Última rodada da Série C: veja jogos, onde assistir, classificação e chances de acesso e rebaixamento
Os dez jogos da 19ª rodada serão realizados simultaneamente, com definições tanto na briga pela classificação quanto na luta contra o rebaixamento
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A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com a disputa pelas vagas no G-8 ainda aberta para grande parte da tabela. Os 10 jogos da 19ª rodada serão realizados simultaneamente às 17h, com definições tanto na briga pela classificação quanto na luta contra o rebaixamento.
Do Figueirense, 13º colocado, para cima, todas as equipes ainda têm chances de terminar entre os oito primeiros. Na parte de baixo, a disputa contra a queda está concentrada em Anápolis, Barra-SC e Itabaiana. O Confiança, por sua vez, já aparece com 100% de probabilidade de rebaixamento, segundo os dados do site Chance de Gol.
Todos os jogos da rodada terão transmissão pela SportyNet e pelo canal da SportyNet no YouTube.
Além disso, Guarani x Brusque e Figueirense x Maranhão também serão exibidos pelo Canal do Benja, no YouTube. Já Anápolis x Santa Cruz também terá transmissão da Band para Norte e Nordeste.
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Jogos da última rodada da Série C
Confira todos os confrontos da 19ª rodada, que começam às 17h:
- Ferroviária x Confiança
- Guarani x Brusque
- Figueirense x Maranhão
- Amazonas x Ypiranga-RS
- Itabaiana x Botafogo-PB
- Floresta x Ituano
- Anápolis x Santa Cruz
- Caxias x Inter de Limeira
- Barra-SC x Volta Redonda
- Paysandu x Maringá
Onde assistir aos jogos da Série C?
A rodada decisiva da primeira fase terá todos os confrontos transmitidos pela SportyNet e pelo canal oficial da emissora no YouTube.
- Todos os jogos: SportyNet e YouTube da SportyNet
- Guarani x Brusque: também no Canal do Benja, no YouTube
- Figueirense x Maranhão: também no Canal do Benja, no YouTube
- Anápolis x Santa Cruz: também na Band, para Norte e Nordeste
Briga pelo G-8 segue aberta na última rodada
A classificação antes da última rodada mostra um cenário equilibrado. O Brusque lidera a competição com 31 pontos, seguido por Botafogo-PB, com 30. As duas equipes já estão garantidas na próxima fase. Paysandu e Inter de Limeira aparecem logo em seguida, ambos com 29 pontos.
O Santa Cruz aparece na quinta posição, com 28 pontos, mesma pontuação do Ypiranga-RS. Logo atrás, Guarani, Ferroviária, Maranhão, Maringá e Floresta chegam à rodada separados por detalhes na tabela.
O cenário faz com que a definição das vagas no G-8 dependa dos resultados simultâneos da rodada.
Do Figueirense para cima, todos os clubes ainda têm chances de classificação. O Caxias também possui possibilidade matemática, embora suas chances sejam próximas de zero, de acordo com o Chance de Gol.
Quem pode ser rebaixado na Série C?
A disputa contra o rebaixamento está concentrada em três equipes: Anápolis, Barra-SC e Itabaiana. O Confiança, último colocado, já teve seu rebaixamento confirmado.
De acordo com as projeções do site, o Itabaiana é o clube com maior risco entre os times que ainda disputam a permanência, com 80,1% de chance de rebaixamento.
- Confiança: 100% de chance de rebaixamento
- Itabaiana: 80,1%
- Anápolis: 10,2%
- Barra-SC: 9,6%
Assim, os jogos de Itabaiana x Botafogo-PB, Anápolis x Santa Cruz e Barra-SC x Volta Redonda serão determinantes para a definição das equipes que permanecerão na competição.
Tabela da Série C antes da última rodada
- 1. Brusque - 31 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 5 derrotas
- 2. Botafogo-PB - 30 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 3 empates - 6 derrotas
- 3. Paysandu - 29 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 2 empates - 7 derrotas
- 4. Inter de Limeira - 29 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 5 empates - 5 derrotas
- 5. Santa Cruz - 28 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
- 6. Ypiranga-RS - 28 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
- 7. Guarani - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 8. Ferroviária - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 9. Maranhão - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 10. Maringá - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 11. Floresta - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 12. Amazonas - 25 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 4 empates - 7 derrotas
- 13. Figueirense - 25 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 7 empates - 5 derrotas
- 14. Caxias - 24 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 6 empates - 6 derrotas
- 15. Ituano - 22 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 8 derrotas
- 16. Volta Redonda - 21 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 3 empates - 9 derrotas
- 17. Anápolis - 18 pontos - 18 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 10 derrotas
- 18. Barra-SC - 18 pontos - 18 partidas - 4 vitórias - 6 empates - 8 derrotas
- 19. Itabaiana - 17 pontos - 18 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 9 derrotas
- 20. Confiança - 13 pontos - 18 partidas - 3 vitórias - 4 empates - 11 derrotas