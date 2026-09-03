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Chances de acesso da Série C: veja como o Santa Cruz chega ao quadrangular final

Projeções apontam os favoritos ao acesso antes do início da segunda fase, que vale quatro vagas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2027

Por Lucas Valle Publicado em 03/09/2026 às 12:08
Everaldo, atacante do Santa Cruz
Everaldo, atacante do Santa Cruz - Paulo Paiva/FPF

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O quadrangular final da Série C começa neste fim de semana com oito clubes na disputa por quatro vagas na Série B de 2027. Entre eles está o Santa Cruz, que inicia a segunda fase diante do Botafogo-PB, neste domingo (06), às 18h30, na Arena de Pernambuco.

As equipes foram divididas em dois grupos de quatro e terão seis partidas para definir os classificados. Os dois primeiros de cada chave garantem o acesso, enquanto os líderes também avançam para a final da Série C.

Antes do início dos jogos, o Chance de Gol calculou as probabilidades de acesso e de classificação para a decisão. O Santa Cruz aparece em uma posição intermediária entre os oito participantes, enquanto Botafogo-PB, Maringá e Ferroviária estão entre os principais candidatos ao acesso.

Santa Cruz aparece entre os candidatos ao acesso

O Santa Cruz chega ao quadrangular depois de garantir a classificação na primeira fase e agora terá pela frente Botafogo-PB, Maringá e Floresta.

Segundo o Chance de Gol, a Cobra Coral tem 46,4% de probabilidade de conquistar o acesso à Série B. Na disputa pela liderança do grupo, que vale uma vaga na final da Série C, o Tricolor aparece com 20,8% de chances.

No Grupo B, o Botafogo-PB aparece como o principal candidato ao acesso, seguido pelo Maringá. O Floresta tem a menor projeção da chave.

Probabilidades - Grupo B

Chances de acesso à Série B 

  1. Botafogo-PB – 63,0%
  2. Maringá – 55,5%
  3. Santa Cruz – 46,4%
  4. Floresta – 35,1%

Chances de classificação para a final 

  1. Botafogo-PB – 36,0%
  2. Maringá – 28,8%
  3. Santa Cruz – 20,8%
  4. Floresta – 14,4%

Fonte: Chance de Gol.

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Como funciona o quadrangular da Série C?

Os oito classificados para a segunda fase foram divididos em dois grupos com quatro equipes. No Grupo B, estão Santa Cruz, Botafogo-PB, Floresta e Maringá. Já o Grupo A é formado por Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu.

Os clubes se enfrentam em turno e returno, totalizando seis partidas para cada equipe.

Ao fim das seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027. Os líderes das duas chaves também avançam para a final da Série C.

Ferroviária lidera projeções no outro grupo

No Grupo A, a Ferroviária aparece como a equipe com maior probabilidade de conquistar o acesso. O time paulista também lidera as projeções para terminar na primeira colocação da chave e chegar à final.

Paysandu e Brusque aparecem logo atrás, enquanto a Inter de Limeira tem as menores probabilidades entre os quatro clubes do grupo.

Probabilidades - Grupo A

Chances de acesso à Série B 

  1. Ferroviária – 59,4%
  2. Paysandu – 50,1%
  3. Brusque – 47,7%
  4. Inter de Limeira – 42,8%

Chances de classificação para a final 

  1. Ferroviária – 32,5%
  2. Paysandu – 25,4%
  3. Brusque – 22,8%
  4. Inter de Limeira – 19,4%

Fonte: Chance de Gol.

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Confira os jogos do Santa Cruz

  • 06/09 – 18h30: Santa Cruz x Botafogo-PB - Arena de Pernambuco
  • 12/09 – 19h30: Maringá x Santa Cruz
  • 20/09 – 16h: Santa Cruz x Floresta
  • 26/09 – 17h: Floresta x Santa Cruz
  • 03/10 – 17h: Santa Cruz x Maringá
  • 10/10 – 17h: Botafogo-PB x Santa Cruz

Próximos jogos da 1ª rodada da segunda fase

Sábado (05/09)

  • Inter de Limeira x Ferroviária – 17h – Major Levy Sobrinho

Domingo (06/09)

  • Floresta x Maringá – 16h – Presidente Vargas
  • Santa Cruz x Botafogo-PB – 18h30 – Arena de Pernambuco

Segunda-feira (07/09)

  • Paysandu x Brusque – 18h – Mangueirão

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.