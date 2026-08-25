Chances de classificação da Série C: veja as probabilidades após a 18ª rodada e a situação do Santa Cruz

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Cobra Coral chega à última rodada dentro do G-8 e depende de si para avançar à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro

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A 18ª rodada da Série C trouxe novas mudanças na disputa pela classificação à segunda fase. O Brusque empatou com o Amazonas, enquanto o Botafogo-PB venceu o Guarani e chegou aos 30 pontos. Com uma rodada restante, as duas equipes já garantiram presença no G-8.

Paysandu e Inter de Limeira também aparecem em situação confortável, enquanto a briga pelas últimas vagas segue bastante equilibrada. Santa Cruz, Ypiranga-RS, Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão estão entre os times que ainda disputam espaço na próxima fase.

Santa Cruz segue no G-8 para a última rodada

O Santa Cruz empatou em 0 a 0 com o Caxias, no último domingo (23), na Arena de Pernambuco. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 28 pontos e permanece na quinta colocação.

A equipe coral está dentro da zona de classificação e chega à última rodada dependendo apenas de uma vitória para garantir a vaga. O Santa Cruz enfrenta o Anápolis, no próximo sábado (29), às 17h, no estádio Jonas Duarte.

Além do Tricolor, Ypiranga-RS e Ferroviária também aparecem com mais de 75% de probabilidade de classificação. Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão ainda brigam pelas últimas vagas

Chances classificação após a 18ª rodada

Segundo as projeções atualizadas do Chance de Gol, estas são as probabilidades de classificação:

Brusque – 100%

Botafogo-PB – 100%

Paysandu – 96,1%

Inter de Limeira – 91,2%

Santa Cruz – 84,6%

Ypiranga-RS – 76,5%

Ferroviária – 75,8%

Guarani – 59,3%

Floresta – 48,3%

Maringá – 32,9%

Maranhão – 21,3%

Amazonas – 13,3%

Figueirense – 0,8%

Caxias – quase 0%

Ituano – 0%

Volta Redonda – 0%

Anápolis – 0%

Barra-SC – 0%

Itabaiana – 0%

Confiança – 0%

Fonte: Chance de Gol.

Como funciona a Série C?

Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único. Ao fim das 19 rodadas, os oito primeiros colocados avançam para o quadrangular final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série D.

Na segunda fase, os oito classificados são divididos em dois grupos com quatro equipes. Os clubes disputam partidas de ida e volta dentro de cada chave, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Os líderes de cada grupo avançam para a decisão do título da Série C.

Classificação da Série C

Brusque – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas Internacional de Limeira – 30 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 4 derrotas Botafogo-PB – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas Guarani – 29 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas Santa Cruz – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas Ypiranga-RS – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas Paysandu – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas Ferroviária – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas Maranhão – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas Maringá – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas Floresta – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas Amazonas – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas Figueirense – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas Caxias – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas Ituano – 22 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 8 derrotas Volta Redonda – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas Anápolis – 18 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 10 derrotas Barra-SC – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas Itabaiana – 17 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 9 derrotas Confiança – 13 pontos – 18 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 11 derrotas

Verde: classificação para a segunda fase da Série C.

Resultados da 18ª rodada

Ituano 0 x 1 Paysandu

Volta Redonda 1 x 2 Floresta

Botafogo-PB 3 x 1 Guarani

Confiança 0 x 1 Anápolis

Santa Cruz 2 x 0 Caxias

Internacional de Limeira 0 x 0 Figueirense

Brusque 1 x 1 Amazonas

Maringá 2 x 1 Barra-SC

Maranhão 4 x 1 Itabaiana

Ypiranga-RS 1 x 0 Ferroviária

Próximos jogos da 19ª rodada



Sábado (29/08)



Ferroviária x Confiança – 17h – Fonte Luminosa

Guarani x Brusque – 17h – Brinco de Ouro

Figueirense x Maranhão – 17h – Orlando Scarpelli

Amazonas x Ypiranga-RS – 17h – Arena da Amazônia

Itabaiana x Botafogo-PB – 17h – Etelvino Mendonça

Floresta x Ituano – 17h – Presidente Vargas

Anápolis x Santa Cruz – 17h – Jonas Duarte

Caxias x Internacional de Limeira – 17h – Centenário

Barra-SC x Volta Redonda – 17h – Arena Barra FC

Paysandu x Maringá – 17h – Curuzu

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