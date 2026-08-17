Classificação da Série C: tabela atualizada, resultados da 17ª rodada e próximos jogos

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Brusque lidera a Série C, enquanto Santa Cruz permanece no G-8 mesmo após derrota para o Maranhão; veja a classificação atualizada

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A 17ª rodada da Série C trouxe mudanças importantes na disputa pelas primeiras posições. O Brusque venceu a Inter de Limeira por 3 a 2 e segue na liderança, agora com 30 pontos. Botafogo-PB e Paysandu aparecem logo atrás, enquanto a briga pelas últimas vagas para o quadrangular final segue bastante equilibrada.

Entre os pernambucanos, o Santa Cruz perdeu para o Maranhão por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, e permaneceu na sexta colocação, com 25 pontos. A Cobra Coral está dentro da zona de classificação para a segunda fase, mas ainda precisa confirmar a vaga nas últimas rodadas.

Na parte de baixo da tabela, Confiança e Anápolis aparecem nas últimas posições e seguem ameaçados pelo rebaixamento para a Série D.

Santa Cruz perde, mas permanece no G-8

O Santa Cruz foi derrotado pelo Maranhão por 1 a 0, em casa, e perdeu a oportunidade de abrir vantagem na disputa pela classificação. Mesmo com o resultado negativo, a Cobra Coral segue na sexta colocação, com 25 pontos em 17 partidas.

O Tricolor está quatro pontos à frente do nono colocado, Amazonas, que soma 24 pontos, mas tem um jogo a mais. A disputa pelas vagas no G-8 segue bastante apertada, com diversas equipes separadas por poucos pontos.

Na liderança, o Brusque chegou aos 30 pontos após vencer a Inter de Limeira por 3 a 2. A equipe catarinense é seguida por Inter de Limeira, com 28, e Botafogo-PB, com 27.

Classificação da Série C

Brusque – 30 pontos – 17 jogos – 9 vitórias – 3 empates – 5 derrotas

Inter de Limeira – 28 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Botafogo-PB – 27 pontos – 17 jogos – 8 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Paysandu – 26 pontos – 16 jogos – 8 vitórias – 2 empates – 6 derrotas*

Guarani – 26 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 4 derrotas*

Santa Cruz – 25 pontos – 17 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

Ypiranga-RS – 24 pontos – 16 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 6 derrotas*

Amazonas – 24 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Caxias – 24 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 4 derrotas

Ferroviária – 24 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 4 derrotas*

Maringá – 24 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 4 derrotas

Floresta – 24 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Maranhão – 23 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 6 derrotas

Figueirense – 23 pontos – 16 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Ituano – 22 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

Volta Redonda – 21 pontos – 17 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

Barra-SC – 18 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Itabaiana – 17 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 8 derrotas

Anápolis – 15 pontos – 17 jogos – 4 vitórias – 3 empates – 10 derrotas

Confiança – 13 pontos – 17 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 10 derrotas

* Times que ainda jogam na rodada

Verde: Classificação para a 2ª fase

Classificação para a 2ª fase Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único. Ao fim das 19 rodadas, os oito primeiros colocados avançam para o Quadrangular Final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série D.

Na segunda fase, os oito classificados são divididos em dois grupos com quatro equipes. Os clubes disputam partidas de ida e volta dentro de cada chave, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Os líderes de cada grupo avançam para a decisão do título da Série C.

Resultados da 17ª rodada

Volta Redonda 1 x 0 Ituano



Amazonas 0 x 0 Botafogo-PB



Brusque 3 x 2 Inter de Limeira



Santa Cruz 0 x 1 Maranhão



Floresta 1 x 0 Anápolis



Caxias 1 x 2 Figueirense



Confiança 1 x 1 Maringá



Barra-SC 1 x 0 Itabaiana



Ferroviária x Paysandu – segunda-feira (17), às 20h



Guarani x Ypiranga-RS – segunda-feira (17), às 20h

Próximos jogos da 18ª rodada

Sábado (22/08)

Ituano x Paysandu – 17h – Novelli Júnior



Volta Redonda x Floresta – 17h – Raulino de Oliveira



Botafogo-PB x Guarani – 17h – Almeidão

Confiança x Anápolis – 19h30 – Batistão

Santa Cruz x Caxias – 19h30 – Arena de Pernambuco

Domingo (23/08)

Inter de Limeira x Figueirense – 16h – Major Levy Sobrinho



Brusque x Amazonas – 16h – Arena Simon



Maringá x Barra-SC – 16h – Willie Davids



Maranhão x Itabaiana – 18h30 – Castelão



Ypiranga-RS x Ferroviária – 18h30 – Colosso da Lagoa

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