Santa Cruz amplia chances de classificação; veja as probabilidades da Série C
A cinco rodadas do fim da primeira fase, as chances de classificação para a segunda fase da Série C começam a ficar mais claras
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Segundo as projeções atualizadas do Chance de Gol, a disputa por uma vaga na segunda fase da Série C segue bastante equilibrada após a 14ª rodada. Restando cinco jogos para o encerramento da primeira fase, a briga pelas oito vagas continua aberta, embora algumas equipes já tenham encaminhado a classificação.
O Brusque aparece como o clube mais próximo de confirmar a vaga, com 98,3% de probabilidade de classificação. Logo atrás vêm Guarani (96,2%), Santa Cruz (80,4%), Inter de Limeira (79,7%) e Caxias (64,5%). Paysandu, Ferroviária, Maringá e Botafogo-PB completam o grupo dos principais candidatos ao G-8.
Santa Cruz amplia chances de classificação
Entre os pernambucanos, o Santa Cruz foi um dos grandes beneficiados da rodada. Após vencer o Barra-SC por 2 a 1, fora de casa, a Cobra Coral chegou aos 24 pontos e viu suas chances de classificação crescerem de 77,0% para 80,4%, mantendo-se entre os quatro primeiros colocados da competição.
Apesar da boa vantagem do Tricolor, a disputa segue bastante acirrada pelas últimas vagas do G-8. Botafogo-PB, Maringá, Ferroviária e Floresta seguem separados por poucos pontos, enquanto Ituano, Amazonas e Ypiranga-RS ainda mantêm chances matemáticas de classificação.
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Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)
- Brusque – 98,3%
- Guarani – 96,2%
- Santa Cruz – 80,4%
- Inter de Limeira – 79,7%
- Caxias – 64,5%
- Paysandu – 71,2%
- Ferroviária – 60,7%
- Maringá – 55,6%
- Botafogo-PB – 50,0%
- Floresta – 41,1%
- Ituano – 27,0%
- Barra-SC – 22,9%
- Ypiranga-RS – 19,1%
- Volta Redonda – 18,8%
- Amazonas – 9,4%
- Figueirense – 4,4%
- Maranhão – 0,2%
- Itabaiana – 0,3%
- Confiança – 0,1%
- Anápolis – 0,03%
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Classificação da Série C
- Inter de Limeira – 25 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Brusque – 24 pontos – 13 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 3 derrotas*
- Santa Cruz – 24 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
- Paysandu – 23 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
- Guarani – 23 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
- Botafogo-PB – 22 pontos – 14 jogos – 7 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
- Maringá – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ferroviária – 22 pontos – 14 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Caxias – 21 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
- Floresta – 20 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- Ituano – 19 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Ypiranga-RS – 18 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 6 derrotas
- Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas*
- Amazonas – 17 pontos – 14 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 7 derrotas
- Maranhão – 17 pontos – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Figueirense – 16 pontos – 13 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 5 derrotas*
- Barra-SC – 15 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Itabaiana – 13 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
- Confiança – 11 pontos – 14 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 9 derrotas
- Anápolis – 9 pontos – 14 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
* Com um jogo a menos.
- Verde: Zona de classificação para a segunda fase.
- Vermelho: Zona de rebaixamento para a Série D.
Resultados da 14ª rodada
- Caxias 0 x 0 Floresta
- Inter de Limeira 1 x 0 Amazonas
- Barra-SC 1 x 2 Santa Cruz
- Ituano 1 x 3 Ferroviária
- Maranhão 2 x 1 Ypiranga-RS
- Anápolis 0 x 1 Maringá
- Paysandu 3 x 2 Guarani
- Botafogo-PB 2 x 0 Confiança
- Itabaiana x Brusque – segunda-feira (13), às 19h30
- Figueirense x Volta Redonda – segunda-feira (13), às 20h30
Próximos jogos da 15ª rodada
Sábado (25/07)
- Ferroviária x Maranhão – 17h
- Santa Cruz x Figueirense – 17h
- Confiança x Itabaiana – 18h30
- Volta Redonda x Anápolis – 19h
Domingo (26/07)
- Brusque x Ituano – 16h
- Ypiranga-RS x Barra-SC – 16h
- Caxias x Botafogo-PB – 18h30
- Amazonas x Paysandu – 20h30
Segunda-feira (27/07)
- Guarani x Inter de Limeira – 20h
- Floresta x Maringá – 20h
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