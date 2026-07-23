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Santa Cruz lidera chances de classificação; Veja as probabilidades atualizadas da Série C

Cobra Coral aumenta as chances de classificação após vitória e fica muito perto de confirmar vaga na segunda fase, segundo o Chance de Gol

Por Lucas Valle Publicado em 23/07/2026 às 13:38 | Atualizado em 23/07/2026 às 13:47
- JAILTON JR/JC IMAGEM

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A reta final da primeira fase da Série C está cada vez mais favorável ao Santa Cruz. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Barra-SC, fora de casa, a Cobra Coral deu mais um passo rumo à classificação e subiu nas projeções do Chance de Gol.

Apesar de não estar na liderança da tabela da terceira divisão, o Tricolor do Arruda aparece como o principal candidato a garantir vaga na segunda fase. Segundo o levantamento, o Santa Cruz agora tem 96,0% de chances de classificação, seguido do Brusque (94,2%), Guarani (90,9%), Inter de Limeira (87,8%), Ferroviária (85,3%) e Paysandu (83,7%).

Santa Cruz amplia vantagem na briga pelo G-8

Antes de vencer o Barra-SC por 2 a 1, fora de casa, o Santa Cruz tinha pouco mais de 80% de chances de classificação. Com o resultado, a equipe coral chegou aos 24 pontos e viu sua probabilidade saltar para 96,0%, ficando muito próxima de confirmar matematicamente a vaga na segunda fase.

A disputa pelas últimas posições do G-8, porém, segue equilibrada. Botafogo-PB, Maringá, Ferroviária e Caxias continuam bem posicionados, enquanto Floresta, Volta Redonda, Ituano e Ypiranga-RS ainda mantêm chances de entrar na zona de classificação.

Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)

  • Santa Cruz – 96,0%
  • Brusque – 94,2%
  • Guarani – 90,9%
  • Inter de Limeira – 87,8%
  • Ferroviária – 85,3%
  • Paysandu – 83,7%
  • Maringá – 71,8%
  • Botafogo-PB – 61,1%
  • Caxias – 55,5%
  • Floresta – 37,7%
  • Volta Redonda – 12,4%
  • Ituano – 7,3%
  • Ypiranga-RS – 6,8%
  • Barra-SC – 4,2%
  • Amazonas – 3,3%
  • Figueirense – 0,7%
  • Itabaiana – 0,8%
  • Maranhão – 0,4%
  • Confiança – quase 0%
  • Anápolis – quase 0%

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Classificação da Série C

  1. Inter de Limeira – 25 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  2. Brusque – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
  3. Santa Cruz – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
  4. Paysandu – 23 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
  5. Guarani – 23 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
  6. Botafogo-PB – 22 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
  7. Maringá – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  8. Ferroviária – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  9. Caxias – 21 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
  10. Floresta – 20 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  11. Ituano – 19 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  12. Ypiranga-RS – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
  13. Volta Redonda – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
  14. Amazonas – 17 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
  15. Maranhão – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  16. Figueirense – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  17. Itabaiana – 16 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  18. Barra-SC – 15 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  19. Confiança – 11 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 9 derrotas
  20. Anápolis – 9 pontos – 14 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
  • Verde: Zona de classificação para a segunda fase.
  • Vermelho: Zona de rebaixamento para a Série D.

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Resultados da 14ª rodada

  • Caxias 0 x 0 Floresta
  • Inter de Limeira 1 x 0 Amazonas
  • Barra-SC 1 x 2 Santa Cruz
  • Ituano 1 x 3 Ferroviária
  • Maranhão 2 x 1 Ypiranga-RS
  • Anápolis 0 x 1 Maringá
  • Paysandu 3 x 2 Guarani
  • Botafogo-PB 2 x 0 Confiança
  • Itabaiana 1 x 0 Brusque 
  • Figueirense 0 x 0 Volta Redonda

Próximos jogos da 15ª rodada

Sábado (25/07)

  • Ferroviária x Maranhão – 17h
  • Santa Cruz x Figueirense – 17h
  • Confiança x Itabaiana – 18h30
  • Volta Redonda x Anápolis – 19h

Domingo (26/07)

  • Brusque x Ituano – 16h
  • Ypiranga-RS x Barra-SC – 16h
  • Caxias x Botafogo-PB – 18h30
  • Amazonas x Paysandu – 20h30

Segunda-feira (27/07)

  • Guarani x Inter de Limeira – 20h
  • Floresta x Maringá – 20h

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