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Serie C |

Tabela da Série C 2026: classificação atualizada, resultados e próximos jogos

Brusque lidera a competição, enquanto o Santa Cruz desperdiça a oportunidade de assumir a ponta após derrota na Arena de Pernambuco

Por Thiago Seabra Publicado em 27/07/2026 às 8:29
Lance do jogo entre Santa Cruz x Figueirense na Arena de Pernambuco
Lance do jogo entre Santa Cruz x Figueirense na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

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A Série C do Campeonato Brasileiro entra em sua reta decisiva na primeira fase, com a disputa pelas vagas no Quadrangular Final cada vez mais equilibrada. Após os primeiros jogos da 15ª rodada, o Brusque aparece na liderança com 27 pontos, enquanto o Santa Cruz perdeu a oportunidade de assumir a primeira colocação.

Neste sábado (25), o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo Figueirense, na Arena de Pernambuco, e permaneceu com 24 pontos, caindo para a quarta posição. Além de desperdiçar a chance de liderar a competição, a equipe pernambucana também deixou de encaminhar a classificação para a próxima fase.

A rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (27), com os confrontos entre Guarani x Inter de Limeira e Floresta x Maringá, que podem provocar mudanças na parte de cima da tabela.

Como funciona a Série C?

Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único. Ao fim das 19 rodadas, os oito primeiros colocados avançam para o Quadrangular Final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série D.

Na segunda fase, os oito classificados são divididos em dois grupos com quatro equipes. Os clubes disputam partidas de ida e volta dentro de cada chave, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Os líderes de cada grupo avançam para a decisão do título da Série C.

Tabela de classificação da Série C

Pos. Clube Pts J V E D
Brusque 27 15 8 3 4
Botafogo-PB 25 15 8 1 6
Inter de Limeira 25 14 7 4 3
Santa Cruz 24 15 7 3 5
Paysandu 23 15 7 2 6
Guarani 23 14 6 5 3
Ferroviária 23 15 6 5 4
Maringá 22 14 6 4 4
Ypiranga-RS 21 15 6 3 6
10º Caxias 21 15 5 6 4
11º Amazonas 20 15 6 2 7
12º Floresta 20 14 5 5 4
13º Figueirense 20 15 5 5 5
14º Ituano 19 15 5 4 6
15º Volta Redonda 18 15 5 3 7
16º Maranhão 18 15 4 6 5
17º Itabaiana 17 15 4 5 6
18º Barra-SC 15 15 3 6 6
19º Anápolis 12 15 3 3 9
20º Confiança 12 15 3 3 9

Resultados da 15ª rodada

  • Ferroviária 0 x 0 Maranhão
  • Santa Cruz 0 x 1 Figueirense
  • Confiança 1 x 1 Itabaiana
  • Volta Redonda 1 x 4 Anápolis
  • Brusque 1 x 0 Ituano
  • Ypiranga-RS 1 x 0 Barra-SC
  • Caxias 1 x 2 Botafogo-PB
  • Amazonas 2 x 1 Paysandu
  • Guarani x Inter de Limeira — 27/07, às 20h
  • Floresta x Maringá — 27/07, às 20h

Próximos jogos da 16ª rodada

  • Figueirense x Ferroviária — 08/08, às 17h
  • Botafogo-PB x Santa Cruz — 08/08, às 17h
  • Inter de Limeira x Volta Redonda — 08/08, às 19h30
  • Ituano x Barra-SC — 08/08, às 19h30
  • Maringá x Amazonas — 09/08, às 16h
  • Ypiranga-RS x Floresta — 09/08, às 16h
  • Itabaiana x Caxias — 09/08, às 18h30
  • Maranhão x Brusque — 09/08, às 18h30
  • Anápolis x Guarani — 10/08, às 20h
  • Paysandu x Confiança — 10/08, às 20h

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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