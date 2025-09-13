Com quantos pontos sobe pra Série B? Veja pontuação que o Náutico precisa para garantir o acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após derrota para o Guarani pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C; Náutico se vê em sequência duríssima para conquistar "pontuação do aceso"

Todo jogo é decisão no quadrangular final da Série C 2025! No último sábado (13), o Náutico foi derrotado pelo Guarani, nos Aflitos, pela 2ª rodada do Grupo B, pelo placar de 2 x 0.

Resultado que não apenas encerrou uma invencibilidade alvirrubra que já durava 13 jogos, mas também um tabu de 36 anos da última vitória bugrina nos Aflitos.

Em termos de tabela, embora matematicamente não seja aterrorizante, o resultado é bastante preocupante para o Timbu na projeção de futuro.

Agora, o Náutico terá mais três jogos em sequência contra os dois times de Campinas, sendo dois seguidos contra a Ponte Preta, que, se vencer ambos, garantirá o acesso antecipado.



Historicamente, a pontuação que sempre garantiu o acesso à Série B no formato de quadrangulares, vigente desde 2020, é a de 11 pontos. Em absolutamente nenhuma edição, uma equipe que atingiu tal pontuação, ficou abaixo da 2ª colocação.

A pontuação mínima com quem um time terminou entre os dois primeiros colocados de seu quadrangular aconteceu em 2023, quando o Operário encerrou sua campanha em 2° lugar com 7 pontos no Grupo A.

Curiosamente, na mesma temporada, no Grupo B, o Volta Redonda chegou aos 10 pontos e não conseguiu o acesso! Em ambas as ocasiões, a vaga foi definida no saldo de gols.

Até então, e também na temporada de 2024, a pontuação de 10 pontos nunca havia falhado em garantir o acesso.

Portanto, a pontuação meta do Timbu, pensando em margem de segurança, para conquistar o acesso é de entre 9 a 11 pontos, sendo 9 pontos uma pontuação arriscada, 10 pontos provável e 11 pontos praticamente garantida.

Pontuação com quem cada time subiu para a Série B desde 2020

2020

Vila Nova - 10 pontos

Brusque - 9 pontos

Remo - 10 pontos



Londrina - 9 pontos

2021

Ituano - 13 pontos

Criciúma - 9 pontos

Tombense - 11 pontos

Novorizontino - 9 pontos

2022

Mirassol - 12 pontos

Botafogo/SP - 10 pontos

ABC - 12 pontos



Vitória - 9 pontos

2023

Brusque - 13 pontos

Operário - 7 pontos*

Amazonas - 12 pontos

Paysandu - 10 pontos*

*No Grupo A, o São Bernardo terminou com 7 pontos e ficou fora; no Grupo B, o Volta Redonda terminou com 10 pontos e ficou fora

2024

Volta Redonda - 12 pontos

Remo - 10 pontos