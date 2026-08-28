Última rodada da Série C: veja as chances de classificação de cada equipe para a próxima fase

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Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão chegam à rodada com chances diferentes de avançar, enquanto Amazonas e Figueirense vêm em seguida

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A última rodada da primeira fase da Série C promete uma disputa aberta pelas vagas na próxima etapa da competição. Com apenas uma rodada restante, Brusque e Botafogo-PB já estão classificados, enquanto outras equipes ainda dependem dos resultados deste fim de semana para confirmar presença no G-8.

As probabilidades são do site Chance de Gol. O levantamento mostra que, embora a classificação ainda esteja em aberto para boa parte dos clubes, algumas equipes chegam à 19ª rodada em situação confortável, enquanto outras precisam de uma combinação de resultados para avançar.

O Santa Cruz, quinto colocado com 28 pontos, aparece com 84,6% de probabilidade de classificação. A Cobra Coral enfrenta o Anápolis na rodada decisiva.

Chances de classificação na Série C

Confira as probabilidades de cada equipe avançar à próxima fase, segundo o site Chance de Gol:

Brusque: 100,00%

Botafogo-PB: 100,00%

Paysandu: 96,1%

Inter de Limeira: 91,2%

Santa Cruz: 84,6%

Ypiranga-RS: 76,5%

Ferroviária: 75,8%

Guarani: 59,3%

Floresta: 48,3%

Maringá: 32,9%

Maranhão: 21,3%

Amazonas: 13,3%

Figueirense: 0,8%

Caxias: quase 0%

Ituano: 0,00%

0,00% Volta Redonda: 0,00%

0,00% Anápolis: 0,00%

0,00% Barra-SC: 0,00%

0,00% Itabaiana: 0,00%

0,00% Confiança: 0,00%

Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão chegam à última rodada com chances diferentes de avançar, enquanto Amazonas, Figueirense e Caxias aparecem com possibilidades mais reduzidas.

Brusque e Botafogo-PB têm classificação garantida

O Brusque lidera a competição com 31 pontos e visita o Guarani na última rodada. O Botafogo-PB, por sua vez, soma 30 pontos e enfrenta o Itabaiana fora de casa.

Logo atrás, o Paysandu tem 96,1% de chances de avançar, enquanto a Inter de Limeira aparece com 91,2%.

Santa Cruz tem 84,6% de chance de avançar

O Santa Cruz inicia a rodada decisiva na quinta posição, com 28 pontos, e aparece entre os clubes com maiores probabilidades de classificação para a próxima fase.

Segundo o Chance de Gol, a Cobra Coral tem 84,6% de chances de avançar. O adversário será o Anápolis, equipe que ocupa a 17ª posição e entra na rodada lutando contra o rebaixamento.

O confronto será importante para os dois lados da tabela: enquanto o Santa Cruz busca confirmar sua presença no G-8, o time goiano precisa de um resultado positivo para tentar evitar a queda.

Disputa pelo G-8 envolve equipes próximas na tabela

A parte mais equilibrada da disputa envolve os clubes posicionados entre o sexto e o 14º lugar. Ypiranga-RS, Ferroviária e Guarani aparecem com boas possibilidades de classificação, mas ainda entram na última rodada sem a garantia matemática da vaga.

O Floresta, 11º colocado, tem 48,3% de chances de classificação. O Maringá aparece com 32,9%, enquanto o Maranhão tem 21,3%.

Mais abaixo, o Amazonas possui 13,3% de probabilidade de avançar. O Figueirense tem apenas 0,8%, e o Caxias aparece com uma possibilidade próxima de zero.

Chances de rebaixamento na Série C

Na parte inferior da classificação, a luta contra o rebaixamento está concentrada em três equipes, além do Confiança, que aparece com o rebaixamento confirmado.

O Itabaiana é o clube em situação mais delicada entre os demais concorrentes, com 80,1% de probabilidade de rebaixamento.

Confiança: 100,00%

100,00% Itabaiana: 80,1%

80,1% Anápolis: 10,2%

10,2% Barra-SC: 9,6%

O Anápolis enfrenta o Santa Cruz, enquanto o Barra-SC recebe o Volta Redonda. Já o Itabaiana terá pela frente o Botafogo-PB.

Jogos da última rodada da Série C

Todos os confrontos da 19ª rodada serão decisivos para a definição da classificação e do rebaixamento:

Ferroviária x Confiança

Guarani x Brusque

Figueirense x Maranhão

Amazonas x Ypiranga-RS

Itabaiana x Botafogo-PB

Floresta x Ituano

Anápolis x Santa Cruz

Caxias x Inter de Limeira

Barra-SC x Volta Redonda

Paysandu x Maringá

Tabela da Série C antes da última rodada