Gama x América-RN ao vivo pela Série D: onde assistir, horário e situação das equipes

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Após vencer o jogo de ida, América-RN joga pelo empate para avançar, enquanto o Gama precisa reverter a desvantagem diante da torcida

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O Gama enfrenta o América-RN neste domingo, às 16h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Gama fez uma excelente campanha na primeira fase da Série D e terminou na liderança do Grupo A5, com 26 pontos. No entanto, foi derrotado por 1 a 0 pelo América-RN no jogo de ida e agora precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

O América-RN também chega embalado por uma boa campanha. O clube potiguar terminou a primeira fase na 2ª colocação do Grupo A3, com 21 pontos, e conquistou uma importante vantagem ao vencer o primeiro confronto. Além disso, conta com o artilheiro da Série D, Luiz Thiago, um dos principais destaques da equipe na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

Metrópoles

Ficha da partida