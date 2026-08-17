fechar
Serie C |

Chances de classificação da Série C: veja tabela, resultados e probabilidades de cada equipe

Brusque já aparece com 100% de probabilidade de classificação, enquanto Santa Cruz segue no G-8; confira os números de cada equipe

Por Thiago Seabra Publicado em 17/08/2026 às 12:27
Santa Cruz 1x0 Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Santa Cruz 1x0 Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Série C do Campeonato Brasileiro entrou na reta final da primeira fase. A 17ª rodada está em andamento e ainda restam dois jogos para encerrá-la. Depois disso, os clubes terão apenas mais duas partidas para definir os oito classificados à segunda fase e os dois rebaixados à Série D.

O Santa Cruz está entre os times que brigam por uma vaga. A equipe pernambucana perdeu por 1 a 0 para o Maranhão no último sábado (15), na Arena de Pernambuco, e permaneceu na sexta posição, com 25 pontos.

Segundo as projeções do Chance de Gol, o Santa Cruz tem atualmente 57,2% de probabilidade de classificação. O Brusque é o único time com 100% de chance, enquanto Internacional-SP, Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também apresentam probabilidades superiores a 90%.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como funciona a classificação na Série C?

Os oito melhores colocados ao final das 19 rodadas da primeira fase avançam à segunda fase da Série C. Já os dois últimos da tabela serão rebaixados para a Série D.

Com a competição na 17ª rodada, faltam apenas duas rodadas para a definição dos classificados e dos rebaixados. A situação, porém, ainda pode mudar bastante porque diversos clubes estão separados por poucos pontos.

Santa Cruz tem 57,2% de chance de classificação

O Santa Cruz ocupa atualmente a sexta colocação, com 25 pontos. A equipe tem sete vitórias, quatro empates e seis derrotas em 17 partidas.

O próximo compromisso será justamente contra um concorrente direto. O Santa Cruz recebe o Caxias no sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco.

Uma vitória pode encaminhar bastante a classificação. De acordo com a projeção citada do Chance de Gol, alcançar 28 pontos representa aproximadamente 70% de probabilidade de classificação.

Brusque tem classificação garantida pela projeção

Líder da Série C, o Brusque tem 30 pontos e aparece com 100% de probabilidade de classificação.

O Internacional-SP, com 28 pontos, tem 97,6% de chance. Botafogo-PB, Guarani e Paysandu também estão em situação favorável, com probabilidades de 93,4%, 94,3% e 87,4%, respectivamente.

Na parte intermediária, a disputa é mais apertada. Ypiranga-RS, Caxias, Amazonas, Ferroviária, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense estão separados por poucos pontos e ainda lutam diretamente pelas vagas restantes.

Chances de classificação da Série C

As probabilidades abaixo são do Chance de Gol e representam a projeção de classificação para a segunda fase:

  • Brusque: 100,0%
  • Internacional-SP: 97,6%
  • Guarani: 94,3%
  • Botafogo-PB: 93,4%
  • Paysandu: 87,4%
  • Ferroviária: 70,6%
  • Santa Cruz: 57,2%
  • Ypiranga-RS: 49,5%
  • Caxias: 28,5%
  • Amazonas: 27,8%
  • Maringá: 25,6%
  • Floresta: 21,9%
  • Figueirense: 20,2%
  • Maranhão: 16,5%
  • Ituano: 8,7%
  • Volta Redonda: 0,9%
  • Barra-SC: 0,0%
  • Itabaiana: 0,0%
  • Anápolis: 0,0%
  • Confiança: 0,0%

Fonte: Chance de Gol.

Tabela de classificação da Série C

  • 1º — Brusque: 30 pontos | 17 jogos | 9 vitórias | 3 empates | 5 derrotas
  • 2º — Inter de Limeira: 28 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 4 empates | 5 derrotas
  • 3º — Botafogo-PB: 27 pontos | 17 jogos | 8 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
  • 4º — Paysandu: 26 pontos | 16 jogos | 8 vitórias | 2 empates | 6 derrotas
  • 5º — Guarani: 26 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 5 empates | 4 derrotas
  • 6º — Santa Cruz: 25 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 4 empates | 6 derrotas
  • 7º — Ypiranga-RS: 24 pontos | 16 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 6 derrotas
  • 8º — Amazonas: 24 pontos | 17 jogos | 7 vitórias | 3 empates | 7 derrotas
  • 9º — Caxias: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 10º — Ferroviária: 24 pontos | 16 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 4 derrotas
  • 11º — Maringá: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 12º — Floresta: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 13º — Maranhão: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 14º — Figueirense: 24 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 15º — Ituano: 22 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
  • 16º — Volta Redonda: 21 pontos | 17 jogos | 6 vitórias | 3 empates | 8 derrotas
  • 17º — Barra-SC: 18 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
  • 18º — Itabaiana: 17 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 5 empates | 8 derrotas
  • 19º — Anápolis: 15 pontos | 17 jogos | 4 vitórias | 3 empates | 10 derrotas
  • 20º — Confiança: 13 pontos | 17 jogos | 3 vitórias | 4 empates | 10 derrotas

Resultados da 17ª rodada da Série C

  • Volta Redonda 1 x 0 Ituano
  • Amazonas 0 x 0 Botafogo-PB
  • Brusque 3 x 2 Inter de Limeira
  • Santa Cruz 0 x 1 Maranhão
  • Floresta 1 x 0 Anápolis
  • Caxias 1 x 2 Figueirense
  • Confiança 1 x 1 Maringá
  • Barra-SC 1 x 0 Itabaiana
  • Ferroviária x Paysandu — 17/08, às 20h
  • Guarani x Ypiranga-RS — 17/08, às 20h

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Classificação da Série C: tabela atualizada, resultados da 17ª rodada e próximos jogos
Classificação

Classificação da Série C: tabela atualizada, resultados da 17ª rodada e próximos jogos
Cristian de Souza lamenta novo tropeço do Santa Cruz como mandante na Série C e avalia estreia de reforços
Cobra Coral

Cristian de Souza lamenta novo tropeço do Santa Cruz como mandante na Série C e avalia estreia de reforços

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.