiás

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Luiz Felipe e Djalma (Luisão); Felipe Machado, Lucas Rodrigues (Baldória), Kadu Sousa (Halerrandro) e Lucas Lima; Jean Carlos (Diego Caito) e Cadu (Juninho). Técnico: Leandro Campos (interino).