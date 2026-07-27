Tabela da Série C 2026: classificação atualizada, resultados e próximos jogos
Brusque lidera a competição, enquanto o Santa Cruz desperdiça a oportunidade de assumir a ponta após derrota na Arena de Pernambuco
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A Série C do Campeonato Brasileiro entra em sua reta decisiva na primeira fase, com a disputa pelas vagas no Quadrangular Final cada vez mais equilibrada. Após os primeiros jogos da 15ª rodada, o Brusque aparece na liderança com 27 pontos, enquanto o Santa Cruz perdeu a oportunidade de assumir a primeira colocação.
Neste sábado (25), o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo Figueirense, na Arena de Pernambuco, e permaneceu com 24 pontos, caindo para a quarta posição. Além de desperdiçar a chance de liderar a competição, a equipe pernambucana também deixou de encaminhar a classificação para a próxima fase.
A rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (27), com os confrontos entre Guarani x Inter de Limeira e Floresta x Maringá, que podem provocar mudanças na parte de cima da tabela.
Como funciona a Série C?
Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único. Ao fim das 19 rodadas, os oito primeiros colocados avançam para o Quadrangular Final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série D.
Na segunda fase, os oito classificados são divididos em dois grupos com quatro equipes. Os clubes disputam partidas de ida e volta dentro de cada chave, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Os líderes de cada grupo avançam para a decisão do título da Série C.
Tabela de classificação da Série C
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|1º
|Brusque
|27
|15
|8
|3
|4
|2º
|Botafogo-PB
|25
|15
|8
|1
|6
|3º
|Inter de Limeira
|25
|14
|7
|4
|3
|4º
|Santa Cruz
|24
|15
|7
|3
|5
|5º
|Paysandu
|23
|15
|7
|2
|6
|6º
|Guarani
|23
|14
|6
|5
|3
|7º
|Ferroviária
|23
|15
|6
|5
|4
|8º
|Maringá
|22
|14
|6
|4
|4
|9º
|Ypiranga-RS
|21
|15
|6
|3
|6
|10º
|Caxias
|21
|15
|5
|6
|4
|11º
|Amazonas
|20
|15
|6
|2
|7
|12º
|Floresta
|20
|14
|5
|5
|4
|13º
|Figueirense
|20
|15
|5
|5
|5
|14º
|Ituano
|19
|15
|5
|4
|6
|15º
|Volta Redonda
|18
|15
|5
|3
|7
|16º
|Maranhão
|18
|15
|4
|6
|5
|17º
|Itabaiana
|17
|15
|4
|5
|6
|18º
|Barra-SC
|15
|15
|3
|6
|6
|19º
|Anápolis
|12
|15
|3
|3
|9
|20º
|Confiança
|12
|15
|3
|3
|9
Resultados da 15ª rodada
- Ferroviária 0 x 0 Maranhão
- Santa Cruz 0 x 1 Figueirense
- Confiança 1 x 1 Itabaiana
- Volta Redonda 1 x 4 Anápolis
- Brusque 1 x 0 Ituano
- Ypiranga-RS 1 x 0 Barra-SC
- Caxias 1 x 2 Botafogo-PB
- Amazonas 2 x 1 Paysandu
- Guarani x Inter de Limeira — 27/07, às 20h
- Floresta x Maringá — 27/07, às 20h
Próximos jogos da 16ª rodada
- Figueirense x Ferroviária — 08/08, às 17h
- Botafogo-PB x Santa Cruz — 08/08, às 17h
- Inter de Limeira x Volta Redonda — 08/08, às 19h30
- Ituano x Barra-SC — 08/08, às 19h30
- Maringá x Amazonas — 09/08, às 16h
- Ypiranga-RS x Floresta — 09/08, às 16h
- Itabaiana x Caxias — 09/08, às 18h30
- Maranhão x Brusque — 09/08, às 18h30
- Anápolis x Guarani — 10/08, às 20h
- Paysandu x Confiança — 10/08, às 20h