Portuguesa x Uberlândia ao vivo pela Série D: onde assistir, horário e situação das equipes

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Portuguesa tenta reverter a derrota no jogo de ida diante da torcida, enquanto o Uberlândia busca confirmar a vaga nas quartas de final da Série D

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A Portuguesa enfrenta o Uberlândia neste sábado, às 16h, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

A Portuguesa aposta na força do Canindé para buscar a classificação. Nos últimos 10 jogos pela Série D, a equipe soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Como mandante, a Lusa está invicta há cinco partidas e precisa fazer valer esse retrospecto para reverter a desvantagem construída no confronto de ida.

O Uberlândia chega em boa fase. Antes do primeiro duelo contra a Portuguesa, a equipe mineira acumulava cinco jogos de invencibilidade e, nos últimos 10 compromissos pela Série D, conquistou quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Verdão entra em campo com boa vantagem para confirmar a classificação às quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

Metrópoles

Ficha da partida