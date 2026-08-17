Chances de classificação da Série C: veja tabela, resultados e probabilidades de cada equipe
Brusque já aparece com 100% de probabilidade de classificação, enquanto Santa Cruz segue no G-8; confira os números de cada equipe
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A Série C do Campeonato Brasileiro entrou na reta final da primeira fase. A 17ª rodada está em andamento e ainda restam dois jogos para encerrá-la. Depois disso, os clubes terão apenas mais duas partidas para definir os oito classificados à segunda fase e os dois rebaixados à Série D.
O Santa Cruz está entre os times que brigam por uma vaga. A equipe pernambucana perdeu por 1 a 0 para o Maranhão no último sábado (15), na Arena de Pernambuco, e permaneceu na sexta posição, com 25 pontos.
Segundo as projeções do Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 57,2% de probabilidade de classificação. O Brusque é o único time com 100% de chance, enquanto Internacional-SP, Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também apresentam probabilidades superiores a 90%.
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Como funciona a classificação na Série C?
Os oito melhores colocados ao final das 19 rodadas da primeira fase avançam à segunda fase da Série C. Já os dois últimos da tabela serão rebaixados para a Série D.
Com a competição na 17ª rodada, faltam apenas duas rodadas para a definição dos classificados e dos rebaixados. A situação, porém, ainda pode mudar bastante porque diversos clubes estão separados por poucos pontos.
Santa Cruz tem 57,2% de chance de classificação
O Santa Cruz ocupa atualmente a sexta colocação, com 25 pontos. A equipe tem sete vitórias, quatro empates e seis derrotas em 17 partidas.
O próximo compromisso será justamente contra um concorrente direto. O Santa Cruz recebe o Caxias no sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco.
Uma vitória pode encaminhar bastante a classificação. De acordo com a projeção citada do Chance de Gol, alcançar 28 pontos representa aproximadamente 70% de probabilidade de classificação.
Brusque tem classificação garantida pela projeção
Líder da Série C, o Brusque tem 30 pontos e aparece com 100% de probabilidade de classificação.
O Internacional-SP, com 28 pontos, tem 97,6% de chance. Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também estão em situação favorável, com probabilidades de 93,4%, 94,3% e 87,4%, respectivamente.
Na parte intermediária, a disputa é mais apertada. Ypiranga-RS, Caxias, Amazonas, Ferroviária, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense estão separados por poucos pontos e ainda lutam diretamente pelas vagas restantes.
Chances de classificação da Série C
As probabilidades abaixo são do Chance de Gol e representam a projeção de classificação para a segunda fase:
- Brusque: 100,0%
- Internacional-SP: 97,6%
- Guarani: 94,3%
- Botafogo-PB: 93,4%
- Paysandu: 87,4%
- Ferroviária: 70,6%
- Santa Cruz: 57,2%
- Ypiranga-RS: 49,5%
- Caxias: 28,5%
- Amazonas: 27,8%
- Maringá: 25,6%
- Floresta: 21,9%
- Figueirense: 20,2%
- Maranhão: 16,5%
- Ituano: 8,7%
- Volta Redonda: 0,9%
- Barra-SC: 0,0%
- Itabaiana: 0,0%
- Anápolis: 0,0%
- Confiança: 0,0%
Fonte: Chance de Gol.
Tabela de classificação da Série C
- 1º — Brusque: 30 pontos | 17 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 5 derrotas
- 2º — Inter de Limeira: 28 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 4 empates | 5 derrotas
- 3º — Botafogo-PB: 27 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
- 4º — Paysandu: 26 pontos | 16 jogos | 8 vitórias | 2 empates | 6 derrotas
- 5º — Guarani: 26 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 4 derrotas
- 6º — Santa Cruz: 25 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 6 derrotas
- 7º — Ypiranga-RS: 24 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
- 8º — Amazonas: 24 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 7 derrotas
- 9º — Caxias: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 10º — Ferroviária: 24 pontos | 16 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 4 derrotas
- 11º — Maringá: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 12º — Floresta: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 13º — Maranhão: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 14º — Figueirense: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 15º — Ituano: 22 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
- 16º — Volta Redonda: 21 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 8 derrotas
- 17º — Barra-SC: 18 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
- 18º — Itabaiana: 17 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 5 empates | 8 derrotas
- 19º — Anápolis: 15 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 10 derrotas
- 20º — Confiança: 13 pontos | 17 jogos | 3 vitórias | 4 empates | 10 derrotas
Resultados da 17ª rodada da Série C
- Volta Redonda 1 x 0 Ituano
- Amazonas 0 x 0 Botafogo-PB
- Brusque 3 x 2 Inter de Limeira
- Santa Cruz 0 x 1 Maranhão
- Floresta 1 x 0 Anápolis
- Caxias 1 x 2 Figueirense
- Confiança 1 x 1 Maringá
- Barra-SC 1 x 0 Itabaiana
- Ferroviária x Paysandu — 17/08, às 20h
- Guarani x Ypiranga-RS — 17/08, às 20h