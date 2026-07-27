Quadrangular da Série C: veja como ficaria o grupo do Santa Cruz neste momento
Com o Tricolor na quarta colocação, confira como ficariam os grupos do Quadrangular Final caso a primeira fase terminasse hoje, nesta segunda-feira
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O Santa Cruz segue dentro da zona de classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a atual tabela, o Tricolor ocupa a 4ª colocação, com 24 pontos, e já teria um grupo definido caso a primeira fase terminasse neste momento.
Na 15ª rodada, o Santa Cruz perdeu por 1 a 0 para o Figueirense, na Arena de Pernambuco, desperdiçando a oportunidade de assumir a liderança da competição. Apesar do resultado, a equipe segue no G-8 e depende apenas de si para avançar ao Quadrangular Final.
A rodada, no entanto, ainda será encerrada nesta segunda-feira (27), com os confrontos entre Guarani x Inter de Limeira e Floresta x Maringá. Os resultados podem alterar a classificação e, consequentemente, a composição dos grupos da próxima fase.
Classificação atual do G-8 na Série C
|Posição
|Clube
|Pontos
|1º
|Brusque
|27
|2º
|Botafogo-PB
|25
|3º
|Inter de Limeira
|25
|4º
|Santa Cruz
|24
|5º
|Paysandu
|23
|6º
|Guarani
|23
|7º
|Ferroviária
|23
|8º
|Maringá
|22
Como funciona a segunda fase da Série C?
Os oito primeiros colocados da primeira fase avançam para o Quadrangular Final. As equipes são divididas em dois grupos com quatro integrantes.
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O regulamento determina que uma chave seja formada pelo 1º, 4º, 5º e 8º colocados, enquanto a outra reúne o 2º, 3º, 6º e 7º colocados.
Os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro de cada grupo. Ao fim das seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada chave conquistam o acesso à Série B, enquanto os líderes disputam a final da Série C.
Na primeira fase, os dois últimos colocados são rebaixados para a Série D.
Como seria o grupo do Santa Cruz hoje?
Com o Santa Cruz ocupando a 4ª posição, o Tricolor estaria no grupo formado pelo 1º, 4º, 5º e 8º colocados.
Dessa forma, a chave seria composta por:
- Brusque (1º)
- Santa Cruz (4º)
- Paysandu (5º)
- Maringá (8º)
Como ficaria o outro grupo?
Pela classificação atual, a segunda chave do Quadrangular Final teria:
- Botafogo-PB (2º)
- Inter de Limeira (3º)
- Guarani (6º)
- Ferroviária (7º)
Vale lembrar que essa formação é provisória e poderá sofrer alterações até o fim da primeira fase, já que ainda restam partidas da 15ª rodada e mais quatro rodadas para o encerramento da fase classificatória.