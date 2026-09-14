Chances de acesso da Série C: Santa Cruz aparece entre os favoritos ao acesso à Série B

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Cobra Coral aparece entre os principais candidatos ao acesso e busca uma vaga na Série B de 2027 no quadrangular final da Série C

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O quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro está em andamento com oito clubes na disputa por quatro vagas na Série B de 2027. Entre eles está o Santa Cruz, que disputa o Grupo B ao lado de Maringá, Botafogo-PB e Floresta.

As equipes foram divididas em dois grupos de quatro e terão seis partidas para definir os classificados. Os dois primeiros de cada chave garantem o acesso, enquanto os líderes também avançam para a final da Série C.

Com a segunda fase em andamento, o Chance de Gol atualizou as probabilidades de acesso e de classificação para a decisão. O Santa Cruz aparece entre os principais candidatos a conquistar uma das vagas na Série B, enquanto Maringá e Brusque lideram as projeções nos respectivos grupos.

Santa Cruz aparece entre os candidatos ao acesso

O Santa Cruz chega à reta decisiva da Série C em boa situação no Grupo B. A equipe estreou com vitória sobre o Floresta e ocupa a segunda colocação da chave, com três pontos.

Segundo o Chance de Gol, a Cobra Coral aparece como o segundo principal candidato ao acesso dentro do Grupo B. Na projeção para terminar entre os dois primeiros e garantir uma vaga na Série B de 2027, o Tricolor tem 65,7% de probabilidade.

Na disputa pela liderança do grupo, que garante classificação para a final da Série C, o Santa Cruz também aparece em segundo. A equipe tem 31,7% de chances de terminar na primeira colocação.

O Maringá lidera as projeções do Grupo B, enquanto o Botafogo-PB aparece logo atrás do Santa Cruz. O Floresta tem as menores probabilidades da chave.

Probabilidades - Grupo B

Chances de acesso à Série B

Maringá – 74,1% Santa Cruz – 65,7% Botafogo-PB – 46,4% Floresta – 13,8%

Chances de classificação para a final



Maringá – 46,9% Santa Cruz – 31,7% Botafogo-PB – 18,1% Floresta – 3,4%

Fonte: Chance de Gol.

Como funciona o quadrangular da Série C?

Os oito classificados para a segunda fase foram divididos em dois grupos com quatro equipes. No Grupo B, estão Santa Cruz, Maringá, Botafogo-PB e Floresta. Já o Grupo C é formado por Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu.

Os clubes se enfrentam em turno e returno, totalizando seis partidas para cada equipe.

Ao fim das seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027. Os líderes das duas chaves também avançam para a final da Série C.

Brusque lidera projeções no outro grupo

No Grupo C, o Brusque aparece como o principal candidato ao acesso à Série B. A equipe também lidera a projeção para terminar na primeira colocação e disputar a final da competição.

A Ferroviária aparece na segunda posição nas duas projeções. Inter de Limeira e Paysandu completam o grupo e possuem probabilidades menores de classificação.

Probabilidades - Grupo C

Chances de acesso à Série B



Brusque – 73,5% Ferroviária – 58,1% Inter de Limeira – 37,6% Paysandu – 30,8%

Chances de classificação para a final



Brusque – 45,8% Ferroviária – 28,5% Inter de Limeira – 14,9% Paysandu – 10,8%

Fonte: Chance de Gol.

Confira os jogos do Santa Cruz

20/09 – 16h: Santa Cruz x Floresta

Santa Cruz x Floresta 26/09 – 17h: Floresta x Santa Cruz

Floresta x Santa Cruz 03/10 – 17h: Santa Cruz x Maringá

Santa Cruz x Maringá 10/10 – 17h: Botafogo-PB x Santa Cruz

Próximos jogos da segunda fase



Sábado (19/09)

Maringá x Botafogo-PB - 16h -Willie Davids

Domingo (20/09)

Santa Cruz x Floresta – 16h – Arena de Pernambuco

Ferroviária x Brusque – 18h30 – Fonte Luminosa

Paysandu x Inter de Limeira – 18h30 – Curuzu

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