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Serie C |

Última rodada da Série C: veja jogos, onde assistir, classificação e chances de acesso e rebaixamento

Os dez jogos da 19ª rodada serão realizados simultaneamente, com definições tanto na briga pela classificação quanto na luta contra o rebaixamento

Por Thiago Seabra Publicado em 28/08/2026 às 11:27
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Caxias pela S&eacute;rie C 2026
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Caxias pela Série C 2026 - JAILTON JR/JC IMAGEM

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A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com a disputa pelas vagas no G-8 ainda aberta para grande parte da tabela. Os 10 jogos da 19ª rodada serão realizados simultaneamente às 17h, com definições tanto na briga pela classificação quanto na luta contra o rebaixamento.

Do Figueirense, 13º colocado, para cima, todas as equipes ainda têm chances de terminar entre os oito primeiros. Na parte de baixo, a disputa contra a queda está concentrada em Anápolis, Barra-SC e Itabaiana. O Confiança, por sua vez, já aparece com 100% de probabilidade de rebaixamento, segundo os dados do site Chance de Gol.

Todos os jogos da rodada terão transmissão pela SportyNet e pelo canal da SportyNet no YouTube.

Além disso, Guarani x Brusque e Figueirense x Maranhão também serão exibidos pelo Canal do Benja, no YouTube. Já Anápolis x Santa Cruz também terá transmissão da Band para Norte e Nordeste.

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Jogos da última rodada da Série C

Confira todos os confrontos da 19ª rodada, que começam às 17h:

  • Ferroviária x Confiança
  • Guarani x Brusque
  • Figueirense x Maranhão
  • Amazonas x Ypiranga-RS
  • Itabaiana x Botafogo-PB
  • Floresta x Ituano
  • Anápolis x Santa Cruz
  • Caxias x Inter de Limeira
  • Barra-SC x Volta Redonda
  • Paysandu x Maringá

Onde assistir aos jogos da Série C?

A rodada decisiva da primeira fase terá todos os confrontos transmitidos pela SportyNet e pelo canal oficial da emissora no YouTube.

  • Todos os jogos: SportyNet e YouTube da SportyNet
  • Guarani x Brusque: também no Canal do Benja, no YouTube
  • Figueirense x Maranhão: também no Canal do Benja, no YouTube
  • Anápolis x Santa Cruz: também na Band, para Norte e Nordeste

Briga pelo G-8 segue aberta na última rodada

A classificação antes da última rodada mostra um cenário equilibrado. O Brusque lidera a competição com 31 pontos, seguido por Botafogo-PB, com 30. As duas equipes já estão garantidas na próxima fase. Paysandu e Inter de Limeira aparecem logo em seguida, ambos com 29 pontos.

O Santa Cruz aparece na quinta posição, com 28 pontos, mesma pontuação do Ypiranga-RS. Logo atrás, Guarani, Ferroviária, Maranhão, Maringá e Floresta chegam à rodada separados por detalhes na tabela.

O cenário faz com que a definição das vagas no G-8 dependa dos resultados simultâneos da rodada.

Do Figueirense para cima, todos os clubes ainda têm chances de classificação. O Caxias também possui possibilidade matemática, embora suas chances sejam próximas de zero, de acordo com o Chance de Gol.

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Quem pode ser rebaixado na Série C?

A disputa contra o rebaixamento está concentrada em três equipes: Anápolis, Barra-SC e Itabaiana. O Confiança, último colocado, já teve seu rebaixamento confirmado.

De acordo com as projeções do site, o Itabaiana é o clube com maior risco entre os times que ainda disputam a permanência, com 80,1% de chance de rebaixamento.

  • Confiança: 100% de chance de rebaixamento
  • Itabaiana: 80,1%
  • Anápolis: 10,2%
  • Barra-SC: 9,6%

Assim, os jogos de Itabaiana x Botafogo-PB, Anápolis x Santa Cruz e Barra-SC x Volta Redonda serão determinantes para a definição das equipes que permanecerão na competição.

Tabela da Série C antes da última rodada

  • 1. Brusque - 31 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 5 derrotas
  • 2. Botafogo-PB - 30 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 3 empates - 6 derrotas
  • 3. Paysandu - 29 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 2 empates - 7 derrotas
  • 4. Inter de Limeira - 29 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 5 empates - 5 derrotas
  • 5. Santa Cruz - 28 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
  • 6. Ypiranga-RS - 28 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
  • 7. Guarani - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 8. Ferroviária - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 9. Maranhão - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 10. Maringá - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 11. Floresta - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 12. Amazonas - 25 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 4 empates - 7 derrotas
  • 13. Figueirense - 25 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 7 empates - 5 derrotas
  • 14. Caxias - 24 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 6 empates - 6 derrotas
  • 15. Ituano - 22 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 8 derrotas
  • 16. Volta Redonda - 21 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 3 empates - 9 derrotas
  • 17. Anápolis - 18 pontos - 18 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 10 derrotas
  • 18. Barra-SC - 18 pontos - 18 partidas - 4 vitórias - 6 empates - 8 derrotas
  • 19. Itabaiana - 17 pontos - 18 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 9 derrotas
  • 20. Confiança - 13 pontos - 18 partidas - 3 vitórias - 4 empates - 11 derrotas

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.