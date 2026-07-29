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Serie D | Notícia

Série D 2026: veja os confrontos das quartas de final e como funciona a disputa pelo acesso

Oito equipes seguem na briga pelas seis vagas da Série C do Campeonato Brasileiro de 2027; confrontos estão previstos para o início de agosto

Por Lucas Valle Publicado em 29/07/2026 às 13:33
O ABC é um dos clubes classificados para às quartas de final da Série D
O ABC é um dos clubes classificados para às quartas de final da Série D - Divulgação/ABC

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A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 definiu os oito clubes classificados para as quartas de final. Após os confrontos das oitavas de final, seguem na disputa pelo título ABC-RN, ASA-AL, CSA-AL, Gama-DF, Goiatuba-GO, Nacional-AM, São José-RS e Uberlândia-MG.

Além da briga pela taça, as equipes disputam o principal objetivo da competição: o acesso à Série C de 2027. Nesta temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ampliou o número de vagas, e seis clubes subirão de divisão.

Confrontos das quartas de final

Os confrontos das quartas de final da Série D já estão definidos:

  • Gama x São José
  • ABC x Nacional-AM
  • CSA x Uberlândia
  • ASA x Goiatuba

Os jogos de ida estão previstos para os dias 8 e 9 de agosto, enquanto as partidas de volta devem ocorrer em 15 e 16 de agosto. A CBF ainda divulgará a tabela detalhada com datas, horários e locais.

As equipes de melhor campanha ao longo da competição terão o direito de decidir a vaga em casa. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

Como funciona o acesso à Série C?

A edição de 2026 da Série D conta com um novo regulamento, que ampliou de quatro para seis o número de equipes promovidas à Série C.

O acesso será definido da seguinte forma:

  • Os quatro vencedores das quartas de final garantem vaga nas semifinais e conquistam automaticamente o acesso à Série C de 2027.
  • Os quatro clubes eliminados disputarão uma fase de repescagem, em jogos de ida e volta.
  • Os dois vencedores desses confrontos também subirão para a Série C, completando as seis vagas disponíveis.

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Nordeste ainda tem três representantes

Entre os classificados, o Nordeste segue representado por ABC, ASA e CSA. O Centro-Oeste conta com Gama e Goiatuba, enquanto Nacional-AM representa a Região Norte, Uberlândia o Sudeste e São José o Sul do país.

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Dos sete nordestinos que iniciaram as oitavas de final, Ferroviário-CE, Iguatu-CE, Treze-PB e América-RN acabaram eliminados.

Onde assistir à Série D

Todos os jogos a partir das terceira fase (16 avos de final) terão transmissão exclusiva do Metrópoles Esporte.

Formato da Série D

A Série D de 2026 começou com 96 clubes, divididos em 16 grupos com seis equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentaram em turno e returno dentro das respectivas chaves.

Os quatro melhores colocados de cada grupo avançaram ao mata-mata. Desde a segunda fase, os confrontos são disputados em jogos de ida e volta até a definição do campeão da competição.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.