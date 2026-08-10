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Chances de acesso da Série C: veja tabela de classificação e resultados da 16ª rodada

16ª rodada teve confrontos importantes na briga pelas primeiras posições; Santa empatou com o Botafogo-PB, enquanto o Ypiranga-RS goleou o Floresta

Por Thiago Seabra Publicado em 10/08/2026 às 9:03 | Atualizado em 10/08/2026 às 16:01
Santa Cruz 0x1 Figueirense, na Arena de Pernambuco, o duelo foi válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Santa Cruz 0x1 Figueirense, na Arena de Pernambuco, o duelo foi válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A disputa pelas oito vagas na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro chega à reta final com diferentes cenários entre os clubes. Após os jogos já realizados pela 16ª rodada, o Santa Cruz aparece dentro do G-8, enquanto outras equipes ainda entram em campo para completar a rodada.

De acordo com a projeção do site Chance de Gol, o Brusque aparece com a maior probabilidade de classificação, com 99,3%. Guarani, Botafogo-PB, Santa Cruz e Internacional-SP também têm índices elevados na projeção.

Chances de classificação da Série C

As probabilidades abaixo são as projeções do site Chance de Gol para a classificação à segunda fase da Série C:

  • 1º - Brusque: 99,3%
  • 2º - Guarani: 98,2%
  • 3º - Botafogo-PB: 91,7%
  • 4º - Internacional-SP: 86,5%
  • 5º - Santa Cruz: 87,0%
  • 6º - Paysandu: 74,0%
  • 7º - Maringá: 75,9%
  • 8º - Ferroviária: 72,1%
  • 9º - Ypiranga-RS: 21,6%
  • 10º - Caxias: 31,4%
  • 11º - Floresta: 32,9%
  • 12º - Amazonas: 9,8%
  • 13º - Figueirense: 9,0%
  • 14º - Ituano: 6,3%
  • 15º - Volta Redonda: 2,9%
  • 16º - Maranhão: 0,4%
  • 17º - Itabaiana: 0,5%
  • 18º - Barra-SC: 0,7%
  • 19º - Anápolis: 0,0%
  • 20º - Confiança: 0,0%

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Tabela de classificação da Série C

  • 1º - Inter de Limeira: 28 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 4 derrotas
  • 2º - Brusque: 27 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 3 empates - 5 derrotas
  • 3º - Botafogo-PB: 26 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 2 empates - 6 derrotas
  • 4º - Guarani: 26 pontos - 15 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 3 derrotas
  • 5º - Santa Cruz: 25 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 4 empates - 5 derrotas
  • 6º - Ypiranga-RS: 24 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 3 empates - 6 derrotas
  • 7º - Caxias: 24 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 6 empates - 4 derrotas
  • 8º - Ferroviária: 24 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 6 empates - 4 derrotas
  • 9º - Paysandu: 23 pontos - 15 partidas - 7 vitórias - 2 empates - 6 derrotas
  • 10º - Amazonas: 23 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 2 empates - 7 derrotas
  • 11º - Maringá: 23 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 5 derrotas
  • 12º - Ituano: 22 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 6 derrotas
  • 13º - Floresta: 21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 14º - Maranhão: 21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 15º - Figueirense: 21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas
  • 16º - Volta Redonda: 18 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 8 derrotas
  • 17º - Itabaiana: 17 pontos - 16 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 7 derrotas
  • 18º - Barra-SC: 15 pontos - 16 partidas - 3 vitórias - 6 empates - 7 derrotas
  • 19º - Anápolis: 12 pontos - 15 partidas - 3 vitórias - 3 empates - 9 derrotas
  • 20º - Confiança: 12 pontos - 15 partidas - 3 vitórias - 3 empates - 9 derrotas

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Resultados da 16ª rodada da Série C

A 16ª rodada teve confrontos importantes na briga pelas primeiras posições. O Santa Cruz empatou por 2 a 2 com o Botafogo-PB, enquanto o Ypiranga-RS goleou o Floresta por 4 a 1.

  • Figueirense 2 x 2 Ferroviária
  • Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz
  • Inter de Limeira 2 x 0 Volta Redonda
  • Ituano 2 x 0 Barra-SC
  • Maringá 3 x 0 Amazonas
  • Ypiranga-RS 4 x 1 Floresta
  • Itabaiana 0 x 2 Caxias
  • Maranhão 2 x 1 Brusque
  • Anápolis x Guarani — 10/08, às 20h
  • Paysandu x Confiança — 10/08, às 20h

Próximos jogos da Série C

A 17ª rodada começa no próximo sábado (15) e terá partidas importantes para a definição do G-8. O Santa Cruz recebe o Maranhão, enquanto o Botafogo-PB visita o Amazonas.

  • Volta Redonda x Ituano — 15/08, às 17h
  • Amazonas x Botafogo-PB — 15/08, às 17h
  • Brusque x Inter de Limeira — 15/08, às 19h30
  • Santa Cruz x Maranhão — 15/08, às 19h30
  • Floresta x Anápolis — 16/08, às 16h
  • Caxias x Figueirense — 16/08, às 16h
  • Confiança x Maringá — 16/08, às 18h30
  • Barra-SC x Itabaiana — 16/08, às 18h30
  • Ferroviária x Paysandu — 17/08, às 20h
  • Guarani x Ypiranga-RS — 17/08, às 20h

Como está a briga pelo G-8?

A diferença entre os clubes que estão na zona de classificação e os primeiros times fora do grupo mantém a disputa aberta. O Santa Cruz, quinto colocado com 25 pontos, está quatro pontos à frente do Ypiranga-RS, que aparece em nono.

Com apenas duas rodadas restantes para parte das equipes, cada resultado pode alterar significativamente a composição do G-8. As projeções do Chance de Gol colocam Brusque, Guarani, Botafogo-PB, Internacional-SP, Santa Cruz, Maringá, Paysandu e Ferroviária entre os clubes com maiores probabilidades de classificação.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.