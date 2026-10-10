Arquibancada cede e Brusque x Paysandu é suspenso por falta de segurança

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Como os times do Grupo C do Quadrangular Final ainda brigam pelo acesso, a partida entre Ferroviária x Inter de Limeira também precisou ser suspensa

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A partida decisiva entre Brusque e Paysandu, válida pela última rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro, foi suspensa na Arena Simon, no interior de Santa Catarina, por falta de segurança. A interrupção ocorreu aos 46 minutos do primeiro tempo, após parte da estrutura da arquibancada de ferro destinada à torcida do Paysandu ceder, colocando em risco a integridade física dos torcedores paraenses.

Sem condições de dar prosseguimento ao evento no mesmo dia, ficou definido, após cerca de uma hora e meia, que o duelo será retomado neste domingo (11), às 15h (horário de Brasília), de portões fechados.

De acordo com a transmissão do jogo, feita pela SportyNet, houve uma invasão de torcedores antes da partida na área do Paysandu. Desse jeito, a capacidade de 600 torcedores visitantes foi ultrapassada e chegou a mais de 1000 pessoas.

No momento em que o jogo foi paralisado, o Paysandu vencia a partida por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Ítalo. Por se tratar da rodada final do Grupo C, etapa na qual os dois acessos à Série B seguem em aberto, o regulamento exige a simultaneidade dos confrontos.

Diante desse cenário, o outro duelo do grupo, entre Ferroviária e Inter de Limeira, que estava empatado em 1 a 1, também precisou ser suspenso para preservar a igualdade de condições na disputa. Assim como Brusque x Paysandu, será retomado neste domingo (11), às 15h, também sem torcida.

Imagem de parte da estrutura de ferro da arquibancada que rompeu com a torcida do Paysandu - Reprodução/SportyNet

Caso os placares parciais se mantenham na retomada dos jogos, Ferroviária e Inter de Limeira garantirão o acesso à Série B do Brasileirão, ocupando a primeira e a segunda colocação da chave, respectivamente.

Com esse resultado, a grande final da Terceira Divisão seria disputada entre Ferroviária e Maringá, este último já garantido na decisão após liderar o Grupo B ao vencer o Floresta por 2 a 0, beneficiado pela derrota do Santa Cruz por 1 a 0 diante do Botafogo-PB.