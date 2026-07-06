Tabela da Série C: classificação atualizada, resultados da 13ª rodada e jogos da próxima rodada

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Guarani segue na liderança, Santa Cruz cresce no G-8 e disputa pela classificação continua equilibrada; dois jogos ainda fecham a rodada

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A 13ª rodada da Série C movimentou a parte de cima da tabela e deixou ainda mais acirrada a disputa pelas oito vagas na segunda fase da competição. Com resultados importantes entre os primeiros colocados, a diferença entre o líder e o nono colocado permanece curta, mantendo a briga pela classificação completamente aberta.

O Guarani segue na liderança da Série C com 23 pontos, após empatar sem gols com o Floresta. Quem também ganhou destaque foi o Santa Cruz, que venceu o Ituano na Arena de Pernambuco e alcançou a 4ª colocação.

No entanto, a rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (6), com os confrontos entre Brusque x Figueirense e Amazonas x Itabaiana.

Santa Cruz sobe no G-8; Guarani segue na ponta



O Santa Cruz conquistou uma vitória importante diante do Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, chegando aos 21 pontos e assumindo a quarta colocação da Série C. A Cobra Coral cresceu dentro da zona de classificação para a segunda fase e segue firme na briga pelo acesso.

Na liderança, o Guarani empatou por 0 a 0 com o Floresta e chegou aos 23 pontos, mantendo a primeira posição. O Inter de Limeira venceu o Maranhão fora de casa e assumiu a vice-liderança com 22 pontos.

Outro destaque foi o Caxias, que venceu a Ferroviária por 1 a 0 fora de casa e chegou aos 20 pontos, entrando no grupo dos seis primeiros colocados. O Botafogo-PB também ganhou posições ao derrotar o Anápolis por 2 a 0.

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Classificação da Série C

Guarani – 23 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 2 derrotas Inter de Limeira – 22 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 3 derrotas Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas* Santa Cruz – 21 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 4 derrotas Paysandu – 20 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 5 derrotas Caxias – 20 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 3 derrotas Botafogo-PB – 19 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 6 derrotas Maringá – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas Ituano – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas Floresta – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas Ferroviária – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas Ypiranga-RS – 18 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 5 derrotas Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas* Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas* Barra-SC – 15 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 4 derrotas Maranhão – 14 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 5 derrotas Confiança – 11 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 8 derrotas Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas* Anápolis – 9 pontos – 13 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

*Brusque, Figueirense, Amazonas e Itabaiana ainda jogam pela 13ª rodada.

Verde: classificação para a segunda fase da Série C.

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Resultados da 13ª rodada

Maranhão 0 x 1 Inter de Limeira



Confiança 1 x 2 Barra-SC



Maringá 4 x 0 Volta Redonda



Santa Cruz 1 x 0 Ituano



Ferroviária 0 x 1 Caxias



Guarani 0 x 0 Floresta



Ypiranga-RS 1 x 0 Paysandu



Anápolis 0 x 2 Botafogo-PB



Brusque x Figueirense – segunda-feira (6), às 19h



Amazonas x Itabaiana – segunda-feira (6), às 21h

Próximos jogos da 14ª rodada

Sábado (11/07)

Caxias x Floresta – 11h – Centenário

Domingo (12/07)

Inter de Limeira x Amazonas – 11h – Major Levy Sobrinho



Barra-SC x Santa Cruz – 11h – Arena Barra FC



Ituano x Ferroviária – 16h – Novelli Júnior



Maranhão x Ypiranga-RS – 16h – Castelão (MA)



Anápolis x Maringá – 16h – Jonas Duarte



Paysandu x Guarani – 16h – Curuzu



Botafogo-PB x Confiança – 19h30 – Almeidão

Segunda-feira (13/07)

Itabaiana x Brusque – 19h30 – Etelvino Mendonça



Figueirense x Volta Redonda – 20h30 – Orlando Scarpelli



