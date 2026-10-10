Brusque x Paysandu é paralisado após parte da arquibancada ceder com torcida visitante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Como o Grupo C do Quadrangular Final ainda está indefinido, o outro jogo da chave entre Ferroviária x Inter de Limeira também foi interrompido

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A decisão entre Brusque x Paysandu foi paralisada por causa que parte da arquibancada da torcida visitante cedeu e colocou em risco os torcedores do clube paraense. A partida é válida pela última rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e pode garantir o acesso a um dos times envolvidos.

A transmissão da SportyNet mostrou as arquibancadas de ferro balançando, cedendo em algumas partes e sobrou até para um cinegrafrista que estava trabalhando no duelo decisivo. Ele ficou sem condições de trabalho, pois a estrutura onde estava também balançou de forma assustadora.

O duelo entre Brusque x Paysandu acontece na Arena Simon, no interior de Santa Catarina. Como as duas vagas do acesso ainda estão abertas na chave, o outro jogo do grupo entre Ferroviária x Inter de Limeira também precisou ser interrompido.

O jogo entre Brusque x Paysandu foi paralisado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio aos 46 minutos do 1º tempo. Até o momento, o Papão da Curuzu estava vencendo por 1x0 com o gol marcado por Ítalo.

No outro jogo, Ferroviária e Inter de Limeira estão empatando por 1x1 e garantindo a primeira e segunda colocação, respectivamente.

Acabando nesse cenário, do fechamento desta matéria, a final da Série C será disputada entre Ferroviária e Maringá. O Maringá venceu por 2x0 o Floresta e ficou com a liderança do Grupo B, já que o Santa Cruz perdeu por 1x0 para o Botafogo-PB.