Série C tem premiação? Veja quanto os clubes recebem na competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clubes que avançam ao quadrangular final recebem valores adicionais; veja como funcionou a distribuição na edição de 2025

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Série C do Campeonato Brasileiro chega à reta decisiva com oito clubes ainda na disputa pelo acesso e pelo título. Enquanto as equipes brigam pelas quatro vagas na Série B de 2027, a competição também movimenta valores para os participantes ao longo das fases.

O modelo financeiro da terceira divisão é baseado principalmente em cotas de participação, com valores adicionais destinados aos clubes que avançam para o quadrangular final.

Os números de 2026, porém, ainda não foram divulgados oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para entender como funciona a distribuição, a edição de 2025 serve como referência mais recente.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Quanto os clubes receberam na Série C de 2025?

Em 2025, cada clube recebeu inicialmente R$ 1,4 milhão pela participação na primeira fase da Série C. As oito equipes classificadas para o quadrangular final tiveram direito a um acréscimo de R$ 344 mil.

Além disso, a CBF anunciou posteriormente uma cota extra de R$ 150 mil para cada um dos 20 clubes participantes.

Com isso, os valores chegaram a:

R$ 1,550 milhão para os clubes eliminados na primeira fase;

para os clubes eliminados na primeira fase; R$ 1,894 milhão para os oito classificados ao quadrangular final.

Assim, considerando os valores divulgados para 2025, uma equipe que chegasse ao quadrangular receberia cerca de R$ 344 mil a mais do que um clube eliminado na primeira fase.

E o campeão da Série C?

Não há, até o momento, um valor específico de premiação pelo título da Série C de 2026 divulgado publicamente pela CBF.

O principal benefício da reta final é o acesso à Série B. Os quatro clubes que terminarem nas duas primeiras posições de cada grupo do quadrangular garantem vaga na segunda divisão nacional de 2027.

Os líderes de cada grupo também avançam para a decisão do título da Série C.

Além do acesso, o campeão da terceira divisão garante uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!