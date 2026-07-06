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Tabela da Série C: classificação atualizada, resultados da 13ª rodada e jogos da próxima rodada

Guarani segue na liderança, Santa Cruz cresce no G-8 e disputa pela classificação continua equilibrada; dois jogos ainda fecham a rodada

Por Lucas Valle Publicado em 06/07/2026 às 13:11 | Atualizado em 06/07/2026 às 14:02
O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro.
O Santa Cruz venceu o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A 13ª rodada da Série C movimentou a parte de cima da tabela e deixou ainda mais acirrada a disputa pelas oito vagas na segunda fase da competição. Com resultados importantes entre os primeiros colocados, a diferença entre o líder e o nono colocado permanece curta, mantendo a briga pela classificação completamente aberta.

O Guarani segue na liderança da Série C com 23 pontos, após empatar sem gols com o Floresta. Quem também ganhou destaque foi o Santa Cruz, que venceu o Ituano na Arena de Pernambuco e alcançou a 4ª colocação.

No entanto, a rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (6), com os confrontos entre Brusque x Figueirense e Amazonas x Itabaiana.

Santa Cruz sobe no G-8; Guarani segue na ponta

O Santa Cruz conquistou uma vitória importante diante do Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, chegando aos 21 pontos e assumindo a quarta colocação da Série C. A Cobra Coral cresceu dentro da zona de classificação para a segunda fase e segue firme na briga pelo acesso.

Na liderança, o Guarani empatou por 0 a 0 com o Floresta e chegou aos 23 pontos, mantendo a primeira posição. O Inter de Limeira venceu o Maranhão fora de casa e assumiu a vice-liderança com 22 pontos.

Outro destaque foi o Caxias, que venceu a Ferroviária por 1 a 0 fora de casa e chegou aos 20 pontos, entrando no grupo dos seis primeiros colocados. O Botafogo-PB também ganhou posições ao derrotar o Anápolis por 2 a 0.

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Classificação da Série C

  1. Guarani – 23 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 2 derrotas
  2. Inter de Limeira – 22 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  3. Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas*
  4. Santa Cruz – 21 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
  5. Paysandu – 20 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
  6. Caxias – 20 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
  7. Botafogo-PB – 19 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
  8. Maringá – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  9. Ituano – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  10. Floresta – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  11. Ferroviária – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  12. Ypiranga-RS – 18 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 5 derrotas
  13. Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas*
  14. Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas
  15. Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas*
  16. Barra-SC – 15 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
  17. Maranhão – 14 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  18. Confiança – 11 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 8 derrotas
  19. Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
  20. Anápolis – 9 pontos – 13 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

*Brusque, Figueirense, Amazonas e Itabaiana ainda jogam pela 13ª rodada.

  • Verde: classificação para a segunda fase da Série C.

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Resultados da 13ª rodada

  • Maranhão 0 x 1 Inter de Limeira
  • Confiança 1 x 2 Barra-SC
  • Maringá 4 x 0 Volta Redonda
  • Santa Cruz 1 x 0 Ituano
  • Ferroviária 0 x 1 Caxias
  • Guarani 0 x 0 Floresta
  • Ypiranga-RS 1 x 0 Paysandu
  • Anápolis 0 x 2 Botafogo-PB
  • Brusque x Figueirense – segunda-feira (6), às 19h
  • Amazonas x Itabaiana – segunda-feira (6), às 21h

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Próximos jogos da 14ª rodada

Sábado (11/07)

  • Caxias x Floresta – 11h – Centenário

Domingo (12/07)

  • Inter de Limeira x Amazonas – 11h – Major Levy Sobrinho
  • Barra-SC x Santa Cruz – 11h – Arena Barra FC
  • Ituano x Ferroviária – 16h – Novelli Júnior
  • Maranhão x Ypiranga-RS – 16h – Castelão (MA)
  • Anápolis x Maringá – 16h – Jonas Duarte
  • Paysandu x Guarani – 16h – Curuzu
  • Botafogo-PB x Confiança – 19h30 – Almeidão

Segunda-feira (13/07)

  • Itabaiana x Brusque – 19h30 – Etelvino Mendonça
  • Figueirense x Volta Redonda – 20h30 – Orlando Scarpelli


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