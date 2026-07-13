Santa Cruz amplia chances de classificação; veja as probabilidades da Série C

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A cinco rodadas do fim da primeira fase, as chances de classificação para a segunda fase da Série C começam a ficar mais claras

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Segundo as projeções atualizadas do Chance de Gol, a disputa por uma vaga na segunda fase da Série C segue bastante equilibrada após a 14ª rodada. Restando cinco jogos para o encerramento da primeira fase, a briga pelas oito vagas continua aberta, embora algumas equipes já tenham encaminhado a classificação.

O Brusque aparece como o clube mais próximo de confirmar a vaga, com 98,3% de probabilidade de classificação. Logo atrás vêm Guarani (96,2%), Santa Cruz (80,4%), Inter de Limeira (79,7%) e Caxias (64,5%). Paysandu, Ferroviária, Maringá e Botafogo-PB completam o grupo dos principais candidatos ao G-8.

Santa Cruz amplia chances de classificação

Entre os pernambucanos, o Santa Cruz foi um dos grandes beneficiados da rodada. Após vencer o Barra-SC por 2 a 1, fora de casa, a Cobra Coral chegou aos 24 pontos e viu suas chances de classificação crescerem de 77,0% para 80,4%, mantendo-se entre os quatro primeiros colocados da competição.

Apesar da boa vantagem do Tricolor, a disputa segue bastante acirrada pelas últimas vagas do G-8. Botafogo-PB, Maringá, Ferroviária e Floresta seguem separados por poucos pontos, enquanto Ituano, Amazonas e Ypiranga-RS ainda mantêm chances matemáticas de classificação.

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Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)

Brusque – 98,3%



Guarani – 96,2%



Santa Cruz – 80,4%



Inter de Limeira – 79,7%



Caxias – 64,5%



Paysandu – 71,2%



Ferroviária – 60,7%



Maringá – 55,6%



Botafogo-PB – 50,0%



Floresta – 41,1%



Ituano – 27,0%



Barra-SC – 22,9%



Ypiranga-RS – 19,1%



Volta Redonda – 18,8%



Amazonas – 9,4%



Figueirense – 4,4%



Maranhão – 0,2%



Itabaiana – 0,3%



Confiança – 0,1%



Anápolis – 0,03%

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Classificação da Série C

Inter de Limeira – 25 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 3 derrotas

Brusque – 24 pontos – 13 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 3 derrotas*

Santa Cruz – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas

Paysandu – 23 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 5 derrotas

Guarani – 23 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 3 derrotas

Botafogo-PB – 22 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 1 empate – 6 derrotas

Maringá – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Ferroviária – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas

Caxias – 21 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 3 derrotas

Floresta – 20 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Ituano – 19 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Ypiranga-RS – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas

Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas*

Amazonas – 17 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 7 derrotas

Maranhão – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Figueirense – 16 pontos – 13 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 5 derrotas*

Barra-SC – 15 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Itabaiana – 13 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*

Confiança – 11 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 9 derrotas

Anápolis – 9 pontos – 14 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 9 derrotas



* Com um jogo a menos.

Verde: Zona de classificação para a segunda fase.



Vermelho: Zona de rebaixamento para a Série D.

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Resultados da 14ª rodada

Caxias 0 x 0 Floresta



Inter de Limeira 1 x 0 Amazonas



Barra-SC 1 x 2 Santa Cruz



Ituano 1 x 3 Ferroviária



Maranhão 2 x 1 Ypiranga-RS



Anápolis 0 x 1 Maringá



Paysandu 3 x 2 Guarani



Botafogo-PB 2 x 0 Confiança



Itabaiana x Brusque – segunda-feira (13), às 19h30



Figueirense x Volta Redonda – segunda-feira (13), às 20h30

Próximos jogos da 15ª rodada



Sábado (25/07)



Ferroviária x Maranhão – 17h



Santa Cruz x Figueirense – 17h



Confiança x Itabaiana – 18h30



Volta Redonda x Anápolis – 19h



Domingo (26/07)



Brusque x Ituano – 16h



Ypiranga-RS x Barra-SC – 16h



Caxias x Botafogo-PB – 18h30



Amazonas x Paysandu – 20h30



Segunda-feira (27/07)



Guarani x Inter de Limeira – 20h



Floresta x Maringá – 20h

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