Chances de acesso da Série C: veja tabela de classificação e resultados da 16ª rodada

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16ª rodada teve confrontos importantes na briga pelas primeiras posições; Santa empatou com o Botafogo-PB, enquanto o Ypiranga-RS goleou o Floresta

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A disputa pelas oito vagas na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro chega à reta final com diferentes cenários entre os clubes. Após os jogos já realizados pela 16ª rodada, o Santa Cruz aparece dentro do G-8, enquanto outras equipes ainda entram em campo para completar a rodada.

De acordo com a projeção do site Chance de Gol, o Brusque aparece com a maior probabilidade de classificação, com 99,3%. Guarani, Botafogo-PB, Santa Cruz e Internacional-SP também têm índices elevados na projeção.

Chances de classificação da Série C

As probabilidades abaixo são as projeções do site Chance de Gol para a classificação à segunda fase da Série C:

1º - Brusque: 99,3%

99,3% 2º - Guarani: 98,2%

98,2% 3º - Botafogo-PB: 91,7%

91,7% 4º - Internacional-SP: 86,5%

86,5% 5º - Santa Cruz: 87,0%

87,0% 6º - Paysandu: 74,0%

74,0% 7º - Maringá: 75,9%

75,9% 8º - Ferroviária: 72,1%

72,1% 9º - Ypiranga-RS: 21,6%

21,6% 10º - Caxias: 31,4%

31,4% 11º - Floresta: 32,9%

32,9% 12º - Amazonas: 9,8%

9,8% 13º - Figueirense: 9,0%

9,0% 14º - Ituano: 6,3%

6,3% 15º - Volta Redonda: 2,9%

2,9% 16º - Maranhão: 0,4%

0,4% 17º - Itabaiana: 0,5%

0,5% 18º - Barra-SC: 0,7%

0,7% 19º - Anápolis: 0,0%

0,0% 20º - Confiança: 0,0%

Tabela de classificação da Série C

1º - Inter de Limeira: 28 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 4 derrotas

2º - Brusque: 27 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 3 empates - 5 derrotas

3º - Botafogo-PB: 26 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 2 empates - 6 derrotas

4º - Guarani: 26 pontos - 15 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 3 derrotas

5º - Santa Cruz: 25 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 4 empates - 5 derrotas

6º - Ypiranga-RS: 24 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 3 empates - 6 derrotas

7º - Caxias: 24 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 6 empates - 4 derrotas

8º - Ferroviária: 24 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 6 empates - 4 derrotas

9º - Paysandu: 23 pontos - 15 partidas - 7 vitórias - 2 empates - 6 derrotas

23 pontos - 15 partidas - 7 vitórias - 2 empates - 6 derrotas 10º - Amazonas: 23 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 2 empates - 7 derrotas

23 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 2 empates - 7 derrotas 11º - Maringá: 23 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 5 derrotas

23 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 5 derrotas 12º - Ituano: 22 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 6 derrotas

22 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 4 empates - 6 derrotas 13º - Floresta: 21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas

21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas 14º - Maranhão: 21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas

21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas 15º - Figueirense: 21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas

21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas 16º - Volta Redonda: 18 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 8 derrotas

18 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 8 derrotas 17º - Itabaiana: 17 pontos - 16 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 7 derrotas

17 pontos - 16 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 7 derrotas 18º - Barra-SC: 15 pontos - 16 partidas - 3 vitórias - 6 empates - 7 derrotas

15 pontos - 16 partidas - 3 vitórias - 6 empates - 7 derrotas 19º - Anápolis: 12 pontos - 15 partidas - 3 vitórias - 3 empates - 9 derrotas

12 pontos - 15 partidas - 3 vitórias - 3 empates - 9 derrotas 20º - Confiança: 12 pontos - 15 partidas - 3 vitórias - 3 empates - 9 derrotas

Resultados da 16ª rodada da Série C

A 16ª rodada teve confrontos importantes na briga pelas primeiras posições. O Santa Cruz empatou por 2 a 2 com o Botafogo-PB, enquanto o Ypiranga-RS goleou o Floresta por 4 a 1.

Figueirense 2 x 2 Ferroviária

Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz

Inter de Limeira 2 x 0 Volta Redonda

Ituano 2 x 0 Barra-SC

Maringá 3 x 0 Amazonas

Ypiranga-RS 4 x 1 Floresta

Itabaiana 0 x 2 Caxias

Maranhão 2 x 1 Brusque

Anápolis x Guarani — 10/08, às 20h

— 10/08, às 20h Paysandu x Confiança — 10/08, às 20h

Próximos jogos da Série C

A 17ª rodada começa no próximo sábado (15) e terá partidas importantes para a definição do G-8. O Santa Cruz recebe o Maranhão, enquanto o Botafogo-PB visita o Amazonas.

Volta Redonda x Ituano — 15/08, às 17h

— 15/08, às 17h Amazonas x Botafogo-PB — 15/08, às 17h

— 15/08, às 17h Brusque x Inter de Limeira — 15/08, às 19h30

— 15/08, às 19h30 Santa Cruz x Maranhão — 15/08, às 19h30

— 15/08, às 19h30 Floresta x Anápolis — 16/08, às 16h

— 16/08, às 16h Caxias x Figueirense — 16/08, às 16h

— 16/08, às 16h Confiança x Maringá — 16/08, às 18h30

— 16/08, às 18h30 Barra-SC x Itabaiana — 16/08, às 18h30

— 16/08, às 18h30 Ferroviária x Paysandu — 17/08, às 20h

— 17/08, às 20h Guarani x Ypiranga-RS — 17/08, às 20h

Como está a briga pelo G-8?

A diferença entre os clubes que estão na zona de classificação e os primeiros times fora do grupo mantém a disputa aberta. O Santa Cruz, quinto colocado com 25 pontos, está quatro pontos à frente do Ypiranga-RS, que aparece em nono.

Com apenas duas rodadas restantes para parte das equipes, cada resultado pode alterar significativamente a composição do G-8. As projeções do Chance de Gol colocam Brusque, Guarani, Botafogo-PB, Internacional-SP, Santa Cruz, Maringá, Paysandu e Ferroviária entre os clubes com maiores probabilidades de classificação.