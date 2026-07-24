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Serie D | Notícia

Portuguesa x Uberlândia ao vivo pela Série D: onde assistir, horário e situação das equipes

Portuguesa tenta reverter a derrota no jogo de ida diante da torcida, enquanto o Uberlândia busca confirmar a vaga nas quartas de final da Série D

Por Maju Siqueira Publicado em 24/07/2026 às 15:26 | Atualizado em 24/07/2026 às 15:27
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Portuguesa x Uberlândia pela Série D - Blog do torcedor

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A Portuguesa enfrenta o Uberlândia neste sábado, às 16h, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

A Portuguesa aposta na força do Canindé para buscar a classificação. Nos últimos 10 jogos pela Série D, a equipe soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Como mandante, a Lusa está invicta há cinco partidas e precisa fazer valer esse retrospecto para reverter a desvantagem construída no confronto de ida.

O Uberlândia chega em boa fase. Antes do primeiro duelo contra a Portuguesa, a equipe mineira acumulava cinco jogos de invencibilidade e, nos últimos 10 compromissos pela Série D, conquistou quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Verdão entra em campo com boa vantagem para confirmar a classificação às quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Metrópoles

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Ficha da partida

  • Competição: Série D do Campeonato Brasileiro (oitavas de final – jogo de volta)
  • Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
  • Data: Sábado
  • Horário: 16h (de Brasília)

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