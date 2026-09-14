fechar
Serie C |

Chances de acesso da Série C: Santa Cruz aparece entre os favoritos ao acesso à Série B

Cobra Coral aparece entre os principais candidatos ao acesso e busca uma vaga na Série B de 2027 no quadrangular final da Série C

Por Lucas Valle Publicado em 14/09/2026 às 12:07 | Atualizado em 14/09/2026 às 12:07
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Caxias pela Série C 2026
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Caxias pela Série C 2026 - JAILTON JR/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro está em andamento com oito clubes na disputa por quatro vagas na Série B de 2027. Entre eles está o Santa Cruz, que disputa o Grupo B ao lado de Maringá, Botafogo-PB e Floresta.

As equipes foram divididas em dois grupos de quatro e terão seis partidas para definir os classificados. Os dois primeiros de cada chave garantem o acesso, enquanto os líderes também avançam para a final da Série C.

Com a segunda fase em andamento, o Chance de Gol atualizou as probabilidades de acesso e de classificação para a decisão. O Santa Cruz aparece entre os principais candidatos a conquistar uma das vagas na Série B, enquanto Maringá e Brusque lideram as projeções nos respectivos grupos.

Santa Cruz aparece entre os candidatos ao acesso

O Santa Cruz chega à reta decisiva da Série C em boa situação no Grupo B. A equipe estreou com vitória sobre o Floresta e ocupa a segunda colocação da chave, com três pontos.

Segundo o Chance de Gol, a Cobra Coral aparece como o segundo principal candidato ao acesso dentro do Grupo B. Na projeção para terminar entre os dois primeiros e garantir uma vaga na Série B de 2027, o Tricolor tem 65,7% de probabilidade.

Na disputa pela liderança do grupo, que garante classificação para a final da Série C, o Santa Cruz também aparece em segundo. A equipe tem 31,7% de chances de terminar na primeira colocação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Maringá lidera as projeções do Grupo B, enquanto o Botafogo-PB aparece logo atrás do Santa Cruz. O Floresta tem as menores probabilidades da chave.

Probabilidades - Grupo B

Chances de acesso à Série B 

  1. Maringá – 74,1%
  2. Santa Cruz – 65,7%
  3. Botafogo-PB – 46,4%
  4. Floresta – 13,8%

Chances de classificação para a final 

  1. Maringá – 46,9%
  2. Santa Cruz – 31,7%
  3. Botafogo-PB – 18,1%
  4. Floresta – 3,4%

Fonte: Chance de Gol.

Como funciona o quadrangular da Série C?

Os oito classificados para a segunda fase foram divididos em dois grupos com quatro equipes. No Grupo B, estão Santa Cruz, Maringá, Botafogo-PB e Floresta. Já o Grupo C é formado por Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu.

Os clubes se enfrentam em turno e returno, totalizando seis partidas para cada equipe.

Ao fim das seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027. Os líderes das duas chaves também avançam para a final da Série C.

Brusque lidera projeções no outro grupo

No Grupo C, o Brusque aparece como o principal candidato ao acesso à Série B. A equipe também lidera a projeção para terminar na primeira colocação e disputar a final da competição.

A Ferroviária aparece na segunda posição nas duas projeções. Inter de Limeira e Paysandu completam o grupo e possuem probabilidades menores de classificação.

Probabilidades - Grupo C

Chances de acesso à Série B 

  1. Brusque – 73,5%
  2. Ferroviária – 58,1%
  3. Inter de Limeira – 37,6%
  4. Paysandu – 30,8%

Chances de classificação para a final 

  1. Brusque – 45,8%
  2. Ferroviária – 28,5%
  3. Inter de Limeira – 14,9%
  4. Paysandu – 10,8%

Fonte: Chance de Gol.

Leia Também

Confira os jogos do Santa Cruz

  • 20/09 – 16h: Santa Cruz x Floresta
  • 26/09 – 17h: Floresta x Santa Cruz
  • 03/10 – 17h: Santa Cruz x Maringá
  • 10/10 – 17h: Botafogo-PB x Santa Cruz

Próximos jogos da segunda fase

Sábado (19/09)

  • Maringá x Botafogo-PB - 16h -Willie Davids

Domingo (20/09)

  • Santa Cruz x Floresta – 16h – Arena de Pernambuco
  • Ferroviária x Brusque – 18h30 – Fonte Luminosa
  • Paysandu x Inter de Limeira – 18h30 – Curuzu

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

O que o Santa Cruz precisa para subir à Série B? Veja cenários e contas do acesso
COBRA CORAL

O que o Santa Cruz precisa para subir à Série B? Veja cenários e contas do acesso
Cristian comemora solidez do Santa Cruz após vitória sobre o Maringá
Cobra Coral

Cristian comemora solidez do Santa Cruz após vitória sobre o Maringá

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.