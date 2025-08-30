fechar
Serie D |

Chaveamento Série D: 3 jogos abrem a ida das quartas de final; Confira

Oito times disputam quatro vagas nas semifinais e, consequentemente, o acesso à Série C de 2026; três partidas acontecem neste sábado (30)

Por Victor Peixoto Publicado em 30/08/2025 às 4:24
- Jailton Jr/JC Imagem

Agora vale o acesso! Neste sábado (30), três jogos abrem as partidas de ida das quartas-de-final da Série D 2025.

A bola começa a rolar a partir das 16h, horário de Brasília, com os confrontos Maranhão x ASA, no Castelão de São Luís, e Goiatuba x Inter de Limeira, no Divino Garcia Rosa.

Às 19h, é a vez do confronto mais esperado. Na Arena de Pernambuco, Santa Cruz América de Natal se enfrentam no primeiro de dois jogos que juntos, prometem reunir mais de 75 mil torcedores.

No domingo (31), Cianorte e Barra se enfrentam, às 15h, no Estádio Willie Davids, encerrando as partidas de ida desta que é a fase mais importante de toda a Série D.

Os jogos da volta estão marcados para o fim de semana seguinte, sem qualquer alteração em função da Data Fifa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Chaveamento da Série D 2025

Lado A

Chave 1: 

  • Maranhão x ASA
  • Santa Cruz x América-RN

Chave 2

  • Goiatuba x Inter de Limeira
  • Cianorte x Barra

Leia Também

Jogos da volta

Sábado (06/09)

  • 16h - Barra x Cianorte
  • 16h - Inter de Limeira x Goiatuba
  • 17h - ASA x Maranhão

Domingo (07/09)

  • América-RN x Santa Cruz

Leia também

CBF altera horário de América-RN e Santa Cruz após pedido da PM-RN; data é mantida
Santa Cruz

CBF altera horário de América-RN e Santa Cruz após pedido da PM-RN; data é mantida
Santa Cruz x América-RN ao vivo (30/09): onde assistir, horário e escalações
Jogo do ano

Santa Cruz x América-RN ao vivo (30/09): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags