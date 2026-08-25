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Chances de classificação da Série C: veja as probabilidades após a 18ª rodada e a situação do Santa Cruz

Cobra Coral chega à última rodada dentro do G-8 e depende de si para avançar à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 25/08/2026 às 11:38 | Atualizado em 25/08/2026 às 11:57
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Caxias pela S&eacute;rie C 2026
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Caxias pela Série C 2026 - JAILTON JR/JC IMAGEM

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A 18ª rodada da Série C trouxe novas mudanças na disputa pela classificação à segunda fase. O Brusque empatou com o Amazonas, enquanto o Botafogo-PB venceu o Guarani e chegou aos 30 pontos. Com uma rodada restante, as duas equipes já garantiram presença no G-8.

Paysandu e Inter de Limeira também aparecem em situação confortável, enquanto a briga pelas últimas vagas segue bastante equilibrada. Santa Cruz, Ypiranga-RS, Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão estão entre os times que ainda disputam espaço na próxima fase.

Santa Cruz segue no G-8 para a última rodada

O Santa Cruz empatou em 0 a 0 com o Caxias, no último domingo (23), na Arena de Pernambuco. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 28 pontos e permanece na quinta colocação.

A equipe coral está dentro da zona de classificação e chega à última rodada dependendo apenas de uma vitória para garantir a vaga. O Santa Cruz enfrenta o Anápolis, no próximo sábado (29), às 17h, no estádio Jonas Duarte.

Além do Tricolor, Ypiranga-RS e Ferroviária também aparecem com mais de 75% de probabilidade de classificação. Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão ainda brigam pelas últimas vagas

Chances classificação após a 18ª rodada

Segundo as projeções atualizadas do Chance de Gol, estas são as probabilidades de classificação:

  • Brusque – 100%
  • Botafogo-PB – 100%
  • Paysandu – 96,1%
  • Inter de Limeira – 91,2%
  • Santa Cruz – 84,6%
  • Ypiranga-RS – 76,5%
  • Ferroviária – 75,8%
  • Guarani – 59,3%
  • Floresta – 48,3%
  • Maringá – 32,9%
  • Maranhão – 21,3%
  • Amazonas – 13,3%
  • Figueirense – 0,8%
  • Caxias – quase 0%
  • Ituano – 0%
  • Volta Redonda – 0%
  • Anápolis – 0%
  • Barra-SC – 0%
  • Itabaiana – 0%
  • Confiança – 0%

Fonte: Chance de Gol.

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Como funciona a Série C?

Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único. Ao fim das 19 rodadas, os oito primeiros colocados avançam para o quadrangular final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série D.

Na segunda fase, os oito classificados são divididos em dois grupos com quatro equipes. Os clubes disputam partidas de ida e volta dentro de cada chave, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Os líderes de cada grupo avançam para a decisão do título da Série C.

Classificação da Série C

  1. Brusque – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  2. Internacional de Limeira – 30 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
  3. Botafogo-PB – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
  4. Guarani – 29 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  5. Santa Cruz – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  6. Ypiranga-RS – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  7. Paysandu – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
  8. Ferroviária – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  9. Maranhão – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  10. Maringá – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  11. Floresta – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  12. Amazonas – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  13. Figueirense – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
  14. Caxias – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  15. Ituano – 22 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
  16. Volta Redonda – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
  17. Anápolis – 18 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 10 derrotas
  18. Barra-SC – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  19. Itabaiana – 17 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  20. Confiança – 13 pontos – 18 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 11 derrotas
  • Verde: classificação para a segunda fase da Série C.

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Resultados da 18ª rodada

  • Ituano 0 x 1 Paysandu
  • Volta Redonda 1 x 2 Floresta
  • Botafogo-PB 3 x 1 Guarani
  • Confiança 0 x 1 Anápolis
  • Santa Cruz 2 x 0 Caxias
  • Internacional de Limeira 0 x 0 Figueirense
  • Brusque 1 x 1 Amazonas
  • Maringá 2 x 1 Barra-SC
  • Maranhão 4 x 1 Itabaiana
  • Ypiranga-RS 1 x 0 Ferroviária

Próximos jogos da 19ª rodada

Sábado (29/08)

  • Ferroviária x Confiança – 17h – Fonte Luminosa
  • Guarani x Brusque – 17h – Brinco de Ouro
  • Figueirense x Maranhão – 17h – Orlando Scarpelli
  • Amazonas x Ypiranga-RS – 17h – Arena da Amazônia
  • Itabaiana x Botafogo-PB – 17h – Etelvino Mendonça
  • Floresta x Ituano – 17h – Presidente Vargas
  • Anápolis x Santa Cruz – 17h – Jonas Duarte
  • Caxias x Internacional de Limeira – 17h – Centenário
  • Barra-SC x Volta Redonda – 17h – Arena Barra FC
  • Paysandu x Maringá – 17h – Curuzu

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.