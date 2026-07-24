Portuguesa x Uberlândia ao vivo pela Série D: onde assistir, horário e situação das equipes
Portuguesa tenta reverter a derrota no jogo de ida diante da torcida, enquanto o Uberlândia busca confirmar a vaga nas quartas de final da Série D
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A Portuguesa enfrenta o Uberlândia neste sábado, às 16h, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
Momento das equipes
A Portuguesa aposta na força do Canindé para buscar a classificação. Nos últimos 10 jogos pela Série D, a equipe soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Como mandante, a Lusa está invicta há cinco partidas e precisa fazer valer esse retrospecto para reverter a desvantagem construída no confronto de ida.
O Uberlândia chega em boa fase. Antes do primeiro duelo contra a Portuguesa, a equipe mineira acumulava cinco jogos de invencibilidade e, nos últimos 10 compromissos pela Série D, conquistou quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Verdão entra em campo com boa vantagem para confirmar a classificação às quartas de final.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Metrópoles
Ficha da partida
- Competição: Série D do Campeonato Brasileiro (oitavas de final – jogo de volta)
- Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
- Data: Sábado
- Horário: 16h (de Brasília)