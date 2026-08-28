Última rodada da Série C: veja as chances de classificação de cada equipe para a próxima fase
Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão chegam à rodada com chances diferentes de avançar, enquanto Amazonas e Figueirense vêm em seguida
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A última rodada da primeira fase da Série C promete uma disputa aberta pelas vagas na próxima etapa da competição. Com apenas uma rodada restante, Brusque e Botafogo-PB já estão classificados, enquanto outras equipes ainda dependem dos resultados deste fim de semana para confirmar presença no G-8.
As probabilidades são do site Chance de Gol. O levantamento mostra que, embora a classificação ainda esteja em aberto para boa parte dos clubes, algumas equipes chegam à 19ª rodada em situação confortável, enquanto outras precisam de uma combinação de resultados para avançar.
O Santa Cruz, quinto colocado com 28 pontos, aparece com 84,6% de probabilidade de classificação. A Cobra Coral enfrenta o Anápolis na rodada decisiva.
Chances de classificação na Série C
Confira as probabilidades de cada equipe avançar à próxima fase, segundo o site Chance de Gol:
- Brusque: 100,00%
- Botafogo-PB: 100,00%
- Paysandu: 96,1%
- Inter de Limeira: 91,2%
- Santa Cruz: 84,6%
- Ypiranga-RS: 76,5%
- Ferroviária: 75,8%
- Guarani: 59,3%
- Floresta: 48,3%
- Maringá: 32,9%
- Maranhão: 21,3%
- Amazonas: 13,3%
- Figueirense: 0,8%
- Caxias: quase 0%
- Ituano: 0,00%
- Volta Redonda: 0,00%
- Anápolis: 0,00%
- Barra-SC: 0,00%
- Itabaiana: 0,00%
- Confiança: 0,00%
Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão chegam à última rodada com chances diferentes de avançar, enquanto Amazonas, Figueirense e Caxias aparecem com possibilidades mais reduzidas.
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Brusque e Botafogo-PB têm classificação garantida
O Brusque lidera a competição com 31 pontos e visita o Guarani na última rodada. O Botafogo-PB, por sua vez, soma 30 pontos e enfrenta o Itabaiana fora de casa.
Logo atrás, o Paysandu tem 96,1% de chances de avançar, enquanto a Inter de Limeira aparece com 91,2%.
Santa Cruz tem 84,6% de chance de avançar
O Santa Cruz inicia a rodada decisiva na quinta posição, com 28 pontos, e aparece entre os clubes com maiores probabilidades de classificação para a próxima fase.
Segundo o Chance de Gol, a Cobra Coral tem 84,6% de chances de avançar. O adversário será o Anápolis, equipe que ocupa a 17ª posição e entra na rodada lutando contra o rebaixamento.
O confronto será importante para os dois lados da tabela: enquanto o Santa Cruz busca confirmar sua presença no G-8, o time goiano precisa de um resultado positivo para tentar evitar a queda.
Disputa pelo G-8 envolve equipes próximas na tabela
A parte mais equilibrada da disputa envolve os clubes posicionados entre o sexto e o 14º lugar. Ypiranga-RS, Ferroviária e Guarani aparecem com boas possibilidades de classificação, mas ainda entram na última rodada sem a garantia matemática da vaga.
O Floresta, 11º colocado, tem 48,3% de chances de classificação. O Maringá aparece com 32,9%, enquanto o Maranhão tem 21,3%.
Mais abaixo, o Amazonas possui 13,3% de probabilidade de avançar. O Figueirense tem apenas 0,8%, e o Caxias aparece com uma possibilidade próxima de zero.
Chances de rebaixamento na Série C
Na parte inferior da classificação, a luta contra o rebaixamento está concentrada em três equipes, além do Confiança, que aparece com o rebaixamento confirmado.
O Itabaiana é o clube em situação mais delicada entre os demais concorrentes, com 80,1% de probabilidade de rebaixamento.
- Confiança: 100,00%
- Itabaiana: 80,1%
- Anápolis: 10,2%
- Barra-SC: 9,6%
O Anápolis enfrenta o Santa Cruz, enquanto o Barra-SC recebe o Volta Redonda. Já o Itabaiana terá pela frente o Botafogo-PB.
Jogos da última rodada da Série C
Todos os confrontos da 19ª rodada serão decisivos para a definição da classificação e do rebaixamento:
- Ferroviária x Confiança
- Guarani x Brusque
- Figueirense x Maranhão
- Amazonas x Ypiranga-RS
- Itabaiana x Botafogo-PB
- Floresta x Ituano
- Anápolis x Santa Cruz
- Caxias x Inter de Limeira
- Barra-SC x Volta Redonda
- Paysandu x Maringá
Tabela da Série C antes da última rodada
- 1. Brusque - 31 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 5 derrotas
- 2. Botafogo-PB - 30 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 3 empates - 6 derrotas
- 3. Paysandu - 29 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 2 empates - 7 derrotas
- 4. Inter de Limeira - 29 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 5 empates - 5 derrotas
- 5. Santa Cruz - 28 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
- 6. Ypiranga-RS - 28 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
- 7. Guarani - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 8. Ferroviária - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 9. Maranhão - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 10. Maringá - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 11. Floresta - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
- 12. Amazonas - 25 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 4 empates - 7 derrotas
- 13. Figueirense - 25 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 7 empates - 5 derrotas
- 14. Caxias - 24 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 6 empates - 6 derrotas
- 15. Ituano - 22 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 8 derrotas
- 16. Volta Redonda - 21 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 3 empates - 9 derrotas
- 17. Anápolis - 18 pontos - 18 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 10 derrotas
- 18. Barra-SC - 18 pontos - 18 partidas - 4 vitórias - 6 empates - 8 derrotas
- 19. Itabaiana - 17 pontos - 18 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 9 derrotas
- 20. Confiança - 13 pontos - 18 partidas - 3 vitórias - 4 empates - 11 derrotas