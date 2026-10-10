fechar
Serie C | Notícia

Arquibancada cede e Brusque x Paysandu é suspenso por falta de segurança

Como os times do Grupo C do Quadrangular Final ainda brigam pelo acesso, a partida entre Ferroviária x Inter de Limeira também precisou ser suspensa

Por Davi Saboya Publicado em 10/10/2026 às 19:58 | Atualizado em 10/10/2026 às 20:07
Imagem da torcida do Paysandu na Arena Simon
Imagem da torcida do Paysandu na Arena Simon - Reprodução/SportyNet

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A partida decisiva entre Brusque e Paysandu, válida pela última rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro, foi suspensa na Arena Simon, no interior de Santa Catarina, por falta de segurança. A interrupção ocorreu aos 46 minutos do primeiro tempo, após parte da estrutura da arquibancada de ferro destinada à torcida do Paysandu ceder, colocando em risco a integridade física dos torcedores paraenses.

Sem condições de dar prosseguimento ao evento no mesmo dia, ficou definido, após cerca de uma hora e meia, que o duelo será retomado neste domingo (11), às 15h (horário de Brasília), de portões fechados.

De acordo com a transmissão do jogo, feita pela SportyNet, houve uma invasão de torcedores antes da partida na área do Paysandu. Desse jeito, a capacidade de 600 torcedores visitantes foi ultrapassada e chegou a mais de 1000 pessoas.

Leia Também

No momento em que o jogo foi paralisado, o Paysandu vencia a partida por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Ítalo. Por se tratar da rodada final do Grupo C, etapa na qual os dois acessos à Série B seguem em aberto, o regulamento exige a simultaneidade dos confrontos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Diante desse cenário, o outro duelo do grupo, entre Ferroviária e Inter de Limeira, que estava empatado em 1 a 1, também precisou ser suspenso para preservar a igualdade de condições na disputa. Assim como Brusque x Paysandu, será retomado neste domingo (11), às 15h, também sem torcida.

Reprodução/SportyNet
Imagem de parte da estrutura de ferro da arquibancada que rompeu com a torcida do Paysandu - Reprodução/SportyNet

Caso os placares parciais se mantenham na retomada dos jogos, Ferroviária e Inter de Limeira garantirão o acesso à Série B do Brasileirão, ocupando a primeira e a segunda colocação da chave, respectivamente.

Com esse resultado, a grande final da Terceira Divisão seria disputada entre Ferroviária e Maringá, este último já garantido na decisão após liderar o Grupo B ao vencer o Floresta por 2 a 0, beneficiado pela derrota do Santa Cruz por 1 a 0 diante do Botafogo-PB.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya