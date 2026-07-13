fechar
Serie C |

Santa Cruz amplia chances de classificação; veja as probabilidades da Série C

A cinco rodadas do fim da primeira fase, as chances de classificação para a segunda fase da Série C começam a ficar mais claras

Por Lucas Valle Publicado em 13/07/2026 às 13:37 | Atualizado em 13/07/2026 às 13:39
O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro.
O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Segundo as projeções atualizadas do Chance de Gol, a disputa por uma vaga na segunda fase da Série C segue bastante equilibrada após a 14ª rodada. Restando cinco jogos para o encerramento da primeira fase, a briga pelas oito vagas continua aberta, embora algumas equipes já tenham encaminhado a classificação.

O Brusque aparece como o clube mais próximo de confirmar a vaga, com 98,3% de probabilidade de classificação. Logo atrás vêm Guarani (96,2%), Santa Cruz (80,4%), Inter de Limeira (79,7%) e Caxias (64,5%). Paysandu, Ferroviária, Maringá e Botafogo-PB completam o grupo dos principais candidatos ao G-8.

Santa Cruz amplia chances de classificação

Entre os pernambucanos, o Santa Cruz foi um dos grandes beneficiados da rodada. Após vencer o Barra-SC por 2 a 1, fora de casa, a Cobra Coral chegou aos 24 pontos e viu suas chances de classificação crescerem de 77,0% para 80,4%, mantendo-se entre os quatro primeiros colocados da competição.

Apesar da boa vantagem do Tricolor, a disputa segue bastante acirrada pelas últimas vagas do G-8. Botafogo-PB, Maringá, Ferroviária e Floresta seguem separados por poucos pontos, enquanto Ituano, Amazonas e Ypiranga-RS ainda mantêm chances matemáticas de classificação.

Entre no canal do WhatsApp do Santa Cruz!

Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)

  • Brusque – 98,3%
  • Guarani – 96,2%
  • Santa Cruz – 80,4%
  • Inter de Limeira – 79,7%
  • Caxias – 64,5%
  • Paysandu – 71,2%
  • Ferroviária – 60,7%
  • Maringá – 55,6%
  • Botafogo-PB – 50,0%
  • Floresta – 41,1%
  • Ituano – 27,0%
  • Barra-SC – 22,9%
  • Ypiranga-RS – 19,1%
  • Volta Redonda – 18,8%
  • Amazonas – 9,4%
  • Figueirense – 4,4%
  • Maranhão – 0,2%
  • Itabaiana – 0,3%
  • Confiança – 0,1%
  • Anápolis – 0,03%

Entre no canal do WhatsApp do Santa Cruz!

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Classificação da Série C

  1. Inter de Limeira – 25 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  2. Brusque – 24 pontos – 13 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 3 derrotas*
  3. Santa Cruz – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
  4. Paysandu – 23 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
  5. Guarani – 23 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
  6. Botafogo-PB – 22 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
  7. Maringá – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  8. Ferroviária – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  9. Caxias – 21 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
  10. Floresta – 20 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  11. Ituano – 19 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  12. Ypiranga-RS – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
  13. Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas*
  14. Amazonas – 17 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
  15. Maranhão – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  16. Figueirense – 16 pontos – 13 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 5 derrotas*
  17. Barra-SC – 15 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  18. Itabaiana – 13 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
  19. Confiança – 11 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 9 derrotas
  20. Anápolis – 9 pontos – 14 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 9 derrotas

* Com um jogo a menos.

  • Verde: Zona de classificação para a segunda fase.
  • Vermelho: Zona de rebaixamento para a Série D.

Leia Também

Resultados da 14ª rodada

  • Caxias 0 x 0 Floresta
  • Inter de Limeira 1 x 0 Amazonas
  • Barra-SC 1 x 2 Santa Cruz
  • Ituano 1 x 3 Ferroviária
  • Maranhão 2 x 1 Ypiranga-RS
  • Anápolis 0 x 1 Maringá
  • Paysandu 3 x 2 Guarani
  • Botafogo-PB 2 x 0 Confiança
  • Itabaiana x Brusque – segunda-feira (13), às 19h30
  • Figueirense x Volta Redonda – segunda-feira (13), às 20h30

Próximos jogos da 15ª rodada

Sábado (25/07)

  • Ferroviária x Maranhão – 17h
  • Santa Cruz x Figueirense – 17h
  • Confiança x Itabaiana – 18h30
  • Volta Redonda x Anápolis – 19h

Domingo (26/07)

  • Brusque x Ituano – 16h
  • Ypiranga-RS x Barra-SC – 16h
  • Caxias x Botafogo-PB – 18h30
  • Amazonas x Paysandu – 20h30

Segunda-feira (27/07)

  • Guarani x Inter de Limeira – 20h
  • Floresta x Maringá – 20h

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Santa Cruz vence o Barra e emenda terceira vitória seguida na Série C
Santa Cruz

Santa Cruz vence o Barra e emenda terceira vitória seguida na Série C
Classificação atualizada da Série C: confira como está o G8 após vitória do Santa Cruz
Santa Cruz

Classificação atualizada da Série C: confira como está o G8 após vitória do Santa Cruz

Compartilhe

Tags