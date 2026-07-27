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Quadrangular da Série C: veja como ficaria o grupo do Santa Cruz neste momento

Com o Tricolor na quarta colocação, confira como ficariam os grupos do Quadrangular Final caso a primeira fase terminasse hoje, nesta segunda-feira

Por Thiago Seabra Publicado em 27/07/2026 às 11:50
Everaldo, atacante do Santa Cruz
Everaldo, atacante do Santa Cruz - Paulo Paiva/FPF

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O Santa Cruz segue dentro da zona de classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a atual tabela, o Tricolor ocupa a 4ª colocação, com 24 pontos, e já teria um grupo definido caso a primeira fase terminasse neste momento.

Na 15ª rodada, o Santa Cruz perdeu por 1 a 0 para o Figueirense, na Arena de Pernambuco, desperdiçando a oportunidade de assumir a liderança da competição. Apesar do resultado, a equipe segue no G-8 e depende apenas de si para avançar ao Quadrangular Final.

A rodada, no entanto, ainda será encerrada nesta segunda-feira (27), com os confrontos entre Guarani x Inter de Limeira e Floresta x Maringá. Os resultados podem alterar a classificação e, consequentemente, a composição dos grupos da próxima fase.

Classificação atual do G-8 na Série C

Posição Clube Pontos
Brusque 27
Botafogo-PB 25
Inter de Limeira 25
Santa Cruz 24
Paysandu 23
Guarani 23
Ferroviária 23
Maringá 22

Como funciona a segunda fase da Série C?

Os oito primeiros colocados da primeira fase avançam para o Quadrangular Final. As equipes são divididas em dois grupos com quatro integrantes.

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O regulamento determina que uma chave seja formada pelo 1º, 4º, 5º e 8º colocados, enquanto a outra reúne o 2º, 3º, 6º e 7º colocados.

Os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro de cada grupo. Ao fim das seis rodadas, os dois primeiros colocados de cada chave conquistam o acesso à Série B, enquanto os líderes disputam a final da Série C.

Na primeira fase, os dois últimos colocados são rebaixados para a Série D.

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Como seria o grupo do Santa Cruz hoje?

Com o Santa Cruz ocupando a 4ª posição, o Tricolor estaria no grupo formado pelo 1º, 4º, 5º e 8º colocados.

Dessa forma, a chave seria composta por:

  • Brusque (1º)
  • Santa Cruz (4º)
  • Paysandu (5º)
  • Maringá (8º)

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Como ficaria o outro grupo?

Pela classificação atual, a segunda chave do Quadrangular Final teria:

  • Botafogo-PB (2º)
  • Inter de Limeira (3º)
  • Guarani (6º)
  • Ferroviária (7º)

Vale lembrar que essa formação é provisória e poderá sofrer alterações até o fim da primeira fase, já que ainda restam partidas da 15ª rodada e mais quatro rodadas para o encerramento da fase classificatória.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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