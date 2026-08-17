Chances de classificação da Série C: veja tabela, resultados e probabilidades de cada equipe

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Brusque já aparece com 100% de probabilidade de classificação, enquanto Santa Cruz segue no G-8; confira os números de cada equipe

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A Série C do Campeonato Brasileiro entrou na reta final da primeira fase. A 17ª rodada está em andamento e ainda restam dois jogos para encerrá-la. Depois disso, os clubes terão apenas mais duas partidas para definir os oito classificados à segunda fase e os dois rebaixados à Série D.

O Santa Cruz está entre os times que brigam por uma vaga. A equipe pernambucana perdeu por 1 a 0 para o Maranhão no último sábado (15), na Arena de Pernambuco, e permaneceu na sexta posição, com 25 pontos.

Segundo as projeções do Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 57,2% de probabilidade de classificação. O Brusque é o único time com 100% de chance, enquanto Internacional-SP, Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também apresentam probabilidades superiores a 90%.

Como funciona a classificação na Série C?

Os oito melhores colocados ao final das 19 rodadas da primeira fase avançam à segunda fase da Série C. Já os dois últimos da tabela serão rebaixados para a Série D.

Com a competição na 17ª rodada, faltam apenas duas rodadas para a definição dos classificados e dos rebaixados. A situação, porém, ainda pode mudar bastante porque diversos clubes estão separados por poucos pontos.

Santa Cruz tem 57,2% de chance de classificação

O Santa Cruz ocupa atualmente a sexta colocação, com 25 pontos. A equipe tem sete vitórias, quatro empates e seis derrotas em 17 partidas.

O próximo compromisso será justamente contra um concorrente direto. O Santa Cruz recebe o Caxias no sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco.

Uma vitória pode encaminhar bastante a classificação. De acordo com a projeção citada do Chance de Gol, alcançar 28 pontos representa aproximadamente 70% de probabilidade de classificação.

Brusque tem classificação garantida pela projeção

Líder da Série C, o Brusque tem 30 pontos e aparece com 100% de probabilidade de classificação.

O Internacional-SP, com 28 pontos, tem 97,6% de chance. Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também estão em situação favorável, com probabilidades de 93,4%, 94,3% e 87,4%, respectivamente.

Na parte intermediária, a disputa é mais apertada. Ypiranga-RS, Caxias, Amazonas, Ferroviária, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense estão separados por poucos pontos e ainda lutam diretamente pelas vagas restantes.

Chances de classificação da Série C

As probabilidades abaixo são do Chance de Gol e representam a projeção de classificação para a segunda fase:

Brusque: 100,0%

100,0% Internacional-SP: 97,6%

97,6% Guarani: 94,3%

94,3% Botafogo-PB: 93,4%

93,4% Paysandu: 87,4%

87,4% Ferroviária: 70,6%

70,6% Santa Cruz: 57,2%

57,2% Ypiranga-RS: 49,5%

49,5% Caxias: 28,5%

28,5% Amazonas: 27,8%

27,8% Maringá: 25,6%

25,6% Floresta: 21,9%

21,9% Figueirense: 20,2%

20,2% Maranhão: 16,5%

16,5% Ituano: 8,7%

8,7% Volta Redonda: 0,9%

0,9% Barra-SC: 0,0%

0,0% Itabaiana: 0,0%

0,0% Anápolis: 0,0%

0,0% Confiança: 0,0%

Fonte: Chance de Gol.

Tabela de classificação da Série C

1º — Brusque: 30 pontos | 17 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 5 derrotas

2º — Inter de Limeira: 28 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 4 empates | 5 derrotas

3º — Botafogo-PB: 27 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 3 empates | 6 derrotas

4º — Paysandu: 26 pontos | 16 jogos | 8 vitórias | 2 empates | 6 derrotas

5º — Guarani: 26 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 4 derrotas

6º — Santa Cruz: 25 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 6 derrotas

7º — Ypiranga-RS: 24 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 6 derrotas

8º — Amazonas: 24 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 7 derrotas

9º — Caxias: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

10º — Ferroviária: 24 pontos | 16 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 4 derrotas

11º — Maringá: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

12º — Floresta: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

13º — Maranhão: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

14º — Figueirense: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas

15º — Ituano: 22 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 4 empates | 7 derrotas

16º — Volta Redonda: 21 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 8 derrotas

17º — Barra-SC: 18 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 7 derrotas

18º — Itabaiana: 17 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 5 empates | 8 derrotas

19º — Anápolis: 15 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 10 derrotas

20º — Confiança: 13 pontos | 17 jogos | 3 vitórias | 4 empates | 10 derrotas

Resultados da 17ª rodada da Série C