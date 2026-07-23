Santa Cruz lidera chances de classificação; Veja as probabilidades atualizadas da Série C

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Cobra Coral aumenta as chances de classificação após vitória e fica muito perto de confirmar vaga na segunda fase, segundo o Chance de Gol

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A reta final da primeira fase da Série C está cada vez mais favorável ao Santa Cruz. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Barra-SC, fora de casa, a Cobra Coral deu mais um passo rumo à classificação e subiu nas projeções do Chance de Gol.

Apesar de não estar na liderança da tabela da terceira divisão, o Tricolor do Arruda aparece como o principal candidato a garantir vaga na segunda fase. Segundo o levantamento, o Santa Cruz agora tem 96,0% de chances de classificação, seguido do Brusque (94,2%), Guarani (90,9%), Inter de Limeira (87,8%), Ferroviária (85,3%) e Paysandu (83,7%).

Santa Cruz amplia vantagem na briga pelo G-8

Antes de vencer o Barra-SC por 2 a 1, fora de casa, o Santa Cruz tinha pouco mais de 80% de chances de classificação. Com o resultado, a equipe coral chegou aos 24 pontos e viu sua probabilidade saltar para 96,0%, ficando muito próxima de confirmar matematicamente a vaga na segunda fase.

A disputa pelas últimas posições do G-8, porém, segue equilibrada. Botafogo-PB, Maringá, Ferroviária e Caxias continuam bem posicionados, enquanto Floresta, Volta Redonda, Ituano e Ypiranga-RS ainda mantêm chances de entrar na zona de classificação.

Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)

Santa Cruz – 96,0%



Brusque – 94,2%



Guarani – 90,9%



Inter de Limeira – 87,8%



Ferroviária – 85,3%



Paysandu – 83,7%



Maringá – 71,8%



Botafogo-PB – 61,1%



Caxias – 55,5%



Floresta – 37,7%



Volta Redonda – 12,4%



Ituano – 7,3%



Ypiranga-RS – 6,8%



Barra-SC – 4,2%



Amazonas – 3,3%



Figueirense – 0,7%



Itabaiana – 0,8%



Maranhão – 0,4%



Confiança – quase 0%



Anápolis – quase 0%

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Classificação da Série C

Inter de Limeira – 25 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Brusque – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas

Santa Cruz – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas

Paysandu – 23 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 5 derrotas

Guarani – 23 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 3 derrotas

Botafogo-PB – 22 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 1 empate – 6 derrotas

Maringá – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Ferroviária – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Caxias – 21 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 3 derrotas

Floresta – 20 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Ituano – 19 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Ypiranga-RS – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Volta Redonda – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Amazonas – 17 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 7 derrotas

Maranhão – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Figueirense – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Itabaiana – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

Barra-SC – 15 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Confiança – 11 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 9 derrotas

Anápolis – 9 pontos – 14 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 9 derrotas

Verde: Zona de classificação para a segunda fase.



Vermelho: Zona de rebaixamento para a Série D.

Resultados da 14ª rodada

Caxias 0 x 0 Floresta



Inter de Limeira 1 x 0 Amazonas



Barra-SC 1 x 2 Santa Cruz



Ituano 1 x 3 Ferroviária



Maranhão 2 x 1 Ypiranga-RS



Anápolis 0 x 1 Maringá



Paysandu 3 x 2 Guarani



Botafogo-PB 2 x 0 Confiança



Itabaiana 1 x 0 Brusque



Figueirense 0 x 0 Volta Redonda

Próximos jogos da 15ª rodada



Sábado (25/07)



Ferroviária x Maranhão – 17h



Santa Cruz x Figueirense – 17h



Confiança x Itabaiana – 18h30



Volta Redonda x Anápolis – 19h



Domingo (26/07)



Brusque x Ituano – 16h



Ypiranga-RS x Barra-SC – 16h



Caxias x Botafogo-PB – 18h30



Amazonas x Paysandu – 20h30



Segunda-feira (27/07)



Guarani x Inter de Limeira – 20h



Floresta x Maringá – 20h

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