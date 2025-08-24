Resultado do jogo do Náutico (24/08): Placar parcial e gols de São Bernardo x Náutico
Já classificado para o quadrangular do acesso, Timbu vai até o interior de São Paulo para garantir lugar no G4 e vantagem de jogar nos Aflitos
Hoje é dia de Timba! Neste domingo (24), o Náutico visita o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 18ª rodada da Série C 2025.
Ambas as equipes já estão classificadas para o quadrangular do acesso, mas isso não significa que o jogo valha pouca coisa, uma vez que terminar entre os quatro primeiros garante a vantagem de disputar o último jogo da próxima fase como mandante.
O Timbu é o 2° colocado com 32 pontos, enquanto que a equipe paulista ocupa o 5° lugar com 29 pontos, o que configura um claro confronto direto pelo G4, que será garantido pelo Náutico em caso de vitória independente de outros resultados.
PLACAR AO VIVO: São Bernardo 1 x 0 Náutico
1° tempo
- 1' - Wellerson! - Goleiro Timbu aparece bem nos chutes de Foguinho e Augusto
- 3' - Cartão amarelo - Igor Pereira é advertido por falta no meio-campo.
- 15' - Cartão amarelo - Ex-Sport, Felipe Azevedo é advertido com cartão por falta cometida na intermediária.
- 24' - Chega o Náutico! - Vinícius avança pela esquerda, dribla dois e chuta para defesa segura do goleiro Júnior Oliveira.
- 30' - Quase!!! Boa jogada do Náutico que termina com lindo passe de calcanhar de Patrick Allan para Marco Antônio, que chuta no cantinho exigindo grande defesa do goleiro adversário.
- 38' - Mandou seguir! - Felipe Garcia sai cara a cara com Wellerson, que sai do gol e atrapalha finalização do jogador do time paulista que cai e pede pênalti. Juizão nada marcou.
- 45' - Final do primeiro tempo!
2° tempo
- 00' - Começa o 2° tempo! - Times voltam sem alterações
- 6' - GOOOOOOOOL DO SÃO BERNARDO - Timbu sai jogando errado e entrega de bandeja para Felipe Azevedo que chuta no cantinho. Wellerson espalma e Foguinho manda pro fundo das redes, 1 x 0!
- 7' Informação: Este foi o primeiro gol sofrido pelo Náutico nos últimos 10 jogos.
Escalações
São Bernardo
- Júnior Oliveira; Léo Duarte, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma, João Paulo e Victor Andrade; Felipe Garcia e Felipe Azevedo - Ricardo Catalá
Náutico
- Wellerson; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Bruno Mezenga - Hélio dos Anjos
Arbitragem
- Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)
- Assistente 1: Pedro Amorim de Freitas (ES)
- Assistente 2: Arthur Pancieri Pires (ES)
- Quarto árbitro: Jackson Rodrigues da Silva (AC)
Cartões
- Amarelo: Felipe Azevedo (São Bernardo); Igor Pereira (Náutico)
- Vermelho: