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Serie C | Notícia

Brusque x Paysandu é paralisado após parte da arquibancada ceder com torcida visitante

Como o Grupo C do Quadrangular Final ainda está indefinido, o outro jogo da chave entre Ferroviária x Inter de Limeira também foi interrompido

Por Davi Saboya Publicado em 10/10/2026 às 19:35 | Atualizado em 10/10/2026 às 20:03
Imagem de parte da estrutura de ferro da arquibancada que rompeu com a torcida do Paysandu
Imagem de parte da estrutura de ferro da arquibancada que rompeu com a torcida do Paysandu - Reprodução/SportyNet

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A decisão entre Brusque x Paysandu foi paralisada por causa que parte da arquibancada da torcida visitante cedeu e colocou em risco os torcedores do clube paraense. A partida é válida pela última rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e pode garantir o acesso a um dos times envolvidos.

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A transmissão da SportyNet mostrou as arquibancadas de ferro balançando, cedendo em algumas partes e sobrou até para um cinegrafrista que estava trabalhando no duelo decisivo. Ele ficou sem condições de trabalho, pois a estrutura onde estava também balançou de forma assustadora. 

O duelo entre Brusque x Paysandu acontece na Arena Simon, no interior de Santa Catarina. Como as duas vagas do acesso ainda estão abertas na chave, o outro jogo do grupo entre Ferroviária x Inter de Limeira também precisou ser interrompido. 

O jogo entre Brusque x Paysandu foi paralisado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio aos 46 minutos do 1º tempo. Até o momento, o Papão da Curuzu estava vencendo por 1x0 com o gol marcado por Ítalo.

No outro jogo, Ferroviária e Inter de Limeira estão empatando por 1x1 e garantindo a primeira e segunda colocação, respectivamente.

Acabando nesse cenário, do fechamento desta matéria, a final da Série C será disputada entre Ferroviária e Maringá. O Maringá venceu por 2x0 o Floresta e ficou com a liderança do Grupo B, já que o Santa Cruz perdeu por 1x0 para o Botafogo-PB.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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