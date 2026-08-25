Chances de classificação da Série C: veja as probabilidades após a 18ª rodada e a situação do Santa Cruz
Cobra Coral chega à última rodada dentro do G-8 e depende de si para avançar à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A 18ª rodada da Série C trouxe novas mudanças na disputa pela classificação à segunda fase. O Brusque empatou com o Amazonas, enquanto o Botafogo-PB venceu o Guarani e chegou aos 30 pontos. Com uma rodada restante, as duas equipes já garantiram presença no G-8.
Paysandu e Inter de Limeira também aparecem em situação confortável, enquanto a briga pelas últimas vagas segue bastante equilibrada. Santa Cruz, Ypiranga-RS, Ferroviária, Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão estão entre os times que ainda disputam espaço na próxima fase.
Santa Cruz segue no G-8 para a última rodada
O Santa Cruz empatou em 0 a 0 com o Caxias, no último domingo (23), na Arena de Pernambuco. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 28 pontos e permanece na quinta colocação.
A equipe coral está dentro da zona de classificação e chega à última rodada dependendo apenas de uma vitória para garantir a vaga. O Santa Cruz enfrenta o Anápolis, no próximo sábado (29), às 17h, no estádio Jonas Duarte.
Além do Tricolor, Ypiranga-RS e Ferroviária também aparecem com mais de 75% de probabilidade de classificação. Guarani, Floresta, Maringá e Maranhão ainda brigam pelas últimas vagas
Chances classificação após a 18ª rodada
Segundo as projeções atualizadas do Chance de Gol, estas são as probabilidades de classificação:
- Brusque – 100%
- Botafogo-PB – 100%
- Paysandu – 96,1%
- Inter de Limeira – 91,2%
- Santa Cruz – 84,6%
- Ypiranga-RS – 76,5%
- Ferroviária – 75,8%
- Guarani – 59,3%
- Floresta – 48,3%
- Maringá – 32,9%
- Maranhão – 21,3%
- Amazonas – 13,3%
- Figueirense – 0,8%
- Caxias – quase 0%
- Ituano – 0%
- Volta Redonda – 0%
- Anápolis – 0%
- Barra-SC – 0%
- Itabaiana – 0%
- Confiança – 0%
Fonte: Chance de Gol.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como funciona a Série C?
Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único. Ao fim das 19 rodadas, os oito primeiros colocados avançam para o quadrangular final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série D.
Na segunda fase, os oito classificados são divididos em dois grupos com quatro equipes. Os clubes disputam partidas de ida e volta dentro de cada chave, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Os líderes de cada grupo avançam para a decisão do título da Série C.
Classificação da Série C
- Brusque – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Internacional de Limeira – 30 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
- Botafogo-PB – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
- Guarani – 29 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Santa Cruz – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Ypiranga-RS – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Paysandu – 29 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
- Ferroviária – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Maranhão – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Maringá – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Floresta – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Amazonas – 25 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Figueirense – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
- Caxias – 24 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Ituano – 22 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
- Volta Redonda – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
- Anápolis – 18 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 10 derrotas
- Barra-SC – 18 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Itabaiana – 17 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Confiança – 13 pontos – 18 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 11 derrotas
- Verde: classificação para a segunda fase da Série C.
Resultados da 18ª rodada
- Ituano 0 x 1 Paysandu
- Volta Redonda 1 x 2 Floresta
- Botafogo-PB 3 x 1 Guarani
- Confiança 0 x 1 Anápolis
- Santa Cruz 2 x 0 Caxias
- Internacional de Limeira 0 x 0 Figueirense
- Brusque 1 x 1 Amazonas
- Maringá 2 x 1 Barra-SC
- Maranhão 4 x 1 Itabaiana
- Ypiranga-RS 1 x 0 Ferroviária
Próximos jogos da 19ª rodada
Sábado (29/08)
- Ferroviária x Confiança – 17h – Fonte Luminosa
- Guarani x Brusque – 17h – Brinco de Ouro
- Figueirense x Maranhão – 17h – Orlando Scarpelli
- Amazonas x Ypiranga-RS – 17h – Arena da Amazônia
- Itabaiana x Botafogo-PB – 17h – Etelvino Mendonça
- Floresta x Ituano – 17h – Presidente Vargas
- Anápolis x Santa Cruz – 17h – Jonas Duarte
- Caxias x Internacional de Limeira – 17h – Centenário
- Barra-SC x Volta Redonda – 17h – Arena Barra FC
- Paysandu x Maringá – 17h – Curuzu
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!