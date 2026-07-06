Tabela da Série C: classificação atualizada, resultados da 13ª rodada e jogos da próxima rodada
Guarani segue na liderança, Santa Cruz cresce no G-8 e disputa pela classificação continua equilibrada; dois jogos ainda fecham a rodada
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A 13ª rodada da Série C movimentou a parte de cima da tabela e deixou ainda mais acirrada a disputa pelas oito vagas na segunda fase da competição. Com resultados importantes entre os primeiros colocados, a diferença entre o líder e o nono colocado permanece curta, mantendo a briga pela classificação completamente aberta.
O Guarani segue na liderança da Série C com 23 pontos, após empatar sem gols com o Floresta. Quem também ganhou destaque foi o Santa Cruz, que venceu o Ituano na Arena de Pernambuco e alcançou a 4ª colocação.
No entanto, a rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (6), com os confrontos entre Brusque x Figueirense e Amazonas x Itabaiana.
Santa Cruz sobe no G-8; Guarani segue na ponta
O Santa Cruz conquistou uma vitória importante diante do Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, chegando aos 21 pontos e assumindo a quarta colocação da Série C. A Cobra Coral cresceu dentro da zona de classificação para a segunda fase e segue firme na briga pelo acesso.
Na liderança, o Guarani empatou por 0 a 0 com o Floresta e chegou aos 23 pontos, mantendo a primeira posição. O Inter de Limeira venceu o Maranhão fora de casa e assumiu a vice-liderança com 22 pontos.
Outro destaque foi o Caxias, que venceu a Ferroviária por 1 a 0 fora de casa e chegou aos 20 pontos, entrando no grupo dos seis primeiros colocados. O Botafogo-PB também ganhou posições ao derrotar o Anápolis por 2 a 0.
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Classificação da Série C
- Guarani – 23 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 2 derrotas
- Inter de Limeira – 22 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas*
- Santa Cruz – 21 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
- Paysandu – 20 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
- Caxias – 20 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
- Botafogo-PB – 19 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
- Maringá – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ituano – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Floresta – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ferroviária – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ypiranga-RS – 18 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 5 derrotas
- Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas*
- Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas
- Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas*
- Barra-SC – 15 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
- Maranhão – 14 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Confiança – 11 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 8 derrotas
- Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
- Anápolis – 9 pontos – 13 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
*Brusque, Figueirense, Amazonas e Itabaiana ainda jogam pela 13ª rodada.
- Verde: classificação para a segunda fase da Série C.
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Resultados da 13ª rodada
- Maranhão 0 x 1 Inter de Limeira
- Confiança 1 x 2 Barra-SC
- Maringá 4 x 0 Volta Redonda
- Santa Cruz 1 x 0 Ituano
- Ferroviária 0 x 1 Caxias
- Guarani 0 x 0 Floresta
- Ypiranga-RS 1 x 0 Paysandu
- Anápolis 0 x 2 Botafogo-PB
- Brusque x Figueirense – segunda-feira (6), às 19h
- Amazonas x Itabaiana – segunda-feira (6), às 21h
Próximos jogos da 14ª rodada
Sábado (11/07)
- Caxias x Floresta – 11h – Centenário
Domingo (12/07)
- Inter de Limeira x Amazonas – 11h – Major Levy Sobrinho
- Barra-SC x Santa Cruz – 11h – Arena Barra FC
- Ituano x Ferroviária – 16h – Novelli Júnior
- Maranhão x Ypiranga-RS – 16h – Castelão (MA)
- Anápolis x Maringá – 16h – Jonas Duarte
- Paysandu x Guarani – 16h – Curuzu
- Botafogo-PB x Confiança – 19h30 – Almeidão
Segunda-feira (13/07)
- Itabaiana x Brusque – 19h30 – Etelvino Mendonça
- Figueirense x Volta Redonda – 20h30 – Orlando Scarpelli