Santa Cruz lidera chances de classificação; Veja as probabilidades atualizadas da Série C
Cobra Coral aumenta as chances de classificação após vitória e fica muito perto de confirmar vaga na segunda fase, segundo o Chance de Gol
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A reta final da primeira fase da Série C está cada vez mais favorável ao Santa Cruz. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Barra-SC, fora de casa, a Cobra Coral deu mais um passo rumo à classificação e subiu nas projeções do Chance de Gol.
Apesar de não estar na liderança da tabela da terceira divisão, o Tricolor do Arruda aparece como o principal candidato a garantir vaga na segunda fase. Segundo o levantamento, o Santa Cruz agora tem 96,0% de chances de classificação, seguido do Brusque (94,2%), Guarani (90,9%), Inter de Limeira (87,8%), Ferroviária (85,3%) e Paysandu (83,7%).
Santa Cruz amplia vantagem na briga pelo G-8
Antes de vencer o Barra-SC por 2 a 1, fora de casa, o Santa Cruz tinha pouco mais de 80% de chances de classificação. Com o resultado, a equipe coral chegou aos 24 pontos e viu sua probabilidade saltar para 96,0%, ficando muito próxima de confirmar matematicamente a vaga na segunda fase.
A disputa pelas últimas posições do G-8, porém, segue equilibrada. Botafogo-PB, Maringá, Ferroviária e Caxias continuam bem posicionados, enquanto Floresta, Volta Redonda, Ituano e Ypiranga-RS ainda mantêm chances de entrar na zona de classificação.
Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)
- Santa Cruz – 96,0%
- Brusque – 94,2%
- Guarani – 90,9%
- Inter de Limeira – 87,8%
- Ferroviária – 85,3%
- Paysandu – 83,7%
- Maringá – 71,8%
- Botafogo-PB – 61,1%
- Caxias – 55,5%
- Floresta – 37,7%
- Volta Redonda – 12,4%
- Ituano – 7,3%
- Ypiranga-RS – 6,8%
- Barra-SC – 4,2%
- Amazonas – 3,3%
- Figueirense – 0,7%
- Itabaiana – 0,8%
- Maranhão – 0,4%
- Confiança – quase 0%
- Anápolis – quase 0%
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Classificação da Série C
- Inter de Limeira – 25 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Brusque – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
- Santa Cruz – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
- Paysandu – 23 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
- Guarani – 23 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
- Botafogo-PB – 22 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
- Maringá – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ferroviária – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Caxias – 21 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
- Floresta – 20 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- Ituano – 19 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Ypiranga-RS – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Volta Redonda – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Amazonas – 17 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
- Maranhão – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Figueirense – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Itabaiana – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Barra-SC – 15 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Confiança – 11 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 9 derrotas
- Anápolis – 9 pontos – 14 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
- Verde: Zona de classificação para a segunda fase.
- Vermelho: Zona de rebaixamento para a Série D.
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Resultados da 14ª rodada
- Caxias 0 x 0 Floresta
- Inter de Limeira 1 x 0 Amazonas
- Barra-SC 1 x 2 Santa Cruz
- Ituano 1 x 3 Ferroviária
- Maranhão 2 x 1 Ypiranga-RS
- Anápolis 0 x 1 Maringá
- Paysandu 3 x 2 Guarani
- Botafogo-PB 2 x 0 Confiança
- Itabaiana 1 x 0 Brusque
- Figueirense 0 x 0 Volta Redonda
Próximos jogos da 15ª rodada
Sábado (25/07)
- Ferroviária x Maranhão – 17h
- Santa Cruz x Figueirense – 17h
- Confiança x Itabaiana – 18h30
- Volta Redonda x Anápolis – 19h
Domingo (26/07)
- Brusque x Ituano – 16h
- Ypiranga-RS x Barra-SC – 16h
- Caxias x Botafogo-PB – 18h30
- Amazonas x Paysandu – 20h30
Segunda-feira (27/07)
- Guarani x Inter de Limeira – 20h
- Floresta x Maringá – 20h
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