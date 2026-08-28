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Última rodada da Série C: veja as chances de classificação de cada equipe para a próxima fase

Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão chegam à rodada com chances diferentes de avançar, enquanto Amazonas e Figueirense vêm em seguida

Por Thiago Seabra Publicado em 28/08/2026 às 14:47
Santa Cruz 0x1 Figueirense, na Arena de Pernambuco, o duelo foi válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Santa Cruz 0x1 Figueirense, na Arena de Pernambuco, o duelo foi válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A última rodada da primeira fase da Série C promete uma disputa aberta pelas vagas na próxima etapa da competição. Com apenas uma rodada restante, Brusque e Botafogo-PB já estão classificados, enquanto outras equipes ainda dependem dos resultados deste fim de semana para confirmar presença no G-8.

As probabilidades são do site Chance de Gol. O levantamento mostra que, embora a classificação ainda esteja em aberto para boa parte dos clubes, algumas equipes chegam à 19ª rodada em situação confortável, enquanto outras precisam de uma combinação de resultados para avançar.

O Santa Cruz, quinto colocado com 28 pontos, aparece com 84,6% de probabilidade de classificação. A Cobra Coral enfrenta o Anápolis na rodada decisiva.

Chances de classificação na Série C

Confira as probabilidades de cada equipe avançar à próxima fase, segundo o site Chance de Gol:

  • Brusque: 100,00%
  • Botafogo-PB: 100,00%
  • Paysandu: 96,1%
  • Inter de Limeira: 91,2%
  • Santa Cruz: 84,6%
  • Ypiranga-RS: 76,5%
  • Ferroviária: 75,8%
  • Guarani: 59,3%
  • Floresta: 48,3%
  • Maringá: 32,9%
  • Maranhão: 21,3%
  • Amazonas: 13,3%
  • Figueirense: 0,8%
  • Caxias: quase 0%
  • Ituano: 0,00%
  • Volta Redonda: 0,00%
  • Anápolis: 0,00%
  • Barra-SC: 0,00%
  • Itabaiana: 0,00%
  • Confiança: 0,00%

Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão chegam à última rodada com chances diferentes de avançar, enquanto Amazonas, Figueirense e Caxias aparecem com possibilidades mais reduzidas.

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Brusque e Botafogo-PB têm classificação garantida

O Brusque lidera a competição com 31 pontos e visita o Guarani na última rodada. O Botafogo-PB, por sua vez, soma 30 pontos e enfrenta o Itabaiana fora de casa.

Logo atrás, o Paysandu tem 96,1% de chances de avançar, enquanto a Inter de Limeira aparece com 91,2%.

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Santa Cruz tem 84,6% de chance de avançar

O Santa Cruz inicia a rodada decisiva na quinta posição, com 28 pontos, e aparece entre os clubes com maiores probabilidades de classificação para a próxima fase.

Segundo o Chance de Gol, a Cobra Coral tem 84,6% de chances de avançar. O adversário será o Anápolis, equipe que ocupa a 17ª posição e entra na rodada lutando contra o rebaixamento.

O confronto será importante para os dois lados da tabela: enquanto o Santa Cruz busca confirmar sua presença no G-8, o time goiano precisa de um resultado positivo para tentar evitar a queda.

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Disputa pelo G-8 envolve equipes próximas na tabela

A parte mais equilibrada da disputa envolve os clubes posicionados entre o sexto e o 14º lugar. Ypiranga-RS, Ferroviária e Guarani aparecem com boas possibilidades de classificação, mas ainda entram na última rodada sem a garantia matemática da vaga.

O Floresta, 11º colocado, tem 48,3% de chances de classificação. O Maringá aparece com 32,9%, enquanto o Maranhão tem 21,3%.

Mais abaixo, o Amazonas possui 13,3% de probabilidade de avançar. O Figueirense tem apenas 0,8%, e o Caxias aparece com uma possibilidade próxima de zero.

Chances de rebaixamento na Série C

Na parte inferior da classificação, a luta contra o rebaixamento está concentrada em três equipes, além do Confiança, que aparece com o rebaixamento confirmado.

O Itabaiana é o clube em situação mais delicada entre os demais concorrentes, com 80,1% de probabilidade de rebaixamento.

  • Confiança: 100,00%
  • Itabaiana: 80,1%
  • Anápolis: 10,2%
  • Barra-SC: 9,6%

O Anápolis enfrenta o Santa Cruz, enquanto o Barra-SC recebe o Volta Redonda. Já o Itabaiana terá pela frente o Botafogo-PB.

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Jogos da última rodada da Série C

Todos os confrontos da 19ª rodada serão decisivos para a definição da classificação e do rebaixamento:

  • Ferroviária x Confiança
  • Guarani x Brusque
  • Figueirense x Maranhão
  • Amazonas x Ypiranga-RS
  • Itabaiana x Botafogo-PB
  • Floresta x Ituano
  • Anápolis x Santa Cruz
  • Caxias x Inter de Limeira
  • Barra-SC x Volta Redonda
  • Paysandu x Maringá

Tabela da Série C antes da última rodada

  • 1. Brusque - 31 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 5 derrotas
  • 2. Botafogo-PB - 30 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 3 empates - 6 derrotas
  • 3. Paysandu - 29 pontos - 18 partidas - 9 vitórias - 2 empates - 7 derrotas
  • 4. Inter de Limeira - 29 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 5 empates - 5 derrotas
  • 5. Santa Cruz - 28 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
  • 6. Ypiranga-RS - 28 pontos - 18 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
  • 7. Guarani - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 8. Ferroviária - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 9. Maranhão - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 10. Maringá - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 11. Floresta - 27 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 12. Amazonas - 25 pontos - 18 partidas - 7 vitórias - 4 empates - 7 derrotas
  • 13. Figueirense - 25 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 7 empates - 5 derrotas
  • 14. Caxias - 24 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 6 empates - 6 derrotas
  • 15. Ituano - 22 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 8 derrotas
  • 16. Volta Redonda - 21 pontos - 18 partidas - 6 vitórias - 3 empates - 9 derrotas
  • 17. Anápolis - 18 pontos - 18 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 10 derrotas
  • 18. Barra-SC - 18 pontos - 18 partidas - 4 vitórias - 6 empates - 8 derrotas
  • 19. Itabaiana - 17 pontos - 18 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 9 derrotas
  • 20. Confiança - 13 pontos - 18 partidas - 3 vitórias - 4 empates - 11 derrotas

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.